Michálek (Piráti): Co je na financování iniciativy Milion chvilek zajímavého?

Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně,

moje interpelace se týká výroků paní ministryně Marie Benešové z neděle 2. června z Partii na Primě. Tam paní ministryně pronesla ve vztahu k demonstracím občanů v ulicích, kteří se vyjadřují proti vládě Andreje Babiše a proti její osobě: A je zajímavé také, kdo ty demonstrace platí, protože jsou tam plazmové obrazovky, je tam ozvučení, pořádají se tam koncerty, ty taky něco stojí, takže dělá to na mě takový nepříjemný dojem.

Pan místopředseda vlády Hamáček tady mluvil o tom, jak je potřeba nešířit dezinformace, takže já jsem se chtěl zeptat paní ministryně, co přesně je na financování té iniciativy milion chvilek podle ní zajímavého a co z toho na ni dělá nepříjemný dojem, protože já jsem si tedy zobrazil financování té iniciativy, nebylo to nic složitého, je tam transparentní účet na internetu, takže je možné si to dohledat. Tam jsem zjistil, že na tom účtu je teď přes 5 mil. korun od tisíců dárců, z toho počet darů za poslední týden 1212, celkový obnos darů za poslední týden 1 108 889 korun 97 % těch darů je do 5 tis. korun. Takže myslím si, že není možné tvrdit, že to jsou nějaké peníze od miliardářů nebo něco podobného. A ve vztahu k tomu, že tady se šíří nějaké dezinformační zprávy, které rozkryl deník Seznam zprávy, podle kterých jsou ti občané za demonstrace placeni, je tam dokonce vyjádření. Slyšel jsem toho autora těch dezinformací, slyšel jsem to. Může to být pravda a nemusí. Byla to spekulace a řadu věcí jsem si v tom e-mailu vymyslel a tipoval jsem. Takže mě by zajímalo, jestli to tedy není hoax a jestli paní ministryně těmito svými vyjádřeními ty hoaxy nepodporuje.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

