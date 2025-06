Skupina Islámského státu v Brně? „A mně říkali, že přeháním.“

Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) a Bezpečnostní informační služba (BIS) na společné tiskové konferenci oznámily, že zasáhly proti verbířům tzv. Islámského státu. K zásahu došlo v rámci mezinárodní operace.

„Podařilo se nám získat důkazy o pokusu o teroristický čin, kdy se pachatelé připravovali zapálit synagogu v Brně. Co nás na tom překvapilo, že to byli pachatelé okolo osmnácti let věku,“ oznámil Brejcha s tím, že při domovních prohlídkách zabavili chladné zbraně, ale i plynové zbraně a vlajky s islámskou tematikou. „Ta radikalizace je velmi rychlý proces, a přitom z pohledu práva jsou to dosud bezúhonní lidé, kteří se rychle radikalizují i seberadikalizují,“ oznámil ředitel.

Jedna z osob prý momentálně sedí ve vazbě, druhá osoba je stíhána na svobodě. Osoba vazebně stíhaná je stíhána za teroristický akt v rámci přípravy. K akci prý došlo i díky spolupráci z rakouské a slovenské strany. Za naprosto zásadní pak označil spolupráci s BIS.

A tady dostal na tiskové konferenci slovo Michal Koudelka, který promluvil o nebezpečném jevu získávání mladých lidí k teroristické akci v on-line prostředí. Verbovaní mladí lidé se prý navzájem neznali, ale podle Koudelky je pojila fascinace násilím, zejména vůči židovské komunitě. „Sociální síť TikTok je v tomto případě zdaleka nejnebezpečnější, protože kvůli pokročilým algoritmům zásobuje zájemce další podobnou tematikou. V tomto případě násilím,“ uvedl Koudelka.

A jedním dechem zdůraznil podstatnou věc.

„Je třeba jasně říci, že podezřelé osoby neměly vazbu na naši islámskou komunitu a v žádném případě se neradikalizovaly v českých mešitách,“ uvedl Koudelka s tím, že za ohromující považuje rychlost, s jakou k radikalizaci skupiny mladých lidí došlo.

Konstatoval, že v on-line prostředí, včetně prostředí on-line her, mladí lidé často nevědí, s kým mluví, čehož verbíři Islámského státu využívají, ale např. i pracovníci ruských tajných služeb, kteří vnímají verbované osoby jako spotřební zboží. Verbířům, ať už islámským, či ruským, obvykle důstojníkům GRU, je lhostejné, co se s verbovanou osobou nakonec stane.

K celé akci koluje na sociální síti X i video zveřejněné Bezpečnostní informační službou.

@biscz a @PolicieCZ (NCTEKK ) odhalily skupinu podezřelých z podpory a propagace terorismu. Schvalování islamistických teroristických útoků, propagace džihádismu, sdílení teroristické symboliky nebo komunikace s verbíři Islámského státu a žhářský útok na brněnskou synagogu, to… pic.twitter.com/S1XHNLc8rm — BIS (@biscz) June 25, 2025

Brejcha doplnil, že se může jednat i o osoby kolem patnácti let věku, které je relativně snadné k něčemu zmanipulovat, zvláště pokud nežijí v příliš podnětném prostředí nebo nedochází k dostatečné rodičovské kontrole.

„Máme i případ z jižních Čech, kde třináctiletý chlapec vytáhl na učitelku zbraň,“ varoval v této souvislosti Brejcha.

Jedním dechem dodal, že se Češi, Moravané a Slezané nechtějí dožít toho, že tu nějaký agresor poseká lidi kdesi na náměstí.

Koudelka se nechal také slyšet, že v rámci mezinárodní spolupráce si země předávají různé informace, ale vůbec to není tak, že by policie v Česku monitorovala kompletně internet. To v demokratické zemi ani není možné.

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) bezpečnostním složkám zatleskal. „Skvělá práce,“ zdůraznil.

Publicista Lukáš Lhoťan připomínal, že před islámskými radikály varuje celé roky.

„Varuji před šířením islámského radikalismu v České republice dlouhé roky a dlouhé roky se mi spousta lidí vysmívá, že prý ‚přeháním a žádné hrozby zde nejsou‘. Tak a dnes tu máme tohle,“ napsal na sociální síti X.

