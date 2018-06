Michálek (Piráti): Jde o to konečně zlikvidovat praxi politických trafik

Vážené dámy, vážení pánové.

Dovolte mi, abych řekl ještě pár slov k návrhu, který jsme předložili jako návrh pěti poslaneckých klubů. Není to tedy návrh jenom Pirátů, ale jsou pod ním zástupci napříč politickými stranami.

Předně se tady bavíme o částce 698 miliard korun, což jsou aktiva, které spravují státem vlastněné nebo ovládané firmy. Ten zákon je proti politickým trafikám a ta věc, o které se bavíme, je nanejvýš aktuální, protože se tady projednává nová vláda, která má vládnout i s podporou KSČM. Jedním z požadavků KSČM na to, aby podpořila tuto vládu je, že získá část míst v dozorčích radách ve státech ovládaných firmách.

Mě velmi mrzí, že tady není pan premiér, předseda vlády, protože právě on by se měl vyjádřit k těmto požadavkům. Jestli je to skutečně pravda, že ta připravovaná vláda má být vykoupena tím, že komunisti dostanou nějaká exkluzivní místa v dozorčích radách. Přece jenom pan premiér - ano, byl to právě on - řekl, když jsme se bavili o nominačním zákonu tady v Poslanecké sněmovně, tak to předložte, já to podpořím. Jenomže my jsme to předložili a když se o tom má hlasovat, tak pan premiér tady není a není tady ani většina z jeho slavné vlády.

Následně se potom stalo, což se nám podařilo aspoň prosadit, že vláda přislíbila, že přijde se svým vlastním návrhem. Což se také stalo, na vládě byl návrh schválen. Ale je to okleštěná verze pirátského návrhu, protože nepočítá s tím, že se budou konat výběrová řízení pro dozorčí rady, což je samozřejmě nezbytnou podmínkou toho, aby bylo možné poskytnout ta místa v dozorčích radách komunistům.

Já jsem chtěl využít některá ta práva, která nám dává jednací řád jakožto opozičním poslancům vůči vládě a chtěl jsem se zeptat pana předsedy vlády, případně pana místopředsedy vlády, který ho zastupuje. O kolika místech pro Komunistickou stranu se bavíme? V médiích se objevují čísla jako 120 míst v dozorčích radách. V té dohodě máte napsáno, že uznáváte právo Komunistické strany navrhnout místa na obsazení do dozorčích rad.Tak já bych chtěl vědět, v souladu s § 11 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, to vyjasnění, o kolika místech v dozorčích radách se bavíme? Kolik komunistů se bude starat o ten obrovský majetek 698 mld. korun?

No a ti lidé, kteří jsou spojeni s Komunistickou stranou, v některých případech jsou, řekněme, zvláštní, vyvolávají otázky. V mediálním prostoru se hovoří o panu Krejzovi. Pan Krejza je pán, který je podle médií, podle seznam.cz, v dozorčí radě České pošty a má celkové příjmy z dozorčí rady tohoto podniku a nějakých melouchů v tomto podniku ve výši 155 tisíc korun měsíčně.

Chtělo by se prohlásit s bývalým premiérem. Dámy a pánové, kdo z vás to má? 155 tis. korun měsíčně to je víc, než ministr. Takže jenom tady kolegové, kteří jsou u předsednického pultu, se mohou chlubit, že mají víc, než pan Krejza z Komunistické strany, který je tam v dozorčí radě.

A o takovýchto místech se bavíme a zatím vláda, ani Komunistická strana nevysvětlila, proč pan Krejza je tak důležitý, proč je tak potřeba, aby Komunistická strana měla to místo v dozorčí radě České pošty. Pan Krejza tedy, jak se ukázalo, dělá poradce předsedovi Komunistické strany Vojtěchu Filipovi. Takže tady myslím, že se ty vazby ukazují jednoznačně.

Těch státních podniků je samozřejmě celá řada. Jsou to společnosti jako je ČEZ, České dráhy, ČEPS, MERO a podobně. A těch míst, které tam jsou, to jsou desítky, stovky míst, které je možné politicky obsazovat. Já jsem se chtěl zeptat zase předsedy vlády, nebo místopředsedy vlády. Kolik takovýchto pánů Krejzů sedí v našich dozorčích radách, o kterých nevíme? Kteří jsou takto, řekněme, politicky dosazeni a politicky drženi, to je to důležité.

Jsou politicky drženi na těch svých místech. My to známe z Hlavního města Prahy velmi dobře. Tam paní primátorka Krnáčová kandidovala s tím, že bude prosazovat transparentnost a průhledné obsazování dozorčích rad a skončilo to tak, že rozdělila ty dozorčí rady mezi zastupitele tak, aby každý měl víc, jak 100 tisíc korun měsíčně. O žádném průhledném obsazování dozorčích rad nemohlo být ani řeči.

Nakonec to skončilo tím, že i pan Karel Březina, který byl pravomocně odsouzen za podvod v městské firmě, se dopracoval do dozorčí rady v jedné městské společnosti. Takže takovýmto způsobem funguje obsazování dozorčích rad pod hnutím ANO.

My jsme naproti tomu přišli s pravidly tak, aby byli ti reprezentanti do dozorčích rad vybráni průhledně. Tak, aby byla výběrová řízení. ANO ve své vládě schválilo, že výběrová řízení nebudou. Taky ANO schválilo, že nebude vlastnická politika, ke které by se vyjadřovala Poslanecká sněmovna. Takže to znamená, že když se bude projednávat zásadní rozhodnutí jako je třeba rozdělení ČEZu na dvě části, nebo prodání nějaké firmy. Třeba i prodání některé státní firmy holdingu Agrofert.

Tak se to bude dít bez vědomí této Poslanecké sněmovny, bude o tom rozhodovat jenom vláda. Takto zásadní otázky by měly být upraveny dokumentem, který projednává Poslanecká sněmovna. Měly by projít veřejnou diskuzí tak, jak to mají vyspělé, řekněme třeba severské státy, jako je Finsko, Švédsko a podobně. Kde takto důležitá rozhodnutí jako je třeba rozdělení energetického gigantu schvaluje Parlament.

Takže to je moje druhá otázka. Když teď prasklo, že takoví lidé, jako pan Krejza, jsou v České poště, abychom se tady dozvěděli od pana předsedy vlády, nebo od pana místopředsedy, kolik takových Krejzů tam vláda drží. My už se té průhlednosti, transparentnosti věnujeme nějakých devět let, takže je to otázka, která nás opravdu velmi trápí. A domníváme se, že ten systém, který předloží hnutí ANO, nepovede k tomu, že opozice získá možnost kontrolovat fungování vládních míst. Ale spíš se tím vytvoří nástroj tak, aby si Andrej Babiš mohl dosadit v podstatě všechny lidi do těch dozorčích rad.

Tak jako to vždycky dělal u státních firem před tím, než je ovládl. Můžete se podívat na ten seznam. Dokonce k tomu vyšla hezká knížka, Boss Babiš se jmenuje, a tam je to popsáno, že spřátelení lidé se dostávali do funkcí v dozorčích radách státních podniků, aby se tyto společnosti staly součástí holdingu Agrofert. Takže pan Babiš nejdřív říkal, že ten nominační zákon podporuje a pak udělal veletoč, že ho vlastně nepodporuje a dokonce ANO předložilo návrh na jeho zamítnutí. ANO teda zjevně, ačkoli před volbami slibovalo volte profíky, ne trafiky, tak otočilo a teď chce ten návrh nominačního zákona zamítnout, což považuji za velmi nešťastné a ten jejich návrh, který připravují, je podstatně měkčí než to, co připravila Pirátská strana.

Takže bych vás chtěl požádat, dámy a pánové, nepodpořte tento návrh na zamítnutí nominačního zákona, protože to, co předloží hnutí ANO, bude vyhovovat jenom hnutí ANO a to by si měli uvědomit především sociální demokraté, kteří už jednu koalici s hnutím ANO vyzkoušeli. Děkuji tedy všem, kteří se rozhodnou podpořit nominační zákon, protože to je hlas pro to, abychom konečně zlikvidovali praxi politických trafik a zavedli odpovědné hospodaření se státním majetkem.

