Michálek (Piráti): Paní Fialová rozhodně není povinna snášet nepravdivou kritiku

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem původně vůbec nechtěl vystupovat, nicméně vzhledem k tomu, že kolega Dolínek tady otevřel takovou v podstatě perestrojku v rámci vládní koalice, tak se nemůžu tohoto nezúčastnit. Myslím si, že to je vhodný okamžik, abychom začali nový školní rok s čistým štítem a abychom budovali důvěru občanů v instituce, které nám tady vládnou. Já jsem byl velmi překvapen, když jsem si přečetl v médiích, že pan předseda vlády Babiš se musí omluvit za své výroky o zaplacených demonstrantech. Rozhodl soud a premiér se odvolává. Já si myslím, že to je velmi důležitá věc, kterou bychom měli tady nějakým způsobem vyřešit, že to nemůžeme přejít pouhým mlčením, stejně jako v případě problému, na který upozornil pan kolega Dolínek. A jde o věc, která se týká i bezprostředně této komory, protože se týká demonstrací, které byly tady před Poslaneckou sněmovnou.

Já bych rád začal tím, že uvedu, jakým způsobem tato kauza vznikla, a to tak, že když se hlasovalo o důvěře vládě Andreje Babiše, tak ve zpravodajství televize Nova, čili v nejsledovanějším pořadu tady v České republice, pan předseda vlády uvedl výroky, o kterých soud prohlásil, sice nepravomocně, že jsou nepravdivé a nařídil mu se omluvit.

Konkrétně šlo o pořad Televizní noviny od 19.30, který sledovalo 1 158 068 osob podle odhadu agentury NEWTON Media. Takže tímto způsobem byly vyřčeny výroky, já připomenu, jak to přesně bylo:

Kristina Kloubková, moderátorka - a teď čtu transcript, jak to zaznělo tady v Poslanecké sněmovně: Demonstranti, kteří včera večer protestovali proti druhé vládě Andreje Babiše, byli podle poslance z hnutí ANO Pavla Růžičky zaplaceni. Tvrdí, že byl svědkem toho, jak nějaká žena lidem říkala, kam si mají jít pro peníze. Podle něj si demonstranty měly zaplatit opoziční demokratické strany. Ty to ale považují za absurdní.

Redaktor: Podle vás objednal někdo nebo několik opozičních stran.

Pavel Růžička, poslanec ANO: Já si myslím, že určitě.

Jakub Pacner, redaktor: Poslanec Pavel Růžička z hnutí ANO je přesvědčen, že demonstranti za účast na protestech včera před sněmovnou dostali zaplaceno. Poslanec Pavel Růžička měl zaslechnout informaci o rozdávání peněz zhruba ve 2 hodiny ráno v těchto místech na rohu Sněmovní ulice u Malostranského náměstí.

Pavel Růžička, poslanec ANO: Já jsem po jednání Sněmovny se šel převléct. Převlíkl jsem, sundal jsem si sako, kravatu, vzal jsem si normální oděv. Ještě před sněmovnou neustále byli demonstranti a za mnou šla skupinka, skupinka lidí, zhruba, já nevím, šest až osm, a nesli transparenty. Oni prošli za mnou za zádama a já slyšel rozhovor, kde si říkali, že do auta se všichni nevejdou, ať transparenty dají vedle a ať si dojdou pro peníze k Hance.

Jakub Pacner, redaktor: Pouze na základě toho, že jste viděl demonstranty s transparenty, jste přesvědčen o tom, že šlo o peníze za demonstraci a za účast na ní, pouze na základě toho?

Pavel Růžička, poslanec ANO: Jako z toho, z tý daný situace vycházím, že ano. Já pro to důkaz, já pro to žádný důkaz nemám. Říkám to, co jsem slyšel.

Jakub Pacner, redaktor: Do opozice se opřel i na sociální síti.

Redaktor - citace Pavla Růžičky: "Takže demokratická žumpo, dobře placený komparz. Největší zlo je Kalousek a ubrečení lidovci. Hodně štěstí v opozici."

Pavel Růžička, poslanec ANO: Já bych nerad tady jmenoval, samozřejmě, každý divák usoudí, jaké strany se snažily průběh jednání narušit. Demokratické strany.

Jakub Pacner, redaktor: Pravicové, levicové?

Pavel Růžička: Demokratické strany.

Tak teď jsou tady nějaké citace, opozice samozřejmě s tím nesouhlasí, to si dovolím přeskočit. Poslanec Růžička tvrdí, že o plánu zveřejnit svědectví na sociálních sítích s nikým z hnutí ANO nemluvil. Jakub Pacner, televize NOVA.

Moderátor Martin Pouva. A ve vysílání teď už vítám premiéra Andreje Babiše. Dobrý večer. - Dobrý večer.

Martin Pouva, moderátor: Pane premiére, my jsme teď slyšeli poměrně vážná obvinění od poslance hnutí ANO Pavla Růžičky. Věříte jeho slovům i přesto, že svá tvrzení nemůže podpořit žádnými důkazy? Nejsou taková nařčení zbytečná?

Andrej Babiš, premiér, ANO: Tak já jsem o tom přesvědčenej. My ty lidi totiž známe. Oni protestují proti mně už rok a půl, dokonce protestovali proti mojí svatbě, protestovali před zámkem v Lánech, my je známe z našich demonstrací, demonstrací, pardon, z našich, z naší kampaně, kde vlastně nám bránili, abysme mluvili s občany, takže to jsou stále stejný lidi a neumím si představit, že by nějaký, někdo demonstroval 16 hodin v kuse a 16 hodin v kuse řval jen tak, že se nudí, takže asi nějaká motivace tam bude. Já neříkám, že všichni, ale my některý ty lidi známe, protože chodí s námi už rok a půl a dělají všechno proti nám, takže si to umím představit.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže tohle je to, co zaznělo v televizi NOVA. Následně to projednával Okresní soud pro Prahu-západ, který rozhodl rozsudkem, který ovšem zatím není pravomocný, a nařídil panu předsedovi vlády, aby se za svoje výroky omluvil. Konkrétně paní soudkyně Kačerová uvedla, že soud dospěl k závěru, že je oprávněnost jako fyzická osoba, jako jednotlivec, domáhat se ochrany osobnosti z důvodu těchto výroků. Uvedla taky, že Babiš je veřejně činnou osobou, která musí snášet značnou míru kritiky vůči svým politickým krokům a je povinen tuto kritiku tolerovat. V daném případě je nutno dospět k závěru, že žalovaný tuto kritiku neunesl, a naopak reagoval zcela nepřiměřeným způsobem a dopustil se nepravdivých, hanlivých výroků. - Řekla soudkyně Kačerová. Nicméně rozhodně není povinna snášet - ta paní Fialová rozhodně není povinna snášet nepravdivou kritiku, která představuje spíše hanobení její osoby. V omluvě, kterou měl premiér Andrej Babiš zaslat Janě Fialové, má být mj. uvedeno - označení demonstrantů za zaplacené a objednané jsou dehonestující a urážlivé a za toto tvrzení se omlouvám.

Takže máme tady poměrně jasný skutkový průběh, máme tady velmi jednoznačné hodnocení soudu, který dospívá k závěru, že ty výroky jsou v rozporu se zákonem a že předseda vlády by se za ně měl omluvit. Myslím si, že dnes máme jedinečnou příležitost, abychom ušetřili daňovým poplatníkům 100 mil. korun, protože jestli 10 tisíc lidí tady bude žalovat předsedu vlády a nároky na to řízení jsou cca 10 tisíc korun na straně soudu, nemluvím o nárocích na straně žalovaného, tak jde o nějakých 100 miliónů korun, pokud by se každý z těchto lidí, kteří byli poškozeni výroky Andreje Babiše, rozhodl žalovat Andreje Babiše osobně, nebo Českou republiku.

Takže já jsem chtěl požádat pana předsedu vlády, aby zvážil svoji odpovědnost za uvádění nepravdivých lživých výroků k událostem, které poškozují občany České republiky, a aby se zde na jednání pléna Poslanecké sněmovny omluvil. Jde o výroky, ke kterým se nějakým způsobem vyjadřovala i paní ministryně Benešová. A myslím si, že pokud máme hájit důvěryhodnost toho, co tady vláda dělá vůbec pro občany, tak je položeno na faktech, a nejsou to věci, které jsou vycucané z prstu, které jsou zaslechnuty někde ve dvě hodiny ráno, které, pokud k nim vůbec došlo, se týkaly pravděpodobně toho, že si nějakým způsobem ti lidi platili - já nevím, jestli se dohodli, že pojedou společně autem, ale rozhodně to neznamená to, že dostali peníze na účast na demonstraci. Toto zkrátka jsou výroky, které absolutně žádným způsobem nemají podklad v tom, co by bylo možné na plénu Poslanecké sněmovny nebo v médiích, aby něco takového mohlo zaznívat z úst předsedy vlády.

Takže já jsem chtěl požádat pana předsedu vlády, aby se k tomu vyjádřil, aby vystoupil jako seriózní politik. A každému se nám to občas stane, že řekneme nějakou věc, která není pravda, a každý z nás by to měl unést a omluvit se za tu věc. A pan předseda vlády by měl vystoupit a předejít tomu, že to budou naše soudy dále projednávat v odvolacím řízení, v dovolacím řízení. To přece není možné, abychom se tady do nekonečna soudili, když ta skutečnost je naprosto jednoznačná. A jednoduchá věc, kterou je možné udělat, je, aby se tady pan předseda vlády veřejně omluvil všem těm lidem, do jejichž dobré pověsti neoprávněně zasáhl. A můžete mi věřit, že to jsou lidi, kterým se ozývají jejich spoluobčané na základě reportáží v televizi NOVA nebo v TV Barrandov u pana Soukupa, kteří jim vyhrožují. A samozřejmě někteří díky tomu, že se k této věci vyjádřil i soud, třeba své stanovisko přehodnotí. Takže já si myslím, že není potřeba, abychom čekali na odvolací řízení, další soudní řízení, ústavní stížnost nebo já už nevím na co, ale měli bychom předejít těm dalším možným žalobám ze strany účastníků těchto demonstrací na předsedu vlády, kterým samozřejmě vadí, že o nich šíří nepravdivé informace, které je poškozují v jejich osobním a soukromém životě.

Pokud pan předseda vlády nevystoupí a za svoje výroky se neomluví, tak navrhuji, abychom to zařadili jako bod číslo jedna - omluva předsedy vlády Andreje Babiše za nepravdivé výroky o údajně placených demonstracích. Děkuji za pozornost a za podporu tohoto návrhu. (Potlesk z řad Pirátů.)

Psali jsme: Dolínek (ČSSD): Co je moc, to je moc Michálek (Piráti): Hrubá porušení ústavy vidím hned dvě Michálek (Piráti): Piráti se u soudu dožadují zveřejnění investic Michálek (Piráti): S funkčním rejstříkem skutečných majitelů bychom zabránili kauze Čapí hnízdo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV