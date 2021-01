Martínek (Piráti): Nastupujícím důchodcům nadělila vláda dárek

Lidé nastupující do řádného starobního důchodu v roce 2021 budou mít nižší důchod, než pokud by do důchodu šli v prosinci 2020 (a to dokonce i předčasného).

reklama

Na tento neférový přístup jsme za Piráty v minulosti upozorňovali, vláda ale problém i přes sliby nevyřešila. Je přitom neuvěřitelné a celosvětově ojedinělé, že premiér Andrej Babiš svou valorizační politikou motivuje občany, aby odcházeli co nejdříve do starobního důchodu a penalizuje ty, kteří pracují déle.

Porovnáním výhodnosti odchodu do důchodu v končícím a začínajícím novém roce jsem se dříve zabýval v rámci mého působení v Rozpočtovém výboru. Na problematiku možného vyššího důchodu pro ty, kteří odejdou do důchodu ve starém roce před těmi, kteří odejdou do důchodu v roce novém jsem při projednávání valorizačních zákonů v minulých letech upozornil zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí. Byl jsem ujištěn, že důchody přiznané na konci starého roku nebudou vyšší než nově přiznané důchody v novém roce. Letos taková situace ale přesto bohužel nastala.

Ing. Tomáš Martínek Piráti

Tento profil není využívan. www.tomas-martinek.eu je správný

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Výpočet důchodů je sám o sobě složitý a široké veřejnosti málo srozumitelný. I proto s Piráty dlouhodobě prosazujeme možnost, aby si každý občan mohl snadno online zobrazit aktuální přehled o svých odvedených příspěvcích na sociální pojištění, kalkulaci odhadované výše důchodu i informace ohledně splnění podmínek přiznání starobního důchodu. Popřípadě i výhodách přesluhování či práce při pobírání částečného důchodu.

Podívejme se, jak problém vypadá v praxi. Pokud by člověk s nárokem na řádný důchod pracující za průměrnou mzdu vstoupil do důchodu v listopadu 2020, měl by vyměřen důchod 17 562,-, který by mu valorizace od ledna 2021 trvale zvýšila na 18 662,-. Pokud by ten samý člověk pracoval o dva měsíce déle třeba ve zdravotnictví a nastoupil do důchodu až v lednu 2021, měl by vyměřen důchod zhruba 17 867,-, tedy trvale o 755 korun méně, než kdyby nastoupil o dva měsíce dříve.

Anketa Kdo by měl sestavovat vládu? Ten, kdo předloží většinu 4% Strana nebo volební koalice, která vyhraje volby 6% Strana, která má nejvíc mandátů 90% hlasovalo: 12254 lidí

Vláda netrestá nově nastupující důchodce a přesluhující jenom nastavením systému trvalým snížením důchodu, ale navíc důchodce nastupující až v roce 2021 nedostal ani tzv. rouškovné 5 000 korun. Tuto nespravedlnost jsem se snažil mírnit pozměňovacím návrhem zvyšující koeficient pro pracující seniory, i to poslanci hnutí ANO zamítli. Vláda tak svými populistickými a nepromyšlenými kroky nepochopitelně motivuje lidi odejít co nejdřív do důchodu a trestá ty, kteří se rozhodli nadále pracovat a přispívat společnosti (nejen na sociálním pojištění). Na rouškovné měli nárok občané, kterým byl přiznán důchod na základě žádosti podané před 1. prosincem 2020, a zároveň měli nárok na důchod před tímto dnem.

Čím je výše zmíněná situace vyššího starobního důchodu, přiznaného v prosinci 2020, oproti lednu 2021 způsobena?

Roli hraje výše valorizace, která je od nového roku započítána důchodům přiznaným v roce předchozím. Na straně druhé, tedy důchodu přiznaného v novém roce, hraje roli tzv. indexace, respektive výše koeficientů nárůstu. Zjednodušeně řečeno, výpočet vyměřovacího základu je vlastně součet všech předchozích výdělků, avšak aby všechny výdělky (i ty, které osoba měla v minulosti, když nastupovala do práce) měly současnou hodnotu, vynásobí se číslem (koeficientem), které každý rok stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Např. všechny výdělky roku 2000 se sečtou a vynásobí stanoveným koeficientem 2,6272, tzn. na dnešní hodnotu se zdvouapůlnásobí. Toto se provede s každým rokem (s příslušnými koeficienty) a všechny výdělky se sečtou. Důchod přiznaný v novém roce se pak v témže roce nevalorizuje. Porovnáváme tedy hodnotu indexace a výši valorizace.

Psali jsme: Martínek (Piráti): Bude vhodné přijmout euro? Martínek (Piráti): Uvědomme si, že dluhového stropu můžeme dosáhnout za nějakých pět let Martínek (Piráti): Vláda se znovu otočila k živnostníkům zády Martínek (Piráti): Piráti a extrémní levice? Spolupracovník StB Babiš ze strachu manipuluje veřejnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.