Maříková (SPD): V důležitých otázkách tohoto státu by měli občané rozhodovat sami

Včera se na 7. schůzi Poslanecké sněmovny projednával návrh SPD zákona o celostátním referendu. Jednání bylo nakonec přerušeno do příští schůze, než se poslanci ostatních stran formou odborného semináře seznámí s tím, co to referendum je.

Jedním z neduhů společnosti je lhostejnost lidí k politickému dění v zemi, jelikož lidé jsou otráveni politickou situací a politiky, kteří jim vždy před volbami naslibují hory doly, aby byli zvoleni a potom celé volební období vysvětlují, jaké že to byly objektivní příčiny, které nedovolily splnit předvolební sliby.

Rozhodování zákonodárců často nekoresponduje s tím co by si přála většina občanů, proto by se společnost měla zapojila do politického dění díky uzákonění širokého referenda, ve kterém by občané mohli rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se země. Každý občan by tak měl maximální svobodu rozhodovat o svém životě, zemi a její politice sám.

Referendum je všelidové hlasování, kdy je předkládán obyvatelstvu ke schválení či zamítnutí zákon, předpis, anebo významný krok v mezinárodní politice dané země. Systém přímé demokracie dlouhodobě funguje ve Švýcarsku v níž má institut referenda velký vliv na chod společnosti. Vyhlášení referenda je tam pro některé kategorie zákonů dokonce povinné. Mnoho politiků má z referenda strach, jelikož se bojí názorů občanů. Jak může být, ale politika provozována jako služba veřejnosti, když se sami politici bojí názoru svých voličů? Politika má sloužit k obecnému blahu ne pro blaho jednotlivce či jedné strany. A to je důvod proč má většina politiků z referenda strach, bojí se toho, že lidé rozhodnou jinak než chtějí oni sami. Odmítání referenda je vzkaz občanů, že si jich politici neváží a nezajímá je co opravdu chtějí a že nejsou pro ně dostatečně chytří, aby sami rozhodovali o své budoucnosti. Politici tím dávají občanům najevo, že je zajímají je jen tehdy, když chtějí jejich hlas.

Zavedení referenda je stěžejní nástroj k zavedení přímé demokracie, která umožní každému občanovi se průběžně vyjadřovat k činnosti každého politika. Politici by tak nemohli páchat to čeho jsme svědci dnes, jelikož by se přímo zodpovídali lidu, který by je mohl odvolat, pokud občany zklamou.

