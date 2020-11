Maříková (SPD): Volný pohyb jen s covid pasem?

reklama

Evropská unie už dva roky plánuje společný očkovací průkaz to je náhoda a to tu ještě nebyl žádný covid-19. Nyní tento spolek přichází s tím, že kdo se nechá očkovat proti onemocnění covid-19 bude mít snadnější cestování, protože získá jakýsi očkovací pas. Covid pas by totiž mohl fungovat něco jako propustka do zahraničí bez nutnosti se prokazovat negativním testem a později kdo ví jestli jen do zahraničí. Kdo bude mít průkazku a v něm potvrzení, tak bude mít prostě výhody. Budou mít tedy očkovaní výhody a neočkovaní co se nebudou chtít podrobit očkování „rychlokvaškou“ budou znevýhodňováni, diskriminováni a omezováni ve svobodném pohybu? Má jít skutečně o motivaci nebo vydírání? Exministr zdravotnictví Prymula se už nechal slyšet, že očkovaní by nemuseli nosit roušky. Tak to by mě zajímalo jak to chce lidem nařídit, když pominou skutečnosti, která toto opatření vyžadují. Zavede se tedy rovnou selekce? To už tady totiž jednou bylo!

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bude očkování skutečně tak nepovinné jak se nám snaží být namluveno nebo se z nepovinného tímto nátlakem udělá povinné. Co přijde dál po covid pasu, páska na ruku nebo tetování? Totalitu jsme tu jednou měli a mě se do ní nechce vracet, začne to cestováním s covid pasem a skončí to třeba omezením vstupu do zaměstnání, nepřijmutím dítěte do školky nebo školy. Už nyní někteří zaměstnavatelé vyžadují po zaměstnancích, aby se nechali testovat. Společnost TicketMaster se nechala slyšet, že dokonce pracuje na plánu, který by účastníkům umožnil ukázat důkaz, že jsou očkovaní proti koronaviru nebo mají negativní test, pokud chtějí vyrazit na společenskou akci nebo zábavu. Budeme tedy postupně dotlačeni nechat se „svobodně a nepovinně“ očkovat?

Ptejme se komu tohle všechno prospěje. Komu prospěje pád ekonomiky, likvidace živnostníků a střední třídy. Komu prospěje udělat z nás poslušné loutky? Nouzový stav, ve kterém jsme drženi umožňuje vládě dělat si s námi co chce. Je nám diktováno kdy můžeme pracovat, podnikat, vycházet, v jakém počtu budeme chodit do obchodu a dokonce jestli můžeme zpívat. Umožnili jsme, aby naše životy opět ovládalo pár lidí jak tomu už v historii bylo.

Převzato z Profilu.

