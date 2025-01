Michálek (Piráti): To je prostě typický populismus a paskvil

„Od roku 2012 se náhrady vyšplhaly o stovky tisíc korun ročně nahoru, ačkoliv cena benzínu je teď úplně stejná jako v roce 2012. Bohužel, náš návrh na sesekání náhrad neprošel. Byla to přitom jediná změna, která by reálně snížila příjmy politiků. A musím říct, že mě velmi překvapilo, že sesekání náhrad nepodpořilo ani ANO, které tak často prohlašuje, jak jsou politici nenažraní,” okomentoval hlasování předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Pro celý návrh zákona – právě kvůli ponechání přemrštěných náhrad – Piráti nehlasovali. Podpořili ale návrh na zastropování meziročního zvýšení platů a snížení platů pro politiky hromadící více funkcí. Oba tyto návrhy iniciovali.

„Jsem rád, že se dnes podařilo prosadit několik našich nápadů. Například zavedení stropu pro meziroční zvýšení platů. Stejnou změnu jsem podal už před několika týdny, Jurečkův návrh ji okopíroval a lišil se jen o 1 % zastropování. Jsem tedy rád, že pirátský návrh pan Jurečka převzal a tuhle změnu se povedlo prosadit,” řekl po jednání Jakub Michálek.

„Prošly také další dva naše důležité návrhy, které se týkají hromadění více platů pro jednoho politika, který má dvě funkce. Doteď mohli politici na krajské úrovni brát současně dva platy – například plný plat krajského radního a současně k tomu plný plat starosty. Zlatokopům a zlatokopkám už ale konečně odzvonilo. Při nejlepší dobré víře si neumím představit člověka, který je opravdu tak schopný a výkonný, že by obě funkce dělal na 100 %. Přijde mi tedy jenom fér, aby za svou práci nebral ani 100 % platu. To, aby se odměna za další funkce u politiků krátila, prosazujeme od roku 2017. Můj návrh donutil koalici, aby to převzala a dnes to tak konečně prošlo, ODS navzdory,” vysvětlil Michálek.

Na sesekání politiků, hromadících více platů, navazuje také fakt, že zákon dopadne i na “vychytrálky”, kteří po nástupu do druhé funkce prohlásili, že ji budou vykonávat jako neuvolněnou, tj. méně placenou, což ale paradoxně v tomto případě funguje tak, že berou o 20 % větší plat. To už nově také nebude možné.

„No a poslední návrh, který jsem podával a který se povedlo schválit, je, že se odstupné nebude týkat těch, kteří ve funkci politika nebo soudce v České republice přejdou do Evropské unie nebo na mezinárodní soud. Při takovémto kariérním přesunu dosud dostávali i milionové částky jako odstupné, ačkoliv je po přesunu čekal dramaticky vyšší plat než v České republice,“ řekl.

Jedna z nových změn, se kterou Piráti naopak nesouhlasí, se týká snížení platů politiků o 20 % v situaci, kdy dojde k zadlužení státu nad 50 % HDP. „To je prostě typický populismus a paskvil. Takový zákon bude garantovat vysoké platy politikům, kteří posledních 5 let sekají rekordní dluhy, ale naopak postihne “záchranáře”, kteří přijdou po nich a budou dluhy řešit. To rozhodně nikoho nepřinutí, aby byl v nakládání s rozpočtem zodpovědný,“ odsoudil Michálek koaliční návrh.

Dodal, že Piráti navrhovali při hlasování o státním rozpočtu snížit deficit o 10 miliard, vládní koalice jej ale odmítla. „Tento návrh je fake v boji proti zadlužování státu a alibismus vládní koalice. Nejde přece nasekat dluhy a pak jejich řešení hodit na někoho jiného a ještě mu kvůli vlastním chybám snížit plat. Je to současná Fialova vláda, která nezvládla sesekat dotační ekonomiku, a předchozí Babišova vláda, která nastartovala varovné tempo zadlužování,” uzavřel.