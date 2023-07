Mašek (ANO): Ministr vnitra v roli neználka

reklama

Rostislav Zorikov, který je zetěm šéfa ruského zbrojařského holdingu Taktičeskoje raketnoje vooruženije (KTRV) Borise Obnosova, by se mohl ocitnout na českém sankčním seznamu. Oznámil to ve čtvrtek ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na Twitteru. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) to odmítl komentovat s tím, že proces probíhá v utajovaném režimu.

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 40% Nevadí 60% hlasovalo: 30662 lidí

No, a takhle to tady funguje. Připadne vám to ještě normální? Je to podobné, jako když policie přijela zatknout Krejčíře a někdo z příslušníků mu umožnil utéci.

V tomto případě roli "neználka" sehrává ministr vnitra. Přes média provést veřejné upozornění někomu, že mu stát jde zabavovat majetek. V bezpečnostní komunitě vzbudilo Rakušanovo vyjádření do médií jemně řečeno rozpaky. „Takovéto příspěvky docílí jen toho, že nebude co zmrazit. O sankcích se nemá mluvit veřejně, jinak nemají smysl,“ řekl Novinkám zdroj, obeznámený s děním.

Pane Rakušane, tak snad raději ty koláže a teatrální vystoupení na střeše ministerstva, tam jste nepřekonatelný.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mašek (ANO): Tak už se perou. Nebo je vše jinak? Mašek (ANO): Vláda neschopných a sebestředných politiků, kteří nemohou nalézt koaliční shodu Mašek (ANO): Pekarová Adamová je smutným odrazem naší společnosti. Nedospělá, arogantní Mašek (ANO): Tohle je ten vítězný migrační pakt?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.