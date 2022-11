Mašek (ANO): Vrchol stupidity

reklama

Zdravím všechny, i Vás pane ministře Víte Rakušane. Přemýšlel jsem, zda se k Vašim ministerským přešlapům mám vyjadřovat a tím Vám ještě dělat reklamu. Anketa Co vy a kandidatura Andreje Babiše? Budu ho určitě volit v obou kolech 83% Zvážím, že ho podpořím ve 2. kole 8% Nebudu ho volit 9% hlasovalo: 8455 lidí

Jsem prostě starší ročník než Vy, a tak logicky máme jiný podhled na svět. Otázek na stole je mnoho.

- Proč naše vláda podporuje nenávist?

- Proč naše vláda schválně rozděluje společnost?

- Nálada ve společnosti je napjatá, vy jen přiléváte olej do ohně.

- Má to snad nějaký vedlejší účel?

- Co jste to vyvěsil na budovu ministerstva? Další ostuda po střešním extempore na téže budově s připomínáním data soudu Andreje Babiše.

- Pytel na mrtvoly? Mezi státními symboly dvou zemí, vlajkami České republiky a Ukrajiny. Naprostý úlet.

- Hanobení státního symbolu. Určitě by se na to našla právní kvalifikace.

To už jste se opravdu všichni totálně zbláznili?

To že chcete být zajímavý a odvrátit pozornost od přešlapů hnutí STAN a neschopnosti vlády, to chápu.

Sice je to primitivní formou, ale budiž.

To, že jásáte nad tím, kolik máte lajků od zastuzelých rusofobů a militantních šílenců, to také chápu.

To že si užíváváte, nebo vám minimálně nevadí, jak se vám zase podařilo krásně rozdělit společnost, tak to nechápu.

Ono by to bylo celé k pobavení, pokud byste si to dal na svůj osobní web nebo sociální sítě, ale na budovu státní instituce, navíc v den státního svátku?

To myslíte vážně?

V den státního svátku dát na budovu ministerstva banner zobrazující cizího státníka v pytli na mrtvoly to už je spíš vrchol stupidity.

To je už opravdu vrcholně nevkusná a nevhodná politika demokratické země.

Mimochodem vlajka ČR je státním symbol, nebo už není?

Zákon o užívání státních symbolů už neexistuje, nebo neplatí jeho ustanovení?

Tak já doufám, že ti pánové, co pracují uvnitř té budovy, se tím již zabývají, protože hanobení státního symbolu, a to nejen v den státního svátku, je trestné.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



