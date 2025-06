Jílková (KDU-ČSL): Největší tíže dnešních dní. Volba ředitele ČT

Margita Balaštíková byl položen dotaz

Dobrý den, to přeci není problém jen vládních politiků, ale vás všech. Podle mě si z docházky do Sněmovny děláte holubník. Proč se nezavede povinnost se jednání účastnit, a když už to nejde, třeba z důvodu nemoci, tak to nedokládáte neschopenkou jako všichni, co pracují? Nebo když potřebujete, tak s...

