Matoušková (STAN): Jaký bude rok 2020?

Kromě osobních pocitů, prožitků a dojmů také společná témata. A správa státu do toho zcela jistě patří. To nelze ignorovat. Naše současnost je především nevyřešený a nepojmenovaný produkt nedávné totalitní minulosti. Politické excesy a vulgarity se staly normou. Zlo má prostě převahu. Máme to dnes a denně před očima. Demokracie bez demokratů v čele, není demokracií, stejně tak není právní stát bez rovného a férového práva. To je to, oč tu kráčí. Pokud se budeme tvářit, že je to vlastně v pořádku, tak se stáváme spoluviníky našeho dalšího vývoje. Rok 2019 je díkybohu za námi, ale měl by být mementem, protože už to bylo prostě hodně přes čáru.

Rok 2020 bude rokem zlomu. Ještě máme šanci vrátit se do normálních poměrů jako součást civilizovaného světa. Nesmíme však ten čas promarnit a propást. Je nejvyšší čas se tomu účinně vzepřít. Pro nás je to výzva. A co vy, jste odhodláni jít do toho s námi?

Michaela Matoušková, Řečany nad Labem

Ing. Michaela Matoušková, MPA BPP



starostka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pravda o novoročnách ohňostrojích. Místopředseda ohňostrůjců v rozhlase vyvracel „dezinformace“, šéf zoo jen kroutil hlavou K novoročním projevům Kubery a Vondráčka se připojí i Babiš Rakušan (STAN): Chtěl bych Česko bez příkopů Pavlíček (STAN): Kéž se nám příští rok povede alespoň stejně jako ten letošní

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.