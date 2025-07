Rajchl (PRO): V podání dnešních mladých svazáckých novinářů

Reportér Seznam Zpráv, student Fakulty sociálních věd (jak jinak), Matěj Nejedlý, nás oblažil článkem, že prý jsme naletěli hoaxu o tom, že Novak Djokovic bude bojkotovat Měsíc Hrdosti (Pride month), protože dle fact-checkerů z AFP (neziskovka financovaná Rockefellerovou nadací a Nadací Billa a Melindy Gatesová) není jisté, zda onen výrok skutečně řekl.

V podání dnešních mladých svazáckých novinářů "není jisté, že řekl" znamená totéž, co "je jisté, že neřekl". Samozřejmě pouze pokud se to hodí do jejich LGBTQ adorujícího světonázoru.

Pane Nejedlý, vy jste takový Matěj, že jste se samozřejmě neobtěžoval zjistit si ani základní fakta a zasadit celou událost do kontextu Djokovicova celoživotního postoje.

Novak je silně věřící muž vyznávající pravoslavné náboženství. Níže naleznete fotografii s jeho citátem "jsem více pravoslavným křesťanem než sportovcem".

Novak je na své náboženské založení velmi hrdý a zastával jej už v době, kdy pan Nejedlý tahal ještě kačera po dvorku.

Ostatně i na olympiádě v Paříži ostentativně ukázal do kamery svůj kříž, jenž nosí na krku, což bylo vnímáno jako gesto protestu proti woke ideologii, kterou organizátoři do zahájení her na sílu nacpali.

Takže pane Nejedlý, opravdu si myslíte, že celoživotně silně nábožensky založený muž, jehož víra je vůči LGBTQ značně rezervovaná (eufemisticky řečeno), bude aktivně slavit Pride month?

Pojďte se vsadit, že u něj nenajdete jediné gesto, či jediný symbol, kterým by tuto pomatenou ideologii podpořil.

Nečekám, že byste se omlouval, to vy, všeznalí studenti FSV neumíte, protože vás zapomněli naučit slušnému chování, nicméně to, že jste za úplného troubu už Vám opravdu nikdo neodpáře.

Pokud tady někdo naletěl, tak jedině Vy sám - a to politické neziskovce placené z peněz největších manipulátorů na této planetě.

I když možná to nebyla nevědomost - možná Vás vlastně platí taky.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

