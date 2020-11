Michálek (Piráti): Největší rádoby seriózní deník v zemi funguje jako hlásná trouba Andreje Babiše

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já budu mluvit o tomto tématu trochu z jiné stránky. Tady zazněla spousta argumentů, které se týkaly té rozpočtové stránky, finanční stránky. A já si myslím, že bychom se měli dotknout i toho, jakým způsobem byla tato záležitost prezentována, a to způsobem, jak byla prezentována v médiích, které jsou ve svěřenském fondu Andreje Babiše. Protože dnes vyšel obrovský palcový titulek Všichni si polepší stejně v Mladé frontě. Všichni si polepší stejně. Ve skutečnosti pro lidi, kteří mají minimální mzdu, tento návrh znamená 700 korun měsíčně, zatímco pro vysokopříjmové skupiny, jako jsou třeba i členové této ctěné komory, to znamená 7 000 korun měsíčně. Takže tohle znamená - všichni si polepší stejně. 700 korun a 7 000 korun.

Co je ale naprosto šokující, že celý ten rozhovor je v podstatě vedený jako PR článek v nejvýznamnějších novinách v České republice ve svěřenském fondu, do kterých nám Andrej Babiš říkal, že nebude zasahovat. Tak je to celé popisováno takovým způsobem. V podstatě otázky jsou ve stylu - pane předsedo, vysvětlete nám, jak to, že jste tak úžasný, a jak to, že pan předseda Hamáček je tak neúspěšný. - A odpověď zní - jsem tak strašně úspěšný, přidal jsem 5 000 důchodcům a snížím daně na 15 %. - Takže tímhle způsobem bychom si mohli projít ten článek. Není tam ze strany redakce Mladé fronty DNES absolutně žádné uvedení na pravou míru. Zatímco ve Spojených státech, když předseda vlády, když prezident tamější lže, tak ho televize vypne, Twitter tam napíše doprovodný komentář, tak tady mu naopak novináři Mladé fronty DNES ještě navíc pochlebují. Já jsem v životě nečetl takovýto druh rozhovoru v nejvýznamnějších novinách České republiky, které vlastní Andrej Babiš, aby byl takhle servilní rozhovor s předsedou vlády České republiky.

Takže jsou tam samozřejmě vyjmenována veškerá pozitiva a to jak ve vyjádření paní reportérky Evy Pospíšilové - rozpočtový výbor doporučil návrh Andreje Babiše, díky tomu si polepší všichni stejně, protože u všech snižuje daň stejně. - Tak to je skvělý argument. Všichni si polepší, protože u všech snižuje daň stejně. Ovšem už zapomněl, že u jednoho je to 700 korun a u druhého 7 000. A ani paní redaktorka si toho nevšimla, že to tam nesedí o 6 300! Pak teda ale položila spoustu výborných doplňujících otázek, jestli se to stihne, jestli to dostanou včas - a samozřejmě dostane odpověď - povede to k všeobecnému zvýšení mezd všech zaměstnanců, snížení z příjmů z fyzických osob dostane přibližně 4,35 miliónu zaměstnanců přímo na výplatní pásku.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

poslanec

No, v celém tom rozhovoru není ani jedna reakce, kde by paní redaktorka reagovala na odpověď Andreje Babiše, takže je otázka, jestli vůbec ten rozhovor proběhl, protože rozhovor většinou bývá o tom, že se nějakým způsobem vede dialog a reaguje se na ty odpovědi a ten redaktor se snaží dosáhnout toho, že předseda vlády odpovídá na ty otázky.

Takže potom, kdyby to někdo náhodou nepochopil, tak je to tam ještě šestkrát zopakováno, že lidé budou mít víc peněz na výplatních páskách. - Ve které výplatě lidé poprvé pocítí zrušení mzdy? - Předně mluvíme o snížení daně z příjmů pro fyzické osoby, lidé je dostanou v lednové výplatě roku 2021, takže první zvýšení jim na účty přijde v únoru příštího roku. - Takhle se tam pokračuje a pokračuje.

Pak samozřejmě je tam demonstrace skvělých vztahů mezi koaličními partnery, kde pan premiér uvádí, že chce věřit, že ČSSD už živnostníky nepovažuje za parazity, ale zakončuje to takovým dovětkem, který to trochu relativizuje, protože říká - stále je vidět, že je nemá v lásce, jejich návrh považuji v této situaci za asociální. - Pan Hamáček podle nestranných novinářů Mladé fronty DNES neuspěl - a čím si to vysvětlujete, že neuspěl? - To je otázka tedy na premiéra, to si myslím, že je opravdu otázka na tělo, čím si vysvětlujete, že váš oponent neuspěl, pan Hamáček z ČSSD. Myslím si, že takovouhle investigativní novinařinu opravdu Česká republika potřebuje.

Ten rozhovor má tři velké stránky, takže ještě tady je docela dost materiálu, kterým se můžeme pobavit. Samozřejmě je tam potřeba si kopnout ještě do další strany, v tomto případě ODS, kde paní redaktorka si všimla samozřejmě, protože chyby se dějou jenom v jiných stranách, než je ANO, že pro 15%ní daň z příjmů z hrubé mzdy nehlasovala v rozpočtovém výboru ODS. Takže to si paní redaktorka všimla, že ODS to na rozpočtovém výboru nepodpořila. - Platit se má jen dva roky, především proto, že po dvou letech by se podle současných úvah měla ekonomika postupně zotavovat atd. - Samozřejmě paní redaktorka se zapomněla zeptat na otázku, proč nejsou ty dva roky v tom návrhu. Takhle funguje investigativní žurnalistika? Takhle funguje nejprestižnější médium, které má nasadit nejlepšího novináře v celé zemi, aby vedl rozhovor s premiérem? A on není schopen v takhle zásadním rozhovoru položit ani jeden dotaz, který by se týkal věci? Jsem tím velmi překvapen.

No samozřejmě, pak nastala taková ta běžná část, jak se podařilo panu premiérovi zvyšovat důchody - v roce 2013 byl průměrný důchod atd. - Kolik jsme přidali důchodcům, tak to je samozřejmě v každém rozhovoru, ale není to označeno jako inzerce. (Ozývá se smích v sále.) A co je potom velmi zajímavé, jak pan premiér odpovídá na poměrně radikální otázku - co uděláte s důchodovou reformou. - Pan premiér říká - také jsme řekli, že problém je v příjmové stránce. Příjmová stránka by se měla řešit kombinací zdrojů od zaměstnavatelů, státu a zaměstnanců. - Víte, co to znamená? Že musíme ze státního rozpočtu dát víc peněz na důchody. A kde je vezmeme, když teď to, co tady projednáváme, znamená, že ze státního rozpočtu ubereme dalších 90 miliard korun? Když tady nám pan premiér říká, že jeho důchodová reforma bude spočívat v tom, že ze státního rozpočtu budeme dotovat důchodový systém, když teď tady schvalujeme takové obrovské vyprázdnění z toho našeho rozpočtu? Bohužel paní redaktorka na to reaguje pouze otázkou - jak se tedy k penzím postavíte? - Na kterou samozřejmě odpověď zní - přidali jsme našim nejstarším lidem nad 85 let 1 000 korun měsíčně. - Takže tímhle stylem pokračuje rozhovor. - Vláda má plán, jak tento dluh umořit, a to navyšováním HDP a z toho plynoucími většími příjmy do rozpočtu a inkasem z evropských fondů. - Tak myslím si, že na inkaso z evropských fondů je pan premiér mistr, akorát to směřuje do špatné kapsy. (Ozývá se smích v sále.) Pak samozřejmě vybojoval miliardy navíc.

A teď se dostáváme k tomu nejlepšímu. Dlouhou dobu se vede diskuze, zda mají politici dostávat náhrady. Nepřemýšlíte, že byste je zrušili a šetřili tímto směrem? Pan premiér odpovídá statečně: Dobrý nápad. Doporučím to ministryni Schillerové, aby to navrhla, protože za ty náhrady si třeba jeden pan bývalý premiér koupil byt. To je podle mě fakt přežitek a nechápu, proč by politici měli dostávat příspěvek na kancelář nebo na bydlení. Takže se chci zeptat, paní ministryně Schillerové, která bydlí v bytě, který platí Ministerstvo financí, jestli vezme vážně tenhle návrh pana předsedy vlády, že nemají být příspěvky na bydlení. (Potlesk a smích zprava.) Stejně tak, jestli si začnou všichni politici ANO kanceláře, ve kterých se setkávají s voliči, ze svého. Vždyť je to úplně absurdní! Tak, není potřeba prý kanceláře. Tak já nevím, kde se pracuje. Výborně.

Takže tohle mně přijde, že jsme se dostali opravdu do situace, kdy naprosto jednoznačně největší rádoby seriózní deník v zemi funguje jako hlásná trouba Andreje Babiše. Je to v podstatě nepokrytá reklama a redaktoři, kteří mají premiéra zpovídat v takto zásadní den, kdy se projednává prodloužení nouzového stavu, kdy se projednává největší daňová změna v poslední době, tak nejsou schopni položit ani jednu relevantní otázku a nejsou schopni ani reagovat na to, co pan premiér odpoví.

Takže já bych se chtěl zeptat paní ministryně, aby mi odpověděla na to, jak se postaví k tomu návrhu Andreje Babiše, k tomu výbornému nápadu, jak uvedl pan premiér, a chtěl bych vás požádat, abyste skutečně zvážili, co tady dneska provedeme, protože to bude mít důsledky na mnoho příštích let.

Děkuji za pozornost.

