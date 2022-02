Michálek (Piráti): Navrhujeme bonus na energie

Piráti zaslali MPO návrh bonusu na energie. Lidem by vrátil miliardy, které stát vybral kvůli drahotě. Každý by ušetřil až 4 800 korun ročně

„Zdražování energií dopadá na miliony českých domácností. Lidem rostou ceny za proud a teplo, letí nahoru i potraviny a služby. Průměrná domácnost si připlatí zhruba 3 500 korun měsíčně. To je částka, kterou si chudší rodiny nemohou dovolit, výrazně to ale pocítí i střední třída. Proto jsme po vzoru Rakouska přišli s návrhem na bonus na energie, který by nejen ulevil lidem, ale zároveň ani neprohloubil zadlužení státu,“ nastínil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který o věci jednal i s ministrem průmyslu a obchodu Josefem Síkelou a jeho náměstky, Piráti návrh prosazují na koaličních jednáních k rozpočtu. Bonus na energie by měl platit souběžně s příspěvkem na bydlení, pokud by na něj měla daná domácnost nárok.

„Podle našeho návrhu by každý občan dostal měsíčně příspěvek na energie 200 až 400 korun. Čtyřčlenná rodina by si tedy měsíčně přilepšila o 800 až 1600 korun, což není rozhodně zanedbatelné. Konkrétní částka by závisela na výši výnosů z dražeb emisních povolenek. Právě z nich by se celý projekt primárně financoval,“ upřesnil Michálek.

Podle propočtu pirátských analytiků získá stát kvůli růstu cen energií ročně až 100 miliard korun navíc. A to pomocí navýšení cen emisních povolenek či inkasa DPH a podíl ve skupině ČEZ.

„Peníze vybrané kvůli vysokým cenám energií jdou z peněženek domácností. Považujeme tedy za spravedlivé, abychom lidem část těchto financí vrátili. K tomu se vláda ostatně zavázala i v programovém prohlášení. Pokud stát nebude růst cen energií dotčeným domácnostem kompenzovat a jen bude vybírat další peníze na daních na ekologické dotace, lze očekávat, že to vzbudí mezi občany odpor. A poklesne jejich podpora ekologických trendů jako takových. Tomu chceme předejít,“ vysvětlil předseda pirátského klubu.

Podle něj je dlouhodobě možné výši bonusu navázat na uhlíkové příjmy státního rozpočtu a Modernizačního fondu. S rostoucí cenou energie se tak bude automaticky zvyšovat i kompenzace domácností. Jde o efektivnější a férovější podporu než zrušení DPH, jak popsal Jakub Michálek: „Nápad předchozí vlády jen zvýhodňoval vysokopříjmové domácnosti. Ty mají v průměru vyšší spotřebu energie a díky zrušení DPH by od státu získaly více peněz než středněpříjmové a nízkopříjmové domácnosti. Zjednodušeně řečeno by majitel velké vily s vyhřívaným bazénem dostal mnohonásobně větší slevu než babička v garsonce, což neodpovídá smyslu zmírnění dopadů energetické krize.“

O tom, jakým způsobem by se bonus na energie uplatňoval, se bude teprve jednat. Jednou z možností je snížení faktur za energie sítí stávajících dodavatelů, druhá možnost je vyplácet bonus skrze běžné součásti dávkového a daňového systému, tedy zvýšit bonus u daně z příjmů a mimořádně zvýšit starobní důchody.

Piráti dále navrhují úpravu dotací z Modernizačního fondu, díky kterému získá Česká republika v příštích deseti letech podle odhadů zhruba 350 miliard korun. 40 procent těchto prostředků je nyní určeno na výstavbu velkých solárních parků. Ty se ale kvůli rostoucí ceně elektřiny často obejdou i bez dotace. Podle Pirátů by mělo více peněz směřovat domácnostem nebo na energetické úspory v nemocnicích, školách či domovech pro seniory.

