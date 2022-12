Mašek (ANO): A pak že vás nikdo nepochválí

reklama

Malé ohlédnutí za předsednictvím EU. Naše vláda vyhlásila, že se během svého předsednictví zaměří na pět úzce provázaných prioritních oblastí. Tak si je rozebereme:

1. Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny

Nelegální uprchlická krize se v ČR i EU výrazně zhoršila. Proto naši policisté a vojáci vartují na slovensko-české hranici již třetí měsíc a není to řešení. Všichni vědí, že je třeba chránit schengenskou hranici. Tu však přislíbili Rakušan s Fialou posílit až v jarních měsících. Takže nic.

Co se týče uprchlíků u Ukrajiny vše bylo dobře zvládnuto jen díky práci krajů, obcí a jednotlivců. Centrální registr uprchlíků zcela selhal, nefunguje. Ani ministr vnitra, ani ministr práce a sociálních věcí nevědí, kolik Ukrajinců zde máme. Tedy absolutní selhání osoby zodpovědné za řešení migrační krize, kterou je ze zákona ministr vnitra.

Obnova Ukrajiny. To je priorita předsedy vlády Petra Fialy. Výsledkem jsou asi tři fóra a tím bych to ukončil. Odborníci upozorňují, že pokud neprovede MPO a MZV praktické kroky, budeme z lukrativní hry o obnovu Ukrajiny vyšachováni zcela.

2. Energetická bezpečnost

Zde jsme selhali zcela, opatření přišla pozdě a nedostatečná. Vláda poškodila občany zbytečně vysokou inflací, která se promítla do cen všech výrobků, znehodnotila úspory všech občanů a poškodila konkurenceschopnost firem. Ve všech zmíněných parametrech jsme zaznamenali téměř nejhorší vývoj v celé EU. O tom jsme napsali více než dost.

Po výbuchu, který poškodil plynovod Urengoj-Užhorod, kterým putuje plyn dál do Evropy dochází k dalšímu otřesu. Ten bychom ale měli přece zvládnout, protože zásluhou pánů Fialy a Síkely nakupujeme LNG z mimoevropských zemí. A to z tankerů, které krouží kolem Evropy a nabízejí plyn skoro zdarma, nebo snad dokonce zaplatí, že si jej odebereme.

3. Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru

Jsme v NATO, takže máme kolektivní ochranu, to je OK. Ale vzhledem k tomu že jsme téměř vše použitelné odvezli na Ukrajinu, tak dozbrojujeme "o 106 " a částečně i bez výběrových řízení. To se to zbrojí, když nám na to občané dávají. Tak jen ohlídat koncepčnost a ekonomiku zmíněných nákupů, paní ministryně.

Zbrojaři teď očekávají žně, a pozor … podařilo se zvýšit bezpečnost kybernetického prostoru, to snad pomůže.

4. Strategická odolnost evropské ekonomiky a demokratických institucí.

Představitelé Bruselu, Berlína a Paříže se obávají, že evropská ekonomika se nachází na pokraji propasti a je ohrožena odlivem průmyslových investic do Spojených států, který by mohl začít již v lednu, informoval bruselský portál Politico.

Více to komentovat netřeba.

5. Odolnost demokratických institucí

Již jsme o tom psali. Policie v Bruselu provedla razii v rámci vyšetřování podezření z praní špinavých peněz a korupce, do kterého je zapojen Evropský parlament a nejmenovaná země Perského zálivu. EU prověřuje podivný výlet europoslance, lidovce Zdechovského.

No tak na konec něco pozitivního. Na závěrečné tiskové konference premiér shrnul půlroční předsednictví ČR v Radě Evropské unie: „Odvedli jste skvělou práci, a i díky vám slyším kolem sebe na české předsednictví pouze slova chvály.“ Ano, odvedli jste dobrou práci pro Evropu, Ukrajinu, ale zapomněli jste na vlastní občany, pane premiére.

Ursula von der Leyen: Evropa má vůči Česku dluh vzhledem k jeho práci za posledního půl roku.

Charles Michel: Náš obdiv patří premiérovi Petru Fialovi i jeho týmu v Bruselu a v Praze.

A pak že vás nikdo nepochválí že? Srdečná pochvala od vlastních občanů by byla příjemnější, nemyslíte?

