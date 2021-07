Matoušková (STAN): Už se o logiku a péči o lidi nejedná. Zatracené ANO

reklama

Sorry jako, ale tohle už je fakt mimo.... Mimo nedokončenou reformu státní správy, která měla ve svém cíli znamenat decentralizaci - tedy úřad blíže k občanovi. Co je tu to zatracené ANO, už se o logiku a péči o lidi nejedná. Jde to z kopce a novým stavebním zákonem ta cesta nabírá na rychlosti. Samozřejmě, že benzín do tohodle vraku dolila KSČM - jak jinak, v době demokracie, že?!

Takže ať žije centralizace - jestli něco trvalo dlouho, tak teď se teprve máme na co těšit. Investovat můžeme chtít, ale než si získáme patřičné povolení, bude to trvat ještě dýl a nebo budeme velmi překvapeni, kdo vše se k němu nevyjádřil a bude celý proces následně napadat. A teď se těch chytráků, ano už opravdu rozčileně, ptám, kde ty úřady budou, když jsou nyní v prostorách obcí a měst? Jací úředníci v nich budou pracovat, když ty současné si vychovaly a vzdělaly obce a města? Kde budou ty archivy, které jsou dnes na obcích a městech? Kolik to vše bude stát daňového poplatníka - občana - ten superúřad a celá agenda? O kolik úředníků opět nabobtná státní správa? To bych tu byla do zítra. Abych jen nelamentovala, tak ale musím poděkovat paní Horníčkové z Chvaletického úřadu - ta totiž vždy vše připravila nejen včas, ale i s veškerou péčí a vstřícností k lidem. Někde to prostě jde, někde to je horší, ale co bude po novu, to ani nechci vidět. O způsobu přípravy zákona a jeho zázračném vylovení ze šuplíku ani psát nebudu, to ať si sáhne do svědomí ministerstvo a Hospodářská komora. Mě už prostě štve, kam ten náš stát spěje napříč všemi ministerstvy. Lidi ...probuďte se prosím, dokud je za 5 min 12.

Ing. Michaela Matoušková, MPA STAN



starostka obce Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hejtman Netolický: Krajští záchranáři se na Seči stěhují do nových prostor Matoušková (STAN): Naděje umírá poslední a mě hřeje na duši Matoušková (STAN): Tak takhle se z toho nevyhrabeme nikdy Matoušková (STAN): Musíme všemu tomu zmatku říct stop

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.