Martínek (Piráti): Poslanec Lubomír "Flákanec" Volný ve svém projevu uvedl i lehce vyvratitelné lži

Při nedávném zasedání Poslanecké sněmovny, na kterém vláda požádala o prodloužení nouzového stavu na sebe strhl pozornost poslanec Lubomír Volný (zvolen na kandidátce SPD, aktuálně členem Jednotní - alternativa pro patrioty), když dle názoru předsedajícího porušoval jednací řád Poslanecké sněmovny tím, že bez roušky nehovořil k danému tématu obdobně jako Babiš, překračoval dohodnutý časový limit deset minut na vystoupení a nakonec se za použití fyzického násilí dožadoval slova u mikrofonu předsedajícího.

Ve vzniklé strkanici u místa pro předsedající inzultoval pěstí poslance Ratiborského, který následně musel vyhledat lékařské vyšetření kvůli problému s okem. Záběry chování poslance Volného obletěly celou zemi a z neznámého poslance se stalo hlavní téma dne. Je pochopitelné, že občanům dochází trpělivost s chaotickým řízení vlády pod vedením hnutí ANO, násilí ovšem do Sněmovny v civilizované demokratické zemi nepatří. Nelze přistupovat na demagogii, která demotivuje občany k dodržování i mírných opatření a naopak vzdaluje zemi od vyřešení této koronovirové krize včetně postupného zmírňování opatření. Kdyby všichni lidé dodržovali alespoň správné nošení roušek a respirátorů se zakrytým nosem i ústy včetně jejich výměny a dezinfekce, mohlo by dojít k výraznému snížení šíření koronaviru a tedy i zrušení některých přísnějších opatření.

O čem už se méně mluví je Volného vystoupení v obecné rozpravě, kdy ve své řeči použil zavádějící nebo nepravdivé informace. Paradoxně sám Volný hovořil o dezinformacích. Svou řeč zahájil poděkováním vědcům, kteří “dodávají velmi často utajované a mnohdy přímo potlačované informace”. Není jasné, zda mezi utajované vědce řadil i odborníky ve dvou videích, které nevhodně pouštěl z mobilního telefonu do řečnického mikrofonu, přičemž jak sám poslanec uvedl, jedno z videí je ze zpravodajského kanálu České televize ČT24.

V souvislosti s vládními opatřeními, jejichž nastavení a důsledky jsou jistě diskutabilní, mluvil poslanec Volný o tom, že vláda “plní nadnárodní zadání a míří k doporučením Světového ekonomického fóra - velký reset.” Jak objasňuje server manipulátoři.cz, pojem velký reset co by konspirační teorie byl v poslední době šířen i na českých dezinformačních webech. “Celá konspirační teorie je postavena na tom, že světoví lídři či elity chtějí využít současnou pandemii na nastolení nového světového řádu. Má dojít ke zrušení kapitalismu a vládě technokracie, má být omezena svoboda a nastolena kontrola nad lidmi,” uvádí server manipulátoři.cz. Světové ekonomické fórum, které sdružuje různé osobnosti byznysu, politiky a vědy sice představilo plán tzv. “velkého resetu”. Jde však o plán obnovy světa po skončení pandemie, otcem myšlenky je zakladatel fóra Klaus Schwab. Plán obnovy po pandemii zahrnuje udržitelný rozvoj, zelenou ekonomiku, dosažení větší rovnosti či digitalizaci. Poslanec Volný, ať již záměrně nebo nevědomky, se ve svém vystoupení vezl na konspirační vlně a neuvedl celkový kontext tohoto plánu.

Dále poslanec Volný kritizuje opatření a navrhuje: “My si myslíme, že jediným způsobem, jakým se dá zvládnout tato situace a jakým můžeme zachránit ekonomiku této země i mnoho lidských životů, je program dobrovolné sebeizolace a osvobození republiky od nesmyslných lockdownů. V této zemi, máme zhruba 3 miliony lidí, kteří by se dali označit jako riziková skupina. … Navrhujeme vytvořit systém dobrovolné izolace lidí, kteří se cítí ohroženi tímto onemocněním, kterým bude stát přispívat odpovídající částkou na to, aby je za prvé motivoval zůstat doma a za druhé, aby měli na to krýt zvýšené náklady, když si budou zajišťovat své potřeby prostřednictvím služeb, které přijedou až k nim domů. … Všichni v této zemi se budou moci rozhodnout, když patří do té ohrožené skupiny, jestli toto chtějí dobrovolně podstoupit nebo ne, a ostatní se můžou vrátit do práce.” Navržené “řešení” vychází z tzv. Velké Barringtonské deklarace, která byla v odborných kruzích ostře kritizována. Tento koncept může v teoretické rovině znít racionálně, odborníci ale upozorňují, že by to znamenalo velké riziko kolapsu zdravotního systému. Tento koncept považují v praxi za velmi nebezpečný. Naopak řešením by mohla být dobrovolná vakcinace rizikových skupin, zdravotníků i dalších v první linii. Pokud by většina lidí, kterým hrozí těžký průběh nemoci COVID-19, měla imunity díky očkování, výrazně by se snížilo riziko přehlcení zdravotního systému, a tím by mohlo dojít k uvolnění opatření. Obdobně zdravotníci s imunitou třeba díky očkování nebo proběhlé nemoci, mohou opět pomoci minimalizovat riziko nedostatečného počtu zdravotníků, který by mohl jinak ohrozit životy lidí.

Poslanec Volný ve své řeči pokračuje odkazem na výzkum doc. Koutné, který zjistil, že paměťová imunita chrání po prodělání Covidu delší dobu. Volný poznamenal: “Ale nevšiml jsem, že by paní docentka, doktorka, Irena Koutná, Ph.D. byla pozvána do České televize, aby tam referovala o svém výzkumu…”. Doc. Koutná byla 4. ledna 2021 hostem odpoledního studia ČT24, kde v živém rozhovoru popisovala výsledky svého výzkumu. Buď by měl pan poslanec Volný více sledovat veřejnoprávní média nebo by se měl aspoň vyvarovat výpadů proti nim.

Volný uvádí zavádějící informace také když hovoří o Švédsku: “Jinak Švédsko prošlo Covidem bez plošných opatření, bez drakonických lockdownů a poměr úmrtí na tisíc obyvatel je zhruba stejný jako v České republice.” Švédská strategie je držet po celou dobu pandemie stejná opatření raději než zemi uzavřít úplně, poté otevírat a když se situace zhorší tak znovu zavírat. Švédsko však má plošná opatření. Hlavními dlouhodobými opatřeními jsou udržování odstupů mezi lidmi. Mezi vládní nařízení patří omezení shromažďování - na jednom místě se nesmí sejít více než 50 lidí, restaurace musí udržovat vzdálenosti mezi stoly, atd. Platí zde mnoho právně závazných opatření. Není tak zcela pravdou, že by ve Švédsku neexistovala žádná opatření. Naopak některá nařízení či dodržovaná doporučení ve Švédsku jsou přísnější než byly v danou dobu v České republice.

Za vzor v boji s koronavirem Volný naopak dává Lukašenkův diktátorský režim v Bělorusku: “Naproti tomu tam, kde zavést jakýkoliv lockdown odmítli přes nabídku půjčky miliardy dolarů od světových finančních organizací, bylo Bělorusko. Tam nebyl zaveden žádný lockdown, žádná plošná opatření, žádná omezení. A podle posledních dat to vypadá, že letos v Bělorusku umřelo méně lidí, než rok předtím.” Oficiální čísla poskytovaná Lukašenkovým režimem se však od reálných dat dle expertů mohou lišit a být daleko vyšší.

Své vystoupení zakončuje poslanec Volný polemikou nad dostupnými léky: “Zato máme informace o lécích, které se používají desítky let, jsou generické, může je vyrábět kdokoliv, jako je Isoprinosine, anebo teď ještě poslední novinka Ivermectin, které v mnoha případech pomohly pacientů s Covidem 19. A tyto případy jsou dohledatelné a lidé, nebo lékaři, kteří používali tyto léky, jsou připraveni komunikovat. Někteří se o to dokonce snaží všemi možným prostředky v dostupných médiích.” Podle informací Zdravotnického deníku “neexistují žádná spolehlivá data, že by Isoprinosine (s účinnou látkou inosin pranobex) jakkoliv léčil či dokonce pomáhal infekci covid-19. Přesto se tento léčivý přípravek stal doslova hitem amatérských doporučení na internetu, a to na základě jedné jediné práce, která je navíc spojena s řadou závažných etických i metodologických pochybení a jejíž provedení vyšetřuje Státní ústav pro kontrolu léčiv”. Objevují se sice studie, které například zkoumají účinnost látky Famotidin proti COVID-19, oponentní zprávy ovšem účinnost neprokazují a lidé bohužel umírají dále. Samozřejmě si všichni přejeme lék, který by svou účinností pomohl porazit čínský virus SARS-CoV-2, zatím to tak jednoduše bohužel nevypadá a pravděpodobnější cestou se stále jeví spíše imunizace a dobrovolné očkování alespoň rizikových skupin a lidí v první linii, to může následně umožnit rušení opatření a návrat k běžnému životu.

Tomáš Martínek