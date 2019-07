Matějka (SNČR): Je po volbách do Evropského parlamentu. Reforma nebude, nic se nezměnilo

Máme po volbách do Evropského parlamentu. Protagonisté EU si otřeli čelo a oklepali se, protože mají další roky jisté. V oblastech, kde před volbami ubrali plyn, aby nenaštvali voliče, přidali teď do eurounijního auta nitro.

Už zase zaznívají slova o přerozdělování migrantů, evropské armádě, slaďování sociálních systémů a společné azylové politiky, aby tím obešli povinné kvóty, rozšíření eura, více přerozdělování od schopných a pracovitých k neschopným a líným, sjednocování daní a hledání daní nových, místo hledání úspor, hledání vnějších nepřátel pro odvedení pozornosti, útoky, dehonestace a zesměšňování odpůrců, vyvíjení politického tlaku na poskytovatele služeb sociálních sítí, aby mazali nepohodlné lidi a jejich názory... Nic se nezměnilo.



Socialismus v EU bude sílit a o České republice budou dál a silněji rozhodovat voliči jiných států skrze jimi volené jejich národní politiky, jejichž státy mají větší hlasovací právo než naše republika. Ta má jen 3 % hlasů v Evropském parlamentu a nemá právo veta. Kritizovat s vědomím předchozích vět EU, chtít ji reformovat a vracet před Lisabonskou smlouvu, když nutnou podmínkou je jednomyslný souhlas všech rozhádaných států, a nechtít přitom vystoupit z EU, by bylo jen pokryteckým hraním si s lidmi a jejich v EU nenaplnitelnou touhou po změně.



Jsem si vědom toho, že zastávat pozici vystoupení České republiky z EU jako naděje na zajištění nezávislosti pro republiku a šance na více občanských svobod u nás je stále ještě nevděčná role, pokud jde o zisk politické moci. Proti nám stojí obrovská síla, která proti nám zneužívá společné veřejné peníze. Kupuje si hlasy výměnou za dotace, má přístup do škol a ovlivňuje naše děti, zaměstnává za společné veřejné peníze armádu eurounijních propagandistů a kupuje si za naše společné veřejné peníze prostor v médiích. Jsem ale zároveň přesvědčen o tom, že čas a vývoj potvrdí naše tvrzení a argumenty, a že když budeme v naší pozici konzistentní, uvěřitelní a dlouhodobě čitelní, tedy na rozdíl od jiných, kteří budou jednou převlékat kabáty a hrát si na „my jsme to říkali taky“, lidé to nakonec ocení a uspějeme.



Hodnoty jako jsou svoboda a nezávislost přetrvaly mnoho generací. Lidé za ně dokonce pokládali své životy, tak jsou silné. A přežijí i naši účast v socialistické EU. Strana nezávislosti České republiky a její touha po odchodu naší země z EU je tu pro všechny, kteří už výše uvedené vědí, nebo k tomu postupně dojdou. Náš jednoznačný a čitelný politický postoj musí být zastoupen v národním parlamentu. Držme si společně palce, ať je to co nejdříve. Chybí tam. Ať už pro jeho prosazení, nebo pro vyvinutí tlaku na ostatní.



František Matějka SNČR

předseda Strany nezávislosti České republiky

