Michálek (Piráti): Dospěli jsme k výsledku, který se opírá o shodu mnoha politických stran

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Pan místopředseda Okamura tady citoval z našeho dlouhodobého programu, o kterém se vyjadřoval tak, že je to náš program, se kterým jsme šli do voleb. Ale my jsme šli do voleb s volebních programem, protože náš dlouhodobý program je na desítky let dopředu. A my si uvědomujeme, že v rámci volebního období nemůžeme prosadit všechno.

Proto v tomto volebním programu jsme slíbili, že podpoříme zavádění prvků přímé demokracie, například celostátní referendum. Slíbili jsme, že to podpoříme, že se to stane. Ne, že o tom tady budeme další mluvit čtyři roky. Vy jste tady seděl v minulém volebním období čtyři roky, prostřednictvím předsedajícího, vy jste měl možnost to prosadit, ale teď se tady vyjadřujete zase jenom: My, my, my, my. My to takhle chceme s našimi 22 hlasy, nebo teď možná už méně hlasy. Ale my, abychom to schválili, tak potřebujeme ústavní většinu. Jinak to vždycky skončí jenom povídáním. A to my tady přece nebudeme další čtyři roky, abychom tady dohromady už osm let povídali o tom, že slibujeme referendum. Ne. My jsme do toho šli s tím, že to referendum v tomhle volebním období zajistíme, a to v té podobě, aby to nevedlo k nějaké katastrofě, aby si to lidi vyzkoušeli, protože tady pěstujeme demokracii. Máme 30 let od doby, kdy tady skončil komunistický režim a nemůžeme očekávat, že se tady ta demokracie z ničeho nic sama postaví. Takže pokud chcete referendum, musíte o tom jednat. A my jsme jednali, máme tady návrh více stran, samozřejmě, že tam byly různé ústupky, něco prošlo, něco neprošlo. A musíte přesvědčit volené zástupce občanů, což se vám zatím nepodařilo, protože těmito vystoupeními přispíváte akorát k tomu, že se vyčerpá čas na projednání tohoto návrhu a odloží se to na jiný den, takže to bude přijato později.

Vy jste nás tady obvinil z toho, že jsme hlasovali nebo že podporujeme, že jsme zradili náš program, že prosazujeme, aby stačilo 450 tisíc podpisů. No ale jak to vzniklo? To nebyl náš požadavek. Ten původní návrh měl 850 tisíc podpisů, a to byl požadavek sociální demokracie, která nám řekla, že když tam bude míň než 450 tisíc podpisů, tak to nepodpoří. A co to znamená pro normálního člověka? No že v tomto volebním období referendum nebude. Pokud bychom nepřistoupili na tenhleten požadavek, tak žádné referendum nebylo. Táhli bychom se s tím další léta a léta. Udělali jsme maximum pro to, aby výsledkem bylo to, že skutečně za ty čtyři roky tady něco odpracujeme. Je to prostě postupný proces. Samozřejmě začali jsme tím, že tam nebudou všechny mezinárodní smlouvy, budou tam nějaké mezinárodní smlouvy, jako třeba byla AKTA a podobně. Nebudou tam ústavní změny, nebudou tam mezinárodní organizace, jako Evropská unie. Ale někde se začít musí. Je to postupný proces, lidi se učí, aby se zvládli orientovat v té demokracii.

A vy to určitě víte, prostřednictvím předsedajícího. Když jste chtěl být úspěšný podnikatel, tak to taky nezačínalo tím, že jste si postavil obrovský barák s věžičkami a najednou jste začal ve velkém, ve stamilionech podnikat. Prostě jste to od začátku začal od píky s nějakou malou agenturou a postupně jste to budoval, učil se nové věci. A takhle jste to stavěl a trvalo vám to mnoho a mnoho let, než jste se dopracoval k tomu, že máte ten barák s věžičkami. (Pobavení v sále.)

A stejně tak je to tady v Poslanecké sněmovně. My jsme dospěli k výsledku, který se opírá o shodu mnoha politických stran. Ta shoda je obsažena v komplexním pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru, který byl představen v tisku 111/3. A toto je návrh, který je podle mě životaschopný, který může získat podporu v Poslanecké sněmovně. Jestli získá podporu v Senátu, to je politická zodpovědnost senátorů. Je možné, že nám to Senát ještě více zredukuje, ale myslím si, že bychom do Senátu měli poslat takovou variantu, za kterou se postavíme. Senát nám to třeba vrátí a budeme jednat o tom, k čemu se v tomto volebním období dopracujeme. Byl bych rád, abychom alespoň třeba v nějaké užší podobě životaschopné referendum v tomto volebním období schválili.

A mám poslední otázku, prostřednictvím předsedajícího, na pana kolegu Okamuru. Chtěl jsem se zeptat, kolik že to vlastně referend proběhlo zatím v SPD? Mohl byste nás seznámit s odpovědí na tuto otázku? My se rádi poučíme. My to občas provozujeme (Smích v řadách pirátských poslanců.), ta referenda v Pirátské straně. Není to vždycky jednoduché, ale máme ty praktické zkušenosti. Pirátská strana trvá 10 let a můžu vás ujistit, že to zatím zdaleka není dokonalé a že se pořád ještě máme co učit.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura (SPD): Rozhodovat o zemi má nejvyšší právo ten, komu patří Valachová (ČSSD): Ústava předpokládá, že zákon o celostátním referendu existuje Rozvoral (SPD): Zákon o celostátním referendu je vlajkovou lodí k nastolení opravdové demokracie Okamura (SPD): Je potřeba vrátit moc zpátky do rukou lidem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.