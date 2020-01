Martínek (Piráti): Některé druhy příjmů banky mnohdy neuznávají

Vážené dámy, vážení pánové,

v době, kdy máme stabilní finanční trh a de facto neexistují společnosti, které by působily na trhu, na hypotéčním trhu a dalších bez regulace ČNB, naprostá většina regulovaných subjektů na trhu dodržuje doporučení ČNB, se domnívám, že jsou schvalované nové pravomoce České národní banky příliš velké. U hypoték si dokážu představit uzákonit pravomoc České národní bance určovat výši LTV, případně DTV. Sama ČNB uvádí, že cena nemovitostí je nadhodnocena zhruba 15 %, proto by nastavené LTV mělo plně pokrýt případná rizika věřitelů žadatelů o hypotéku. Problém je především s příjmovými kritérii, tedy DTI a DSTI, ty by i nadále měly být řešeny pouze na úrovni doporučení ČNB, jinak by mohlo dojít ke zhoršení dostupnosti hypoték, především pro mladé. Banky mnohdy neuznávají některé druhy příjmů, například příjmy na dobu určitou, stipendia, nebo mají zkreslené informace kvůli využití výdajových paušálů živnostníků. Pokud tisk projde do druhého čtení, budeme se snažit toto upravit. Současně budeme chtít zjednodušit postavení občanů do 36 let tak, aby stačilo, že podmínku 36 let splňuje pro mírnější podmínky alespoň jeden z žadatelů, a ne všichni, jak je navrženo nyní. Nechceme zhoršit dostupnost vlastnického bydlení.

Dále máme za to, že problematickým ustanovením je také rozšíření okruhu aktiv, se kterými může Česká národní banka uplatňovat měnovou politiku. K tomu také nevidíme nyní důvod. Proto navrhujeme vrátit tento tisk k přepracování s tím, že by byly zapracovány ty poznámky, které jsem zmínil.

Děkuji za pozornost.

