Mašek (ANO): Evropská směrnice mluví také o redislokaci uprchlíků anebo o kvótách

Vážená paní předsedající, vážení ministři, kolegyně a kolegové,

jsem rád, že téměř po dvou hodinách jsem se jako druhý přihlášený dostal ke slovu. Většina tady už byla řečena, takže jsem svůj projev odhodil a pokusím se o několik pokud možno souvislých poznámek.

Pomáhat chceme všichni, na tom je určitě shoda a netřeba si tady dělat ramena kdo víc, pravé nebo levé spektrum, protože to jsme si tady řekli a myslím si, že není třeba to k těmto typům projevů, jestli někdo snad chce méně pomáhat, abychom to nějak zneužívali, někdo méně či více.

Směrnice číslo 55 z roku 2001, evropská směrnice stará dvacet jedna let, nenalezla realizace dosud a nenalezla, přestože velké migrační pohyby tady existovaly, ale ta směrnice vlastně poskytuje dočasnou ochranu, platnou po celé Evropské unii, a mluví také o redislokaci uprchlíků anebo o kvótách. A vy víte, že v předchozích obdobích jsme to byli mimochodem i my, kteří s kvótami nesouhlasili.

Situace se dramaticky mění nyní, kdy ta dohoda je o tom, že musíme pomoci Ukrajincům a osobám s trvalým pobytem na Ukrajině. Jestli se nemýlím, tak toto byl podepsat kolega Rakušan jako ministr vnitra na schůzce ministrů vnitra. A měla to být cílená pomoc Ukrajincům. Na tom se všichni shodneme, my chceme Ukrajincům a těm osobám s trvalým pobytem na Ukrajině pomáhat.

Teď je třeba to delegovat lidem. Naši občané, které tady zastupujeme, chtějí těm zákonům rozumět. Když vám přečtu první stránku tisku, který dneska schvalujeme - teď mluvíme o 170 - tak se to jmenuje Vládní návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace. Já bych tam jako občan očekával podtitul - týkající se dočasné ochrany a zdravotního pojištění běženců, Ukrajinců a osob s trvalým pobytem na Ukrajině. Bylo by to úplně jasné. Máme tam další dva zákony, které jsou podobě neprůhledně nazvány. Zase by tam měl být správně ten kontext, o co se jedná. Zaměstnanost zase pro tuto skupinu lidí anebo školství zase pro tuto skupinu lidí.

My jsme nechtěli za ANO nic jiného, než to dostat do toho názvu a hlavně dostat to do § 1 předmětu úpravy, kde jsme chtěli slovo "cizinec" nahradit "Ukrajinec a osoba s trvalým pobytem na Ukrajině". Toto byl řešit pan ministr v Bruselu a na tom byla ta shoda. A ta shoda byla proto, že teď řešíme tu Ukrajinu. Dříve ta shoda nebyla, protože se řešili jiní běženci a jejich relokace. V současnosti všichni a celá Evropa souhlasí vyřešit Ukrajince a platnost dočasného pobytu po celé Ukrajině. Na tom není nic politického, ideologického, nic takového, že někdo chce pomáhat, někdo nechce pomáhat.

Takže naše žádost je, aby buď tuto úpravu udělalo Ministerstvo vnitra, anebo abychom hlasovali o našem pozměňovacím návrhu v tomto smyslu ke všem třem dnes projednávaným tiskům. Takže já si myslím, že je to poměrně jednoduché a že bychom se na tom měli shodnout, protože jsme se tady shodli, že všichni chceme Ukrajincům a osobám trvale pobývajícím na Ukrajině pomáhat.

Jak pan ministr tady správně řekl, doposud máme zkušenost, že je poměrně málo jiných běženců, kteří toto nesplňují. Ale naše legislativa - a na to jsme se ptali na výboru - to umí řešit. Neznamená to, že ten, kdo nedostane ten dočasný pobyt, tento institut, že ho okamžitě někam vyhodíme, vylifrujeme. Zástupci Ministerstva vnitra nám řekli, že pokud budou takovíto běženci, tak se o ně umíme postarat v jiném režimu a není to pravda, že bychom někoho někam okamžitě vyhazovali do místa konfliktu. Takže tolik asi k tomu. Čili náš právní řád to umí řešit a myslím si, že to, co jsem tady říkal, nebo mí předřečníci, má své ratio a naši občané by to dobře pochopili, přivítali by to.

Další věc je zdravotnictví. Protože to je všechno v tom zrychleném režimu, tak to vůbec neprošlo výborem pro zdravotnictví. Tady jenom chci říct, že nyní se mluví až o 450 tisících nebo půl milionu běženců s tím, že pan ministr Válek řekl, že bychom to měli kapacitně zvládnout. Já jenom chci předeslat, že ročně je to zhruba 11 miliard, pokud se to týká plateb za státní pojištěnce na tento počet. Čili musíme s tím počítat, musíme hledat zdroje. Bude nás to bolet, ale zase to chceme udělat, takže já bych to v žádném případě nekritizoval.

Zároveň si ale jenom přiznejme, že to výrazně omezí kapacitu našich zdravotnických zařízení, zřejmě to prodlouží nějaké čekací lhůty. Ale jsme Češi, řekli jsme, že budeme pomáhat. My s tím musíme prostě počítat a musíme si to tady říct a nedělal bych z toho žádné politikum. Takže ještě jednou bych se chtěl obrátit na pana ministra, aby to zvážil a aby tu úpravu učinil svou cestou svých legislativců.

Děkuji.

