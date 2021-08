Maříková (SPD): Z lázeňského kraje ráj skladů

reklama

Developerská společnost Panattoni Europe zahájila v Ostrově na Karlovarsku proměnu bývalého zchátralého areálu Škoda Ostrov v novou průmyslovou zónu Ostrov-sever.

Anketa Koho byste si přáli jako „novou krev“ v Poslanecké sněmovně? Ondřej Kolář (TOP 09- SPOLU) 2% Hana Lipovská (Volný blok) 79% Josef Nerušil (SPD) 10% Kateřina Stojanová (Piráti) 0% Matěj Stropnický (ČSSD) 7% Libor Vondráček (Svobodní- TSS) 2% hlasovalo: 3921 lidí

Velkou diskusi vyvolalo navýšení budovy z plánovaných 12 metrů na 22 metrů a to z důvodu dopravně logistického, bezpečnostního a ekologického. V rámci veřejného projednávání byla zmíněna kalkulovaná kapacita 1000 kamionů denně, této kapacity však při 24 hodinovém provozu dokáže dosáhnout 10x menší sklad sloužící jako překladiště a tak jsou na místě obavy občanů, že reálná kapacita kamionů bude mnohem vyšší. Zvýšená doprava sebou přináší také ekologickou zátěž a zvýšenou hladinu hluku, která má vliv na lidské zdraví.

Čím větší budova z logiky věci tím více zaměstnanců. Zkušenosti například z Plzeňského kraje ukazují, že průmyslová zóna tohoto typu musí sáhnout po zahraničních agenturních zaměstnancích což má vliv také na vývoj kriminality v dané oblasti. V diskusi v rámci veřejného projednávání padlo, že by se počet zaměstnanců měl pohybovat do 300, ale realita u stejně rozměrného skladu Amazon, který je provozovaný v Dobrovízi má cca 5000 zaměstnanců a to převážně agenturních. Kolegové z Plzeňského kraje, kde mají s agenturním zaměstnáváním svá zkušenosti a statistiky mi potvrdí, že jsou to právě zahraniční agenturní zaměstnanci mnohdy pracující bez pracovního povolení, kteří mají velký podíl na vyšší kriminalitě spojené také s drogovou problematikou v dané oblasti. Vysoký počet „montoven“ způsobuje také na úkor kvalifikované práce s přidanou hodnotou sociální problémy v místě ubytování zahraničních agenturních zaměstnanců. Místo, abychom upouštěli od výstavby laciných skladů, které nabídnou z velké části pracovní nabídky zahraničním zaměstnancům jak tomu udělala Plzeň, která právě společnost Pannatoni odmítla, tak mi místo poučení z oblastí kde tyto problémy musejí nyní řešit jdeme naprosto opačnou cestou.



Karlovarský kraj dlouhodobě trápí nejnižší platy v ČR a odliv lidí z kraje. Kraj je zvláště pro mladé lidi neperspektivní, jelikož v něm nemohou najít kvalifikovanou a dobře zaplacenou práci a zřejmě díky smýšlení některých politiků, kteří podobné investory vítají s otevřenou náručí se tato situace ani nezmění. Podpora výstavby dalších montoven a skladišť nepřinese Karlovarskému kraji to co potřebuje a to investora, který nabídne kvalifikovanou dobře zaplacenou práci navázanou na studium, který bude vyrábět hrubý produkt. Zahraniční laciné montovny odvádějí zisky do zahraničí místo, aby byly profinancovány právě u nás. Odliv peněz do zahraničí je jeden z hlavních důvodu chudoby v rozvojových zemích. V rámci Evropské unie je Česká republika jednou z nejvíce odtokových zemí v Evropě.



Další mínusem realizace této průmyslové zóny je, že se v bezprostřední blízkosti nachází národní kulturní památka Rudá věž smrti, která sloužila v letech 1951 – 1956 jako třídírna uranové rudy v pracovním táboře, kde za nelidských podmínek pracovali političtí vězni, kteří byli považováni za největší nepřátelé a ohrožení bývalého režimu. Rudá věž smrti je významným svědectvím zločinnosti tamního režimu u nás a je varováním pro dnešní i budoucí generace, abychom nikdy nepřipustili, že člověk bude za svůj názor nebo nesouhlas s politickým režimem trestán. Jednou stranou lákáme turisty do Karlovarského kraje a druhou stranou je výše zmíněným odradíme nemluvě o kvalitě ovzduší, když jsou v blízkosti světové nejstarší radonové lázně na světě Léčebné lázně Jáchymov kam každoročně přijíždějí turisté z celého světa. Hornická kulturní krajina Jáchymov je jednou z pěti lokalit v České republice, které byly spolu s dalšími sedmnácti oblastmi v Sasku zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO pod souhrnným názvem Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří jejíž součástí je právě Věž smrti ve Vykmanově.

Převzato z Profilu

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Maříková (SPD): Že jsou komise bezzubé? Víte, on je bezzubý i Nejvyšší správní soud Maříková (SPD): Soukromé subjekty nemohou provádět kontroly svých hostů Maříková (SPD): Očkování musí být dobrovolné a bezpodmínečné Maříková (SPD): Stát mohl podle právníků dokonce páchat trestný čin

Článek byl převzat z Profilu Karla Maříková

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.