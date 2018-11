Michálek (Piráti): V mnohém ohledu jsme vyšli vstříc vládě a doufám, že návrh bude akceptovatelný

Děkuji za slovo. Já jsem se touto problematikou zabýval opravdu důkladně. Dokonce jsem požádal o další stanovisko Ministerstvo financí. A chtěl jsem vás informovat, že potom, co jsme ustoupili v té základní otázce, v podstatě jsme přistoupili na to, co říkal můj předřečník pan poslanec Kalous, tak jsme dostali poměrně příznivé stanovisko od Ministerstva financí.

Paní ministryně Schillerová píše v tomto stanovisku mimo jiné: "Pro zrušení předmětné výjimky, tedy té výjimky speciálně pro ty společnosti, co mají akcie na burze, nebo vydaly dluhopisy, jako jsou České dráhy a ČEZ, svědčí okolnost, že prosadit změnu zákona o registru smluv se vláda zavázala v programovém prohlášení. Pokud by byly ponechány výjimky pro obchodně výrobní činnost v rámci předmětu podnikání a ochranu utajovaných informací ohledně například bezpečnosti jaderných elektráren - a nově by přibyla výjimka pro informace týkající se bezpečnostních opatření - lze si představit, že by se mohlo jednat o akceptovatelné řešení."

Takže já mám velkou radost, že všechny ty požadavky, které paní ministryně, která má na starosti samozřejmě jako ministryně financí práva akcionáře v ČEZu, tak všechny ty požadavky jsme splnili. Jednak jsme šli na tu výjimku pro obchodně výrobní činnost, která je u Budějovického Budvaru, jednak tam samozřejmě zůstává ochrana utajovaných informací, které se dneska řídí nařízením vlády. Takže samozřejmě věci týkající se zabezpečení jaderných elektráren jsou už dneska kryty nařízením vlády.

A nově jsme dokonce, abychom získali tu podporu pro toto řešení, tak jsme vyšli vstříc požadavkům ze strany zejména bezpečnostních ředitelů těchto státních nebo polostátních firem a připravili jsme pozměňovací návrh po konzultaci s odborníky z té, řekněme, opačné strany spektra, který rozšiřuje výjimky v případě bezpečnostních opatření. Takže i v tomto ohledu jsme vyšli vstříc vládě a doufám, že ten návrh bude akceptovatelný. Já, jak řekla paní ministryně financí.

Ten pozměňovací návrh načtu v podrobné rozpravě a myslím si, že v této podobě by to měla vláda akceptovat, protože to odpovídá programovému prohlášení vlády.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

