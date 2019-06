Michálek (Piráti): Sněmovna musí konečně vyřešit finanční regulaci Airbnb

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl předně ocenit tu dohodu, které se nám podařilo dosáhnout, která se týká toho, aby turisté z Německa a dalších zahraničních států, kteří jezdí do našich krajů, například do Karlovarského kraje, a podobně, tak, aby platili ty poplatky a přispívali tím zejména na provoz a správu lázeňských měst. To si myslím, že je velmi dobře pro ekonomiku v těchto krajích, které se potýkají s mnoha problémy.

Co si myslím, jak na jedné straně myslíme na ty regiony, které jsou na tom ekonomicky hůř, tak bychom měli myslet i na ty regiony, které jsou naopak přehlceny tou ekonomickou aktivitou, jako je Praha, kde je obrovský nápor turistů a kde Praha nemá adekvátní nástroje, aby například zvýšila ty poplatky a v důsledku toho se tady koncentruje takové množství turistů, kteří nepřispívají na provoz toho města.

Mluvím zejména o situaci na Městské části Praha 1. My jsme navrhli několik základních opatření. Jednak jsme navrhli, aby konečně Poslanecká sněmovna vyřešila finanční regulaci Airbnb. Ty poplatky jsou jednak extrémně nízké a jednak je velká část těch provozovatelů, kteří využívají digitální platformy neplatí. Musí se to řešit oklikou, to znamená Ministerstvo financí si musí vyjet informace o té transakci z bankovních účtů. Na základě těchto dat potom vymáhá zdanění na úrovni Ministerstva financí. Tato data následně posílá na samosprávu, na Hlavní město Prahu. Hlavní město je potom distribuuje na městské části a městské části, jako orgán správy daně vymáhají ty jednotlivé doplatky poplatků za tři roky nazpátek.

Je to extrémně náročný byrokratický proces, který by bylo možné nahradit tím, jako se to vymohly některé americké státy, že mají přímo dohodu s Airbnb, aby Airbnb platilo ty poplatky, samotné odvedlo to na ty města a následně ty lidi, kteří prostřednictvím toho pronajímají ty byty, tak už se nemusí o odvádění místních poplatků vůbec starat.

Takže to je základním obsahem toho pozměňovacího návrhu, který jsme podali s kolegou Patrikem Nacherem. Praha to chce, Praha si to odhlasovala, ostatní obce to žádným způsobem neomezuje. A umožnilo by to Praze dosáhnout dohody s Airbnb a pokud by Airbnb žádnou dohodu nechtělo, tak by to Praze umožnilo se obrátit na Ministerstvo financí, aby o tom Ministerstvo financí rozhodlo. Stejný způsob by mohly využít i další samosprávy, které jsou přeplněné turistickým ruchem, Český Krumlov a podobně, aby měly efektivní způsob regulace těchto místních poplatků. Protože ten výběr dneska je zcela nedostatečný.

Samozřejmě by to pomohlo i ušetřit byrokracii, protože dneska když má někdo tři byty ve třech různých městských částech, tak musí obíhat tři různá okénka na městských částech, kde sedí paní a vybírá ty poplatky. Takhle by to odvedla přímo ta platforma, čímž by se uspořily v ekonomice obrovské peníze. Stačí jenom chtít. Bohužel zatím ministerstvo ty moderní nástroje výběru daní v případě těch digitálních platforem nevyužívá.

Poslední bod, ke kterému bych se chtěl vyjádřit, tak je podpora pozměňovacího návrhu, který navyšuje tu absolutní hranici na sto korun za den, a to z toho důvodu, že tady přijímáme návrhy zákonů, které platí pro celou Českou republiku. Nejsou to jenom malá města nebo krajská města, ale musíme myslet opravdu i na ty speciální, abnormální části, jako je městská část Praha 1, kde ty ceny ubytování jsou třeba za 4 000 korun na noc. Tak nezlobte se na mě, ale pokud dáme poplatek 50 korun za noc na Josefově, kde se platí 4 000 za noc, tak jsme na jednom procentu. Jednom procentu, které dostane ta samospráva, ze kterého musí financovat uklízení ulic, správu památek, dotování kultury, protože jsou tam kulturní akce, které přitahují i turisty, dotování dopravy a dokonce v případě městské části se musí dotovat i krámy, aby tam byla normální Žabka, kam si člověk může jít koupit nějakou svačinu. Protože dneska to bohužel funguje tak, že Praha 1, centrum města se vylidňuje, a to i z toho důvodu, že tam není dostatečná finanční regulace ubytování prostřednictvím Airbnb. Protože jedno procento z ceny - to je podstatně méně než je ve zbytku republiky. Když se ubytujete mimo Prahu, tak zaplatíte dejme tomu 600 korun za noc a ten 50korunový poplatek činí dejme tomu deset procent. Takže v Praze, v centru města, kde by to bylo potřeba nejvíc, ta finanční regulace, tak tam naopak jsou poplatky nejmenší.

Samozřejmě, aby tam městská část Praha 1 udržela obyvatele, aby to tam nebylo jako město duchů, kam chodí jenom turisti si večer zachlastat, tak musí tam udržet např. ty krámy, aby si tam lidi mohli jít nakoupit do té Žabky a tudíž jim musí snižovat nájemné, musí to určitým způsobem ze svého majetku dotovat. Takže já bych i v této věci požádal o to, jestli bychom mohli zvýšit tu částku na 100 korun na noc, aby si to samosprávy mohly určit tak, jak uznají za vhodné, a aby to pokrylo opravdu i ty extrémní případy, jako je městská část Praha 1. (Poslanec hovoří důrazně, hlasitě. Poslanci v lavicích proto musí zesilovat hlasitost nesčetných hovorů mezi sebou. Výsledkem je neuvěřitelný hluk v sále znemožňující poslech argumentů řečníka k projednávanému bodu.)

Já vím, že se to nebude líbit organizacím, které zastupují zájmy cestovních kanceláří, které sem přivážejí turisty ze zahraničí a které se mohou cítit znevýhodněny. Ale apelujme na zdravý rozum, který mají místní zastupitelstva. Apelujme na to, že když si ty nejexponovanější části zvýší poplatek, tak to povede k redistribuci turistů do zbytku České republiky. A je potřeba myslet i na ten venkov, aby i na venkov se nám podařilo dostat turisty.

