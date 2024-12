Mašek (ANO): V případě běženců ze Sýrie to musí proběhnout jinak, pane Rakušane

Zdravím všechny, jako člen bezpečnostního výboru cítím povinnost sdělit vám své hluboké znepokojení. Nedávné události a vyjádření některých českých politiků naznačují, že pád syrského režimu prezidenta Bašára Asada by mohl být vítán.

Je však takový postoj skutečně promyšlený a zodpovědný?

Premiér Petr Fiala (ODS) již dříve na sociálních sítích uvedl, že Asadova sázka na Rusko selhala, což může být interpretováno jako podpora změny režimu v Sýrii. Musíme si však uvědomit, že jakákoliv změna poměrů v této zemi může mít dalekosáhlé následky.

Sýrie je v současnosti ekonomicky vyčerpaná a jakákoli politická nestabilita by mohla snadno vyústit v občanskou válku. Takový scénář by nevyhnutelně vedl k masivní uprchlické vlně, která by směřovala do Evropy, a to právě v době, kdy se blíží zima.

Jsme připraveni čelit humanitární krizi, která by mohla překonat všechny předchozí vlny?

Navíc je nutné mít na paměti, že mezi uprchlíky by se mohly nacházet skupiny představující vážná bezpečnostní rizika, včetně možnosti šíření terorismu. Tato situace by mohla ohrozit nejen bezpečnost naší země, ale i stabilitu celého evropského kontinentu.

Všichni, kteří máme nějaký vliv na rozhodování v této zemi musíme této situaci chtít a umět čelit. Nezvládnutá registrace ukrajinských běženců by nám měla být ponaučením.

V případě běženců ze Sýrie to musí proběhnout jinak, pane Rakušane.

Ustojí to Evropa, ustojíme to my?



O EU záměrně nemluvím, ta je v oblasti migrace naprosto impotentní a my na tom díky Fialově vládě máme velkou vinu.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky