Matoušková (STAN): Hra s čísly a mystifikace občanů – i to má vládní ANO v programu?

Hra s čísly a mystifikace občanů – i to má vládní ANO v programu?

Neubráním se znovu reakci na paní ministryni Schillerovou – že prý o cílenou likvidaci neziskového sektoru v oblasti sociálních služeb a práce nejde… no tak tím možná uchlácholí některé své voliče, ale ne ty prozíravé.

K článku je třeba podotknout, že navrhovaná změna by mimo likvidaci neziskového sektoru měla jednu výraznou přidanou hodnotu pro současnou vládní garnituru! Paní Schillerové se nelíbí, že musí stát vyplácet podíl na evropských dotacích zálohově a ráda by systém změnila. Jde o to, že peníze, které jsou sice účelově vázané právě na podíl státu k evropským dotacím, by v rozpočtu zůstávaly delší dobu. Tím, že jsou účelově vázané, nelze je použít na nic jiného, ale pokud zůstanou v rozpočtu déle, dá se jejich stavová veličina použít jako příjem státního rozpočtu a tím si zlepšovat cash flow. Nyní jsou vypláceny zálohově a tak je stát brzo vydá a v rozpočtu se dlouho neohřejí. V případě, že by peníze byly propláceny až následně, byly by v rozpočtu vázány třeba déle než rok a tím by si stát zlepšoval svůj hospodářský výsledek. Princip by byl stejný, jako tomu bylo v roce 2018, kdy stát skončil v mírném přebytku 2,9 mld. Kč. Koncem roku totiž přišly z EU peníze na dotace pro naše žadatele a státu stouply výrazným způsobem příjmy. Samozřejmě, že k tomu napomohly i jiné proměnné, jako byl např. ekonomický růst a tím pádem zlepšený výběr daní a sociálního pojištění o zhruba 20 mld. Kč.

Jde zde pouze o hru čísel, která se dá velmi dobře využít k tvrzení, že stát lépe hospodaří. Realita je ale jiná. Nicméně stejně jako podhodnocování příjmů ve státním rozpočtu, tak i tato navrhovaná změna by měla významnou roli v konečných čísel hospodaření státu. Jak jsem ale již psala v článku dříve, nedozírné následky by to mělo především pro kvalitu, cenu a četnost poskytovaných sociálních služeb od mladých rodin (dětské skupiny atd.) až po seniory (sociální práce). Tento markantní výpadek, který bude mít obrovský vliv na kvalitu života našich občanů však již paní Schillerová vůbec neřeší a nezavádí nic, co by tento výpadek vykrylo.

Mám bohužel ten dojem, že v poslední době je třeba hledat za každou rádoby dobrou změnou navrhovanou dílnou ANO vždy nějaké ALE, neboť zatím nevidím žádný přínos pro naše obyvatele, spíše rušení toho, co je roky zavedeno a funguje.

Vyjádření ministryně Schillerové ZDE.

Ing. Michaela Matoušková, MPA BPP



