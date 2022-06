Michálek (Piráti): Je správné, aby ministr měl svůj úzký tým

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já budu reagovat na svoji předřečnici paní kolegyni Peštovou, kterou jsem pozorně poslouchal. Já jsem rád, že připomněla náš projekt občanská sněmovna nebo Otevřená sněmovna. To je projekt, který jsme spouštěli minulé volební období, když jsme byli v opozici, a měl sloužit tomu, že ti lobbisti, kteří dneska obcházejí kuloáry a tak netransparentně se tam snaží ulovit poslance, aby jim něco odsouhlasili, tak že ty svoje připomínky budou posílat už v rámci toho procesu, kdy se připravuje legislativa, a tudíž se k nim bude vyjadřovat příslušné ministerstvo atd. Tehdy jsme ho dělali z opozice a zjistili jsme, světe div se, že se nám tam ti lobbisti nějak moc nenahlásili a že se vlastně báli se tam jakkoli přihlásit pravděpodobně proto, že by potom byli méně úspěšní při prosazování svých návrhů u tehdejší vlády, která zrovna řekněme láskou k opozici neoplývala. Takže tolik k projektu občanská sněmovna.

Ale určitě platí to, co jste říkala, že je potřeba spolupracovat s občanskou společností. My ostatně máme v Ústavě České republiky respekt k občanské společnosti. My jsme oslovili zástupce občanské společnosti, oslovili jsme i iniciativu Rekonstrukce státu, se kterou vy jste spolupracovali v minulém volebním období. Tito lidé pochválili v podstatě ten návrh zákona, řekli, že ty změny, které tam jsou, tak jsou potřeba. A taky se na nás obrací spousta mladších odborníků, že nemají šanci uspět, ačkoli znají moderní trendy, znají evropskou legislativu atd., mohli by pomoci státu, tak dneska nemají šanci v tom státě uspět, protože všechna místa jsou obsazená, je tam definitiva atd. Takže tohleto jsou důvody, které ten zákon má řešit.

A to podstatné je, že my samozřejmě musíme někde udělat tu linii mezi politickým vedením ministerstva, v čele stojí člen vlády, ministr, a současně by tam měl mít i svůj politický tým, který mu pomáhá to ministerstvo uřídit, protože v jednom člověku to samozřejmě není možné. To, co se stalo za minulého nebo předminulého volebního období, je, že se to přepísklo. Řeklo se, politický tam bude jenom ministr, případně jeho kabinet, ale v rámci struktury ministerstva tam nebude žádný další člověk, který by byl takto napřímo odpovědný vůči občanům, jako jsou zástupci občanů, ti politici, kteří to mají řídit. Takhle to mají třeba ve Velké Británii, kde mají ministry, podministry a tak dále, je tam nějaká struktura. Politické strany si vychovávají talenty a vede to k tomu, že tam potom nominují osoby, které už jsou třeba znalé řízení toho ministerstva, celkově to lépe funguje.

Takže my jsme hledali, kde udělat tu linii, a řekli jsme si, že je skutečně správné, aby tam ministr měl svůj úzký tým, protože si musíme říci na rovinu, že ten systém byl zamýšlen nerealisticky a vedl skutečně k tomu ošklivému jevu, že se vzal v podstatě politik z politické strany a z toho se udělal odborný náměstek. Samozřejmě ten člověk může mít odbornost a tak dále, ale v reálu se opravdu stávalo prostě to, že na ta takzvaně apolitická místa, která už měla být za tou linií, kde měli být už pouze nestraničtí úředníci, tak se tam dávali lidi s vazbami na politické strany. A nic se tím nevyřešilo. Jenom se ten systém nastavil nerealisticky.

A myslím si, že paní kolegyně Peštová dobře ví, o čem mluvím, protože ona v roce 2013 kandidovala do Poslanecké sněmovny za ANO, pak se jí podařilo tedy uspět na Ministerstvu životního prostředí, které vedl její stranický kolega. 2014 už byla zastupitelka za ANO. Pak kandidovala za ANO v krajských volbách. Pak kandidovala do Poslanecké sněmovny. Takže v podstatě na jedné straně byla ta apolitická, odborná, nestranná náměstkyně pod stranickým ministrem za ANO, svým stranickým kolegou, a současně kandidovala za ANO do všech volených funkcí, které tady v tom státě máme, s výjimkou Evropského parlamentu, prezidenta, senátora.

Opravdu, nalijme si čistého vína, nastavme tu linii korektně. Odsud začíná. Tady končí politici. Tady začínají úředníci. Tady už by neměli dosazovat svoje politické kolegy, ale mělo by to být striktně úřednicky nastavené. A pokud ta linie bude nastavena správně, že bude umožňovat i politické řízení ministerstva, protože ve výsledku jsou to občané, komu se zodpovídá ministr jako volený zástupce, tak ten systém konečně může začít lépe fungovat. Současné nastavení je nerealistické a v tomto se neosvědčilo.

Děkuji za pozornost.

