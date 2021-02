Mašek (ANO): Opozice mluví o tom, že má návrh opatření, ale nic určitého nepředložili

reklama

Zdravím všechny,

Opozice ve sněmovně mluví o tom, že má návrh opatření, ale nic určitého nepředložili, přitom tvrdí že je "Babiš je odmítá". Nikdo neviděl seznam současných opatření, versus opatření o kterých chtějí jednat. Negují všechny kroky vlády, bez ohledu na šíření epidemie a ohrožení životů a zdraví lidí.

Teď je šance, to změnit a věřím, že hejtmané s vládou se na opatřeních shodnou, nic jiného nám nezbývá, virus čekat nebude!

Premiér očekává od hejtmanů jednotný postup - žádost o nouzový stav. Pokud některé kraje žádost o nouzový stav nepodají, bude vyhlášen jen v těch krajích, které žádost podají. V ostatních krajích budou platit opatření Ministerstva zdravotnictví a k tomu stav nebezpečí vyhlášený krajem. To není zrovna ideální řešení, i vzhledem k tomu, jak jsme malá zemička.

Premiér odmítá před jednáním vlády sejít s opozicí. To je logické, když celá opozice řešení odmítla. Nejdřív se vše musí pragmaticky vyřešit s hejtmany, jinak to možné není. Politika do toho nyní nepatří!

S parlamentní opozicí je ochoten jednat až po vyhlášení nouzového stavu. Aby se doladilo, jak dál pokračovat. Co je a není možné, to řeknou odborníci z řad epidemiologů. Politici musí jednat podle jejich doporučení. Ne podle toho, co jim přinese víc hlasů.

Vláda projedná v pondělí pandemický zákon – ten, který opozice dosud nechtěla, protože dává velké pravomoci ministrovi zdravotnictví.

A krátce k opatřením.

Zrušení zákazu nočního vycházení po 21. hodině je logické. Je to zbytečné a bylo to na pořadu dne. Jen to nikdo nebral za důležité v těchto mrazech.

Povolení maloobchodu s jasnými podmínkami a hygienickými opatřeními. O tom už jsme jednali a vše se připravovalo, v posloupnosti s postupným otevíráním škol po prvním březnu.

To vše dávkováno samozřejmě s ohledem na vývoj epidemie. Totéž platí i pro otevření některých služeb, omezení úředních hodin či změn podmínek provozování amatérského sportu a samozřejmě i u tak diskutovaného otevírání lyžařských areálů.

Věřím, že vláda s hejtmany u těchto opatření dojde ke shodě na společném postupu.

Společný postup je třeba, aby lidé opatřením věřili a vrátili jsme se pomyslně do března loňského roku, kdy jsme se všichni chovali zodpovědně.

Je třeba dodržovat karanténu, hlásit kontakty, tak abychom dokázali šíření epidemie účinně eliminovat do doby, než se podaří provést očkování, tedy do léta. To bychom měli dát!

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bývalý šéf záchranky, nyní poslanec. S těžkým průběhem covidu skončil v nemocnici a tady je jeho vzkaz odpůrcům očkování Mašek (ANO): Po třech letech zrovna na počátku volební kampaně? Vznikne kočkopes Mašek (ANO): Hrající trenér sněmovního týmu TOP 09 použil nový prvek Mašek (ANO): Vyvrcholení mojí celoživotní práce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.