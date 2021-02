Matoušková (STAN): Musíme všemu tomu zmatku říct stop

reklama

Nejsem populista a na nějaké politické půtky naskakovat nebudu. Mám svůj názor a ten nemusí souznět s každým. I to je demokracie… takže trochu faktů, která jsou důležitá pro mě a díky kterým si tvořím vlastní názor já:

V případě, že by v pondělí nebyl prodloužen nouzový stav, vláda by vyhlásila současné zákazy pod jinými zákony, např. pod zákonem o veřejném zdraví, školským zákonem atd. Nikoliv tedy podle krizového zákona. Znamená to tedy, že by i nadále bylo vše zavřené, jako nyní.

Pokud by od pondělí neplatil nouzový stav, padly by také všechny výhody v podobě kompenzačních bonusů pro firmy, OSVČ, ale i zaměstnance, protože není schválen žádný zákon, na základě kterého by mohly být od pondělí vypláceny. Znamená to tedy, že vše by zůstalo zavřené jako dnes, ale nikdo by za to nedostal ani korunu.

Všechny kraje se proto dohodli na podání žádosti o prodloužení nouzového stavu o 14 dní proto, aby mohlo být v této lhůtě uskutečněno následující:

Musí být předložen pandemický zákon, který řeší postup mimo nouzový stav a který již měsíc leží na vládě předložený STANem a Piráty k projednání a který vláda dosud neřešila. Kdybychom neměli nouzový stav, nemohli bychom zákonné normy schvalovat ve zkráceném řízení, a tedy by tu panovala dlouhodobě legislativní nouze.

Chceme postupné otevření škol od 1.3.2021 a to znamená, že musíme přesunout pedagogy a další zaměstnance škol do prioritní skupiny pro očkování a rychle je oočkovat, aby měl kdo učit, vařit, uklízet atd. Podotýkám, že většina těchto pracovníků o to projevila zájem, takže do ničeho je nikdo nenutí. Nicméně se musí upravit centrální rezervační systém.

Musíme v rámci krajů zajistit neinvazivní testy pro žáky a studenty. To bude oříšek sám o sobě, ale v případě, že budeme mít nouzový stav, můžeme testy nakoupit hned na základě poptávkového řízení s tím, že nám část může stát proplatit.

Díky nouzovému stavu je také předpoklad, že některé peníze, které budeme muset na tato opatření vynaložit, nám proplatí stát a my tím neochudíme rozpočet kraje v tak velké míře, jako by tomu bylo bez kompenzace státu a budeme moci dál pokračovat v investicích, které kraj připravuje.

Vyzvali jsme vládu ČR, aby upravila krizová opatření a v závislosti na vývoji epidemie měnila podmínky především pro oblast obchodu, služeb, kultury, amatérského sportu a to v co nejkratším termínu za přesně definovaných protiepidemických opatření.

Vyzvali vládu, aby od 1.3.2021 zajistila podmínky pro samotestování ve firmách, včetně finanční podpory a vytvoření jasných podmínek pro firmy, aby se zaměstnanci mohli vrátit do práce.

Souhlasili jsme se zrušením omezení úředních hodin institucí veřejné správy od pondělí, neboť se ve zkrácené pracovní době tvořily fronty, které nebyly vhodné.

V neposlední řadě jsme vyzvali vládu k pravidelným týdenním jednáním o krizových opatřeních s Asociací krajů a všech plánovaných změnách na základě vývoje počtu pacientů na jednotkách intenzivní péče a ARO.

Vláda se nyní bude muset bavit s kraji i opozicí a nebude si již moci dělat co se jí zlíbí na základě různých zákonů. V době nouzového stavu se totiž všichni musí hierarchicky řídit podle krizového zákona od vlády přes kraje až po starosty. V případě, že by nouzový stav nebyl, podle krizového zákona by se nepostupovalo a bylo by vše v rukou vlády! Takto se s námi bude muset bavit a kraje budou vykonavateli některých opatření.

Ano, bude to pro nás ještě více práce, ale spousta lidí kolem mě a včetně mě dělá politiku proto, aby pomohla lidem. A s čistým svědomím musím říct, že tohle je opravdu nejlepší řešení, abychom tomu všemu zmatku dali konečně STOP.

Snad jsem vám alespoň trochu odkryla tu podstatu věci bez toho, aniž bychom plivali špínu na kde koho. O tom to totiž není, je to o kompromisu, o nalezení řešení a o uklidnění a vyřešení celé situace. A to je pro mě prioritou.

Ing. Michaela Matoušková, MPA STAN



