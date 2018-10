Martin Konvička: Žít a nechat žít

Netuším, co se skrývá za značkou "Duhový svět", ale vím jedno.

Nastal čas aby se zvedli dosud příčetní gayové, lesbičky, bisexuálové a jiní jinosexuálové (jichž je, ve srovnání s nepříčetnými aktivisty, pořád ještě většina), aby třískli do stolů a nechali se hlasitě slyšet, že aktivisticko-udavačská chamraď, skrývající se za "duhové" hnutí, opravdu nehovoří jejich jménem. Že normální homo-lidi ostatním lidem jejich lásky, rodiny a běžné životní radosti normálně přejí. Že zastávají filosofii "žít a nechat žít".

Proč to píšu? Protože jsem se "jiných" vždy zastával, protože jim trochu rozumím a protože si zatraceně dobře uvědomuju, že jsou v menšině. A že to grantovými penězi, podporou v médiích ani lezením do zadku EU nedoženou. Že když většinu naštvou - a takto ji zaručeně naštvou - nastanou věci netušené, které dopadnou v prvé řadě na ty normální, dosud příčetné, životní a vztahové alternativce.

Víc k tomu nemám co říct...

Doc. Martin Konvička, Ph.D. BPP

Předseda spolku Iniciativa Martina Konvičky

