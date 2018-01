Michálek (Piráti): Pane Babiši, společnost Petrimex vás asi úplně nemilovala, když na vás podala žalobu

Já se omlouvám, já jsem si tu věc opravdu nastudoval. Ale nikde v dostupných zdrojích jsem nenašel, kdo byli ti lidé, kteří vám za tu společnost O.F.I. Ost Finanz und Investment převedli ten Agrofert. Takže jestli mě nasměrujete do nějakých zdrojů, kde jste to veřejně řekl, já se na to rád podívám. Zatím jsem dohledal jenom vaše švýcarské spolužáky. Pokud řeknete konkrétní jména, kdo to vlastnil, tak samozřejmě tu otázku zodpovíte. Ale zatím jste tady jenom mlžil. A to nám opravdu nestačí.

Pokud jde o vaše působení v té společnosti, tak společnost Petrimex vás asi úplně nemilovala, když na vás podala žalobu. Na společnost Agrofert kvůli tomu převzetí, ke kterému došlo. A myslím si, že to je další věc, která by se měla vysvětlit. Takže, pane premiére, bylo by dobré, abyste na ty výhrady a dotazy odpověděl. Od toho tady máme jednání Poslanecké sněmovny. Vy jste za námi přišel s tím, že chcete vést vládu. A právem opozice, dokonce její povinností, je klást otázky. Takže prosím, držme se té kultury parlamentní demokracie. A pokud jste nic neprovedl, tak se přece nemáte čeho bát.

Děkuji.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

autor: PV