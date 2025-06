Rozvoral (SPD): Vláda Petra Fialy již dávno ztratila důvěru občanů České republiky

Vážení přátelé,

vláda Petra Fialy svým opakovaným propojením s korupcí a organizovaným zločinem dávno ztratila důvěru občanů. Podle SPD by měl Zbyněk Stanjura kvůli své roli v bitcoinové aféře i kvůli snaze osvobodit od daně miliardové transakce s kryptoměnami okamžitě opustit funkci ministra financí. Vládou prosazované zvýšení výdajů na obranu na 5 % HDP je nerealistické, finančně neudržitelné a mohlo by ohrozit sociální smír i základní funkce státu. SPD se navzdory odporu Fialovy vlády znovu pokusí prosadit zvýšení příspěvků na péči pro vážně zdravotně postižené občany v 1. a 2. stupni závislosti. Nesouhlasíme s tím, aby brigádníci typu studentů, důchodců či rodičů museli podávat daňové přiznání.

1. Vláda Petra Fialy svým opakovaným propojením s korupcí a organizovaným zločinem dávno ztratila důvěru občanů.

V minulém týdnu proběhla opozicí svolaná schůze Poslanecké sněmovny k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Pro návrh na vyslovení nedůvěry hlasovalo 94 poslanců (včetně všech poslanců SPD), proti tomuto návrhu 98 poslanců. Vláda Petra Fialy již dávno ztratila důvěru občanů ČR, a to nejen z důvodu poslední skandální aféry, kdy členové vlády za ODS přijetím daru ve formě kryptoměn od člověka, který byl pravomocně odsouzen, cíleně svou činností, tedy jejich prodejem, napomáhali legalizovat miliardové výnosy z trestné činnosti. Denně se v této záležitosti objevují nové informace, které potvrzují absolutní selhání ministrů spravedlnosti a vnitra i premiéra Fialy, kteří o této kauze dlouhodobě věděli, a v této věci navíc opakovaně lhali a lžou veřejnosti. Skutečnost, že vyšetřováním okolností podezřelého přijetí a prodeje kryptoměn spojených s trestnou činností je pověřena ministryně spravedlnosti Eva Decroix, která je zároveň místopředsedkyní ODS, vyvolávají vážné pochybnosti o jeho nezávislosti a nestrannosti. Vláda Petra Fialy svým opakovaným propojením s korupcí a organizovaným zločinem (připomínáme např. kauzy premiérova kampelička a Dozimetr) poškozuje pověst ČR v zahraničí a důvěru občanů ve stát. Ministr financí Zbyněk Stanjura a premiér Petr Fiala (oba ODS) by měli okamžitě podat demisi. Odpovědnost za tuto vládní a celospolečenskou krizi mimořádného rozsahu ale nesou všechny vládní strany, tedy i TOP 09, KDU-ČSL a STAN.

2. Podle SPD by měl Zbyněk Stanjura kvůli své roli v bitcoinové aféře i kvůli snaze osvobodit od daně miliardové transakce s kryptoměnami okamžitě opustit funkci ministra financí.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předložil do Poslanecké sněmovny návrh na daňové osvobození příjmů z prodeje kryptoměn, pokud přesáhne částku 40 milionů korun. Zarážející je hlavně skutečnost, že ministr Stanjura předložil tento návrh formou poslanecké iniciativy poté, co ministerstvo spravedlnosti uzavřelo dohodu o převodu bitcoinů miliardové hodnoty s pravomocně odsouzeným zločincem Tomášem Jiřikovským, klíčovou osobou „vládní bitcoinové kauzy". Poslanci hnutí SPD budou samozřejmě hlasovat proti tomuto návrhu. Nejde jen o to, že by se stát bezdůvodně zbavil potřebných daňových příjmů a zvýhodnil by jeden typ vysokých výdělků. De facto jde o návrh nastavit nulovou daň z příjmu pro bitcoinové miliardáře a o projev vládního pohrdání vůči milionům českých poctivě pracujících zaměstnanců a živnostníků, kteří musí ze svých příjmů platit vysoké daně a pojistné odvody bez jakýchkoli úlev. Hnutí SPD je přesvědčeno, že ministr Stanjura musí kvůli své roli v bitcoinové aféře i kvůli snaze osvobodit od daně miliardové transakce s kryptoměnami okamžitě opustit funkci ministra financí vlády ČR.

3. Vládou prosazované zvýšení výdajů na obranu na 5 % HDP je nerealistické, finančně neudržitelné a mohlo by ohrozit sociální smír i základní funkce státu.

Tento týden probíhá summit NATO v Haagu, jehož cílem je mj. debata nad zvýšením obranných výdajů členských států až na 5 % jejich hrubého domácího produktu (HDP) ročně. Hnutí SPD návrh na navýšení obranných výdajů až na 5 % HDP nepodporuje. Pro Českou republiku je to nerealistické, finančně neudržitelné a mohlo by to ohrozit sociální smír i základní funkce státu. Ministerstvo obrany není schopné efektivně využít ani současný rozpočet, chybí vojáci, chybí strategie a výsledky. Další miliardy bez kontroly a efektivity pouze prohloubí naše zadlužení. Obrana země je důležitá, ale musí vycházet z reálných potřeb a z českých národních zájmů, a ne z diktátu ze zahraničí. SPD hájí bezpečnost občanů, ale s rozumem a odpovědností vůči daňovým poplatníkům.

4. SPD se navzdory odporu Fialovy vlády znovu pokusí prosadit zvýšení příspěvků na péči pro vážně zdravotně postižené občany v 1. a 2. stupni závislosti.

V rámci projednávání zákona o jednotném hlášení zaměstnavatelů a změnách některých souvisejících zákonů se bude v Poslanecké sněmovně hlasovat i o návrzích hnutí SPD a poslankyně Lucie Šafránkové o zvýšení příspěvků na péči pro vážně zdravotně postižené občany v 1. a 2. stupni závislosti. Fialova vláda a její poslanci po celé volební období tyto návrhy hnutí SPD odmítali a hlasovali proti nim. Tím hrubě poškodili a podrazili naše vážně zdravotně postižené spoluobčany. Příspěvek na péči pro dospělé osoby v prvním stupni závislosti se přitom nezvýšil již 10 let a činí pouhých 880 korun měsíčně, což jeho příjemcům, kteří nezvládají čtyři základní životní potřeby, již zdaleka nestačí k zaplacení pro ně nezbytných podpůrných asistenčních služeb. To může vést i k dalšímu poškození jejich zdravotního stavu, což je neakceptovatelné. Fialova asociální vláda zdravotně postižené občany a jejich rodiny systematicky ignoruje, přestože vzhledem ke zdražování terénních sociálních služeb je pro ně potřebná péče již v podstatě nedostupná. My v SPD naopak dlouhodobě hájíme právo našich zdravotně postižených občanů a jejich rodin na dostatečnou pomoc od státu a na důstojný život.

5. Nesouhlasíme s tím, aby brigádníci typu studentů, důchodců či rodičů museli podávat daňové přiznání.

Na schůzi Poslanecké sněmovny se má tento týden v závěrečném třetím čtení hlasovat o návrhu vlády Petra Fialy na zrušení srážkové daně u drobných a příležitostných pracovních příjmů. Hnutí SPD s tímto návrhem nesouhlasí, protože toto opatření by se negativně dotklo desítek tisíc studentů, důchodců či rodičů nejmenších dětí, kteří budou muset nově podávat daňová přiznání, a zkomplikuje jim to životy. Tato změna by zároveň znamenala značnou zátěž pro státní rozpočet v podobě zvýšených nákladů pro finanční a daňovou správu. Hnutí SPD proto podává pozměňovací návrh, který zachovává možnost zdaňovat drobné pracovní příjmy ze závislé činnosti i nadále prostřednictvím srážkové daně. SPD stojí vždy na straně poctivých pracujících občanů.

