„Tohle není stát, to je léčebna.“ Vidlák o novém Koudelkově odhalení

Tak premiér Fiala naříká, že na jeho akci v Plzni na něj byli zlí. Že lidé křičeli a někdo vyřkl větu „zbavíme se tě“, jakože Fialy. A v tisku to má echo, které z Fialy dělá oběť. Je vám ho líto?

Ale prosím vás, světový lídr přece nemůže být oběť. To je přece skalisko, o které se všechny vichřice hněvu rozbijí. Lhostejnost je zdarma, ale nenávist si musíte zasloužit... a musíte uznat, že málokdo si ji zasloužil tak, jako právě Petr Fiala.

A teď vážně! Tato vláda podělala, na co sáhla, ale kdyby byl Fiala alespoň pokorný a uznal, co všechno se mu nepovedlo, tak by prostě jen nebyl zvolen. Ale on si myslí, že je nejlepší premiér všech dob. Proto nejenomže nebude zvolen, ale ještě ten odchod bude mít s hromy a blesky.

Kdybyste měl sepsat takové jakési stručné dějiny agrese na politických mítincích v posledních letech, kde to dle vás začalo?

Začalo to vajíčky na Paroubka. Ano, to už je hodně dávno. A nešlo o to, že na něj aktivisté naházeli vajíčka, šlo o to, že tehdejší mééédia si to pochvalovala a tetelila se blahem, jak máme vyspělou mládež a politickou kulturu. Tehdy se vypustil džin, který už nikdo nedokázal do lahve vrátit. Tehdy byla poslední příležitost takové jednání společensky odsoudit. Říct, že tyto praktiky nemají v demokracii své místo. Tehdy měly vystoupit morální autority a říct, že Paroubek je sice pan Bradavice a buldozer, ale bojovat proti němu budeme vtipem, šarmem a řečnickou pohotovostí. Ale nikdo to neudělal. Ostatním to začalo vadit, až se jim něco podobného stalo také.

Na začátku lítají vajíčka, na konci Cintulové střílejí na premiéry.

Abychom se bavili konstruktivně, tak stále obíhají informace, že vy coby STAČILO! jste ještě neskončili se Sociální demokracií. A vice versa. Jak to tedy je?

My jsme s nikým neskončili vyjednávání. Od žádného jsme neodešli. Jsme platforma pro spojování a myslíme to vážně. Máme samozřejmě svoje požadavky a jsou to dobré požadavky. Chceme společný program, trváme na společném poslaneckém klubu a nehodláme se vzdát těch bodů programu, které byly zformulovány na demonstracích na Václaváku. Pokud někdo (a platí to i pro SOCDEM) s námi jednání ukončil a rozmyslel si to, může ho zase navázat. Nejsme ani zhrzení, ani naštvaní a ani jsme nezměnili požadavky. Jen uběhlo několik měsíců, my jsme mezi tím intenzivně pracovali, zapsali na kandidátky celou řadu lidí a z této reality bude případné jednání vycházet.

Lídr ANO Andrej Babiš byl nařčen, že brojí proti Ukrajincům. Odvětil, že ne, že v Agrofertu pracuje 1600 Ukrajinců a že Ukrajince potřebujeme. Ty pracovité, ne ty „co mají SUV a jen berou dávky“. Pomohl si pan předseda tímto vyjádřením?

Myslím, že je to typický příklad situace, kdy byla promeškána příležitost mlčet. Lidé v České republice vnímají válku na Ukrajině třemi způsoby – drahými energiemi, drahými potravinami a všudypřítomnými uprchlíky, kteří jsou jednou z příčin vysokých cen nemovitostí. Že je to takhle správně a máme se nejlíp, jak jsme se kdy měli, to obhajuje Fialova vláda. Pokud to dělá i opozice, tak se stává pokračováním této vlády jinými prostředky. Pana Babiše ovšem v těchto vyjádřeních nebudeme rušit. Ani ho nebudeme rušit v jeho personálních návrzích budoucích ministrů. Lidé si to přeberou.

Co bylo veselé, jak Karel Havlíček vymámil v TV debatě z Martina Kupky, že jsme zaplatili na zálohových fakturách za F-35 záměrně víc miliard, protože první dvě stíhačky dostaneme místo roku 2031 už v roce 2030. To je dobrý kšeft, ne?

Doufám, že to má Kupka domluvené i s Putinem. Tady se pořád mluví o tom, že Rusko co nevidět zaútočí, tak snad do toho roku 2030 počkají. Myslíte, že ty dvě stíhačky budou na zastavení ruské armády stačit? Určitě ano, co vláda dělá, to dobře dělá, vždyť nám vládne (slovy Lipavského) moudrý a vlídný profesor.

Tedy, nevím, co si Kupka šlehá za matroš, ale chci ho taky. Petr Fiala vidí všude německé platy a německé důchody. Ostatní bohužel na drogy nemají peníze.

Na Blízkém východě zavládlo příměří. Donald Trump se sice hádá s americkými médii, zda se povedlo nebo nepovedlo zničit íránský jaderný program, ale uznejte, že to celé asi byla úspěšná operace?

Přestalo se střílet. Když se nestřílí, je to vždycky úspěch, protože války se snadno začínají, ale těžko ukončují. V tomto ohledu palec nahoru Trumpovi. Doufám, že to tím neskončí a výsledkem nakonec bude dohoda, která uspokojí všechny. Zatím to vypadá, že Izrael má děravou protivzdušnou obranu, Írán má pořád svůj obohacený uran a vypověděl dohodu o nešíření jaderných zbraní, podzemní komplexy ve Fordó byly včas vyklizeny a americký nálet jim zase až tolik neublížil a generálové, které prý Izrael při své diverzní akci zabil, vycházejí z bunkrů a fotí se s lidmi na náměstích při oslavách „Velkého vítězství nad Velkým satanem“.

Ale nestřílí se, a to je lepší začátek jednání, než když se střílí.

Američané, Turci, Slováci a Maďaři si prý na summitu NATO nepřáli u stolu Zelenského, takže tam nebyl. Je to vlastně důležitá zpráva?

Ruskou zdrženlivost ohledně Íránu bylo třeba něčím zaplatit. Pokud děláte válku v místě, kde se tvoří ceny ropy, tedy v Perském zálivu, tak potřebujete mít krytá záda producentem, který má jiné logistické trasy. Nevím, jak vypadají americká jednání s Rusy, ale vím, že pro USA je Izrael tisíckrát důležitější než Ukrajina a pro Rusko je Ukrajina tisíckrát důležitější než Írán. Jedna a jedna jsou dvě.

Opět je to tu. Někdo postoval video z Makarské v Chorvatsku, kde byla hlava na hlavě. A vyvozuje z toho, že Češi se mají dobře, když mohou jezdit do Chorvatska. Co na to po stopadesáté říct?

Příště by kromě fotky mohli udělat mezi turisty nějakou anketu, abychom se dozvěděli, jaká sociální skupina tam do Chorvatska jezdí. Zchudnutí funguje tak, že ti, co jezdili do Chorvatska, jezdí do levnějšího Maďarska, ti, co jezdili do levnějšího Maďarska, jezdí na ještě levnější Mácháč a ti, co jezdili do Francie, ti teď jezdí právě do levnějšího Chorvatska a ti, co jezdili na Tahiti, ti jezdí do Francie.

Že jsou turisti na Makarské, to je asi tak stejné jako říkat, že lidé v Kauflandu mají pořád plné košíky. Ano, mají. Ale nic to neříká o tom, jestli nakupují stejně často jako dříve a jestli si mohou dovolit nějaké rozmary.

Žhavá aktualita: Policie a šéf BIS Michal Koudelka odhalili skupinu, která rekrutuje na „internetech“ mladé muže v ČR, aby páchali terorismus ve jménu Islámského státu. Co na to říci?

Prosím vás, henti „mladí lidé“, co se nechali nalákat na terorismus ve jménu Islámského státu, nevíte, jak se jmenovali? Mě by hrozně zajímalo, jak zrekrutujete třeba Vlastimila Svobodu, aby přestal pít pivo a začal pětkrát denně mlátit hlavou o modlitební kobereček. Nebo odhalili nějakého typického Čecha – Ahmeda Hadžího? Mohameda Kadírího? Nebo Mustavu Kemala Ataturka?

Co na to Rakušan a jeho migrační pakt? Neměli bychom ho co nejrychleji vypovědět, když tady čučkaři už teď odhalili takovou nebezpečnou skupinu dětí? Co budeme dělat, až tady podobých Mustafů budeme mít třicet tisíc ročně? To už Koudelka těžko bude stíhat odhalovat jejich kulturní obohacování pomocí benzínu a sirek u synagog.

Omlouvám se za ten sarkasmus, ale tohle není stát. Tohle je léčebna.