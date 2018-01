Okamura (SPD): Babiše nevolilo více než 70 % občanů, nemůže tedy vládnout sám

Vážené dámy a pánové,

protože se zase týden s týdnem sešel a různé politické strany tady šíří nějaké fámy ohledně našeho hnutí, protože jsou zřejmě zvyklé notoricky si něco vymýšlet a už se zapletly, já bych s dovolením znovu zopakoval stanovisko našeho hnutí SPD k dnešnímu hlasování o důvěře Babišovy menšinové jednobarevné vlády.

Naše hnutí SPD nepodpoří v hlasování o důvěře menšinovou jednobarevnou vládu hnutí ANO. Hnutí ANO dosud nenabídlo SPD ani účast ve vládě, ani pomoc při prosazování klíčových bodů našeho politického programu. Hnutí ANO dokonce od počátku veřejně jakoukoliv vládní spolupráci s SPD odmítá. Je za tím podle našeho názoru buď strach z Okamury, že jim přeroste přes hlavu, nebo tlak na Andreje Babiše z Evropské unie, protože je jeho podnikání závislé na dotacích z daní občanů. Od počátku přitom jasně říkáme, že jsme ochotni dělat programové kompromisy a jsme konstruktivní, jelikož víme, že jsme ve volbách skončili počtem poslanců až třetí. Jediné, co od Andreje Babiše stále slyšíme, je jen to, abychom jednostranně podporovali jeho menšinovou vládu, aby mohl Andrej Babiš a jeho ministři za hnutí ANO rozdělovat veřejné miliardy jen pro svoje osobní a stranické zájmy. S tím nesouhlasíme.

Andreje Babiše a jeho program nevolilo více než 70 % občanů a není tedy přijatelné, aby vládl sám a nerozdělil se o vliv na řízení státu. Andrej Babiš vytváří v této souvislosti umělou mediální kampaň, kdy se uměle situuje do role, že on je ten jediný, kdo chce pracovat. Není to pravda. My v SPD také chceme pracovat pro občany a prosazovat na vládní úrovni zájmy našich voličů. A říkáme to od prvního okamžiku. A neokopáváme tady kotníky ostatním stranám, jednáme a snažíme se prosazovat program. Jednostranná podpora Babišovy menšinové vlády, která neprosazuje ani zčásti zásadní body našeho programu a které se nemůžeme ani účastnit, by byla velká zrada na našich voličích. Nevyměníme náš program za koryta, nebudeme dělat jen stafáž k cizím zájmům. Pro nás je na prvním místě zájem našich voličů a ti si přejí, abychom prosazovali náš program. Nadále budeme o programu trpělivě jednat. Znovu říkám, že jsme ochotni dělat i programové kompromisy. Budeme ho prosazovat, hledat pro každý náš návrh podporu napříč politickým spektrem ve Sněmovně a nadále budeme ve Sněmovně dělat konstruktivní politiku a budeme podporovat dobré návrhy. Uvidíme další vývoj. Hlavně chceme, abychom začali už co nejrychleji pracovat pro občany, pro jejich lepší životy, aby měli více peněz a cítili se v České republice co nejbezpečněji.

Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Chvojka (ČSSD): Změnu služebního zákona by určitě neměla dělat vláda bez důvěry Blažek (ODS): Na to, aby nám předkládala zákony, vládu de facto nepotřebujeme Jurečka (KDU-ČSL): Neberte nám právo se ptát Bartošek (KDU-ČSL): Za takovou práci by vás v byznysu zaměstnavatel vyhodil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV