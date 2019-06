Michálek (Piráti): Navrhujeme, aby se konečně řešila problematika Airbnb

Děkuji za slovo. Já jsem rovněž chtěl požádat o podporu pozměňovacích návrhů, o kterých mluvil pan poslanec Třešňák, protože považuji za nespravedlivé, když tuzemci, naši občané z celé republiky pojedou na rekreaci do Karlovarského kraje, do Karlových lázní nebo podobně, tak budou platit poplatek, a důchodci z Německa, kteří tam pojedou, tak poplatek platit nebudou. Takže to budou platit vlastně občané České republiky, aby udržovali kvalitní prostředí v těchto lázeňských městech, zatímco ti, kteří tam dodávají ten maximální byznys, to znamená návštěvníci z okolních států, ti senioři, kteří tam mají seniorské pobyty, budou osvobozeni. To mi přijde opravdu nešťastné. Ta města by měla mít možnost si to nastavit tak, aby to bylo spravedlivé.

Ještě jsem chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu, který předkládáme s panem poslancem Nacherem, který se týká toho, abychom konečně vyřešili problematiku Airbnb, Bookingu a dalších podobných platforem. Odhaduje se, že jenom na území hl. m. Prahy daňové úniky jsou 120 mil. korun na poplatcích. Administrativa je dnes extrémně složitá. Když máte byty a chcete je pronajímat, tak musíte obcházet všechny městské části a u každého okénka si vyřizovat zvlášť ten poplatek. Zkrátka, tady by bylo naprosto nejjednodušší přenést tu platební povinnost na zprostředkovatele prostřednictvím on-line platformy a nechat provozovatele pouze v postavení ručitele.

My navrhujeme, aby se konečně proaktivně řešila problematika Airbnb. Ministerstvu se zatím nepodařilo přijít s žádným návrhem, který by zlepšil výběr daní na tomto úseku, nicméně hodnotím pozitivně, že aspoň v rámci stávající úpravy se snaží zajišťovat transakce, které probíhají a předávat to potom lokálním úřadům. Ale je to jako celek velmi neefektivní úprava a mnohem lepší pro vymahatelnost i pro snížení administrativních nákladů i pro snížení nákladů podnikatelů by bylo, aby ten poplatek platila přímo digitální platforma, jak to navrhujeme s panem poslancem Nacherem.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Český statistický úřad a Airbnb zahajují partnerství pro sdílení agregovaných dat Piráti: Důslednější výběr poplatků od Airbnb by Praze přinesl přes 120 milionů korun Baxa (ODS): Je absurdní, že v legislativě máme výši poplatku, která se nezměnila desítky let Staněk (ODS): Konec Airbnb v ČR?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV