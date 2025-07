Zwyrtek Hamplová: Blackout jako test inteligence

Páteční blackout byl především testem naší inteligence. Jak dlouho ještě budeme slepě věřit lživým novinovým titulkům a ničím nepodloženým tvrzením těch vládnoucích, nebo kdy už se probudime a začneme naslouchat těm, kteří tomu opravdu rozumí, přemýšlejí, a celé roky trpělivě a odvážně vysvětlují, že “všechno je jinak”, než tvrdí ti, co prosazují Evropu ničící bruselský Green Deal?

Snahu (mimo jiné i mne jako senátorky) zakotvit právo na hotovost jako právo základní do naší Ústavy jako snahu významnou nepřímo přiznalo i Ministerstvo vnitra ČR. Tedy kapitulovalo. Teď ještě v těch dalších tvrzených a velmi nebezpečných nesmyslech by to chtělo odpískat.

PS: A jak je možné, že ti varující to víme, a ti, co rozhodují, jsou zcela OUT?

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



