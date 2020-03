Mašek (ANO): Nabídka odborníků do krizového štábu ze strany opozice

reklama

Ekonom Filip Matějka z pohledu řešení těžkých dopadů na ekonomiku, společný kandidát za STAN a Piráty, je jistě dobrá volba. Tým je třeba posílit o dobré ekonomy. Zcela jistě je třeba při přijímání opatření reflektovat ekonomické souvislosti.

Velkou posilou týmu by mohl být brigádní generál Červíček, bývalý "vrchní velitel" jedné ze základních složek IZS. U Červíčka jsou jistě předpoklady pro systémová řešení a dovedu si jej dobře představit jako člena krizového štábu. Jde spíše o to, zda lze jeho všechny aktivity skloubit. Pracuje jako senátor ve výboru pro bezpečnost, je prvním místopředsedou hejtmana královéhradeckého kraje s gescí pro dopravu, které se plně věnuje, nyní v kraji zasahuje i jako člen bezpečnostní rady kraje do regionálních opatření pro zvládání koronavirové infekce. Z mého pohledu výborný externista jako "profesor konzultant". Když pozoruji tempo a stupeň nasazení činnosti členů krizového štábu, tak je pro něj nereálné do rozjetého vlaku naskočit, a pokud ano, musel by své současné aktivity potlačit, což by byla škoda zejména pro kraj.

Úplně jiný názor mám však na údajného nominanta TOP 09 Romana Šmuclera, který se již delší dobu profiluje jako zdatný politik, "kam vítr, tam plášť". Ještě včera tvrdil, že dovolená v Itálii je zcela bezpečná (než onemocněli první občané ČR), dnes už se zase děsí nad tím, jak je možné, že tam jeli lyžovat. Kdyby jako prezident stomatologické komory řešil včas ochranné pomůcky pro své kolegy a kolegyně, udělal by lépe a třeba by dnes nebyl takový problém. Mám za to, že v pozici prezidenta stomatologické komory, s plným soustředěním na výkon této nejen reprezentativní funkce, bude platnější. Stačí vzpomenout na teze, které dr. Šmucler nedávno publikoval, že není zásadní rozdíl mezi chřipkou a nCov-2019.

Otázkou tedy zůstává, proč všichni ve světě nosí ochranné prostředky a oděvy, proč státy zavírají města do karantén, proč se hrají sportovní zápasy bez diváků? Vždyť by stačilo poslouchat pana Šmuclera a řídit se jeho radami nic to přece není a "jsme z toho venku", skutečnost je však zcela jiná.

Hlavní je, že sbíral lajky na Facebooku podle mého nekompetentními výroky o nové nemoci. To jistě není dobrý kandidát do krizového štábu, nemá znalosti ani zkušenosti s krizovým řízením čehokoli.



