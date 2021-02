Michálek (Piráti): Všichni kolem pana premiéra jsou někde mezi soucitem, naštvaností a zděšením

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové,

my jsme mnohokrát v posledních měsících byli konstruktivní a spolupracovali jsme s vládou na řešení pandemie covidu. Dnes tady máme opět prodloužení nouzového stavu a já říkám na rovinu, že ani dnes ruku nezvednu. Čtyři měsíce totiž prodlužujeme nouzový stav a kam jsme se dostali? Dostali jsme se na třetí místo v celosvětovém žebříčku mrtvých. Každý den nám umírá kolem 130 lidí, což je o 80 % víc než je průměr Evropské unie. A to se na nás teď valí další vlna zmutovaného koronaviru. Vzpomeňme si prosím všichni, jak to začalo. Pan premiér Babiš v červnu vyhuboval Pirátům, že varují před druhou vlnou pandemie, že prý strašíme lidi a oni žádný plán nepotřebují. Během prázdnin pan premiér Babiš platil reklamu na Facebooku, že vir slábne, a na konci srpna nařídil ministru zdravotnictví Vojtěchovi, aby zrušil nošení roušek. V září se situace nenápadně, ale exponenciálně zhoršovala a čísla byla jednoznačná, 18. září jsme premiérovi psali, že situace je kritická, ať zavede nouzový stav, pokud je to potřeba, aby to stát zvládl. Vláda zavedla nouzový stav až od 5. října, tedy o dlouhých 17 dnů později. Mezi tím se počet případů zvyšoval exponenciálním tempem celkem o 58 %, zatímco v Evropské unii ten nárůst byl pouze o 30 %. To není o tom, že by lidi nebyli disciplinovaní, ale vláda tu důvěru, kterou získala na jaře tím, že jsme skutečně všichni postupovali pospolu a zvládli jsme to, tak ji rozmetala a zkazilo se to.

Nicméně pokud byste viděli a slyšeli to, co jsem viděl a slyšel já, tak pro prodloužení nouzového stavu ruku také nezvednete. Jeden z klíčových lidí řídících epidemii mi řekl, že problémy řeší pan premiér takto: Pane ministře, prostě to na někoho hoďte, vždyť víte, že takhle to probíhá. Všichni kolem pana premiéra jsou někde mezi soucitem, naštvaností a zděšením. Já jsem dnes slyšel, že dnes prý počet mrtvých není problém, pandemický zákon neví co je, protože zákony nečte a nejednali jsme s vámi, protože jsme měli komunisty, vakcínu neřeší ministr zdravotnictví, protože to řeším já, není na opatření, protože v únoru dojdou peníze, když mi to neprodloužíte, tak zabijete lidi. Prostě to předseda vlády řídí jako nezodpovědnou fušeřinu. A já jsem moc rád, že tady slyším i podporu od kolegů z hnutí ANO, kteří jsou tím rozhodně taky rozčíleni.

Tato země nouzový stav nepochybně potřebuje. Potřebují ho nemocnice a zdravotníci, před jejichž prací se hluboce skláním. Potřebují ho hejtmani a starostové, kteří řeší situaci v krajích a obcích. Ale ne v rukou šílence. Pokud nedostane vláda lekci a nezakročíme, zemře ještě mnohem více lidí, než když teď nouzový stav ukončíme. Proto je potřeba přimět vládu k tomu, aby se reálně posunula, situace se zlepšila a ty lidi jsme zachránili. Bude mnohem lepší, když pandemii bude řešit Ústřední krizový štáb, který ji řešit má spolu s hejtmany, a vláda jim bude poskytovat maximální a účinnou podporu.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Myslím si, že je skvělé, že díky kolegům, včetně Olgy Richterové, se podařilo rozhýbat lepší motivaci zůstat doma během karantény. Ale proč vláda nepředložila pandemický zákon, ke kterému ji tlačíme od dubna a minulý měsíc jsme jim ho dokonce napsali v paragrafovém znění? Proč začíná vyjednávání o tak důležité věci, jako je prodloužení nouzového stavu, v podstatě z naší iniciativy a premiér o jednání k prodloužení žádá půl hodiny před jednáním Sněmovny?

Proč musí Piráti dělat přehled opatření v Rakousku, kde třeba mají povinné respirátory v MHD, pro vládu? Jak to, že vláda nevyplácí krachujícím živnostníkům, kterým zavřela krám, náhrady, aby neumřeli hlady a naopak je žene do černého podnikání? Jsou tady samozřejmě kompenzační bonusy, ale ty náhrady, které se mají vyplácet podle § 36, krizového zákona, se téměř nevyplácí.

Proto chceme, aby se vláda chytla za hlavu. Dále budou platit nutná opatření, jako je prodej přes okénko podle zákona o ochraně veřejného zdraví, kde jsou omezeny stravovací služby. Ať se navíc kompenzuje i část tržeb. Dále mohou být limity návštěvníků obchodu, přísná hygienická pravidla na služby. Ať se klidně zavedou povinné respirátory v MHD a v dálkové dopravě, pokud vláda poskytne příslušnou podporu těm, kteří to potřebují, aby si je mohli dovolit.

Během 14 dnů můžeme schválit pandemický zákon, aby lidé viděli světlo na konci tunelu. Ten zákon umožní i kompenzace i převedení úředníků, kteří obvykle kontrolují hospody nebo EET, do krajských hygienických stanic i nasazení armády. Ještě nějakou dobu musíme vystačit s tím základem, kterým je testování a trasování, a kde to pořád nefunguje tak, jak má.

Důvěřujme konvenčním metodám řešení pandemie. Držme se parafráze, že pokud máme nedostatky v trasování, odstraníme tyto nedostatky, ne celý ten systém trasování a boje proti pandemii. My jsme navrhli taky - a jsem rád, že s tím přišli i komunisti a další strany - aby vláda připravila plán návratu dětí do škol, včetně kloktacích testů, které se připravují a je dobře, že pan ministr na tom pracuje.

Paralelně s tím bude samozřejmě pokračovat očkování seniorů. A to, co nebude možné v nouzovém stavu, zvládnou hejtmani ve stavu nebezpečí, například pracovní povinnosti, které jsou potřeba k vybavení některých nemocnic. Současně musíme říct, že i ti studenti, kteří tam pracují, tak si zaslouží důstojné peníze za svoji práci ve zdravotnictví. A ta motivace by měla být především pozitivní, nikoliv tím, že je k tomu donutíme opatřením vlády nebo hejtmana.

S vládou se shodujeme určitě v jedné věci. Není to sranda, nezačíná čas mejdanu. Konec nouzového stavu neznamená, že můžeme polevit. Naopak musí proběhnout racionalizace opatření, aby je vyčerpaní lidé více dodržovali. Já jsem se obrátil dnes odpoledne na všechny ostatní kolegy, předsedy klubů, a jsem rád, že někteří z nich už zde představili i návrhy usnesení, které vycházejí z toho, co jsem doporučoval jako okruhy, ke kterým by se Poslanecké sněmovna měla vyjádřit tak, abychom vyslali jasný signál, že tímto nekončí nouzový stav.

My navrhujeme usnesení, aby Poslanecká sněmovna: Za prvé konstatovala, že na rozdíl od jarní vlny je situace v rámci současného nouzového stavu nezvládnutá a vyžaduje významnou změnu dosavadní strategie boje proti pandemii.

Za druhé vyzývá vládu, aby systematicky přistoupila k rozšíření kapacit testování a trasování, jakož i motivačních a kompenzačních opatření pro obyvatelstvo a zabezpečila tak co nejrychlejší přechod do stavu, kdy bude trasování v kontaktu funkční.

Za třetí žádá vládu, aby nejpozději v úterý 16. února 2021 předložila Poslanecké sněmovně návrh legislativní úpravy pandemického stavu. To je ten návrh, který jsme předložili vládě už dříve v paragrafovém znění.

Za čtvrté žádá vládu, aby nejpozději do 28. února 2021 předložila Poslanecké sněmovně plán návratu žáků do škol.

Za páté apeluje na vládu, aby před vypršením nouzového stavu zabezpečila nezbytnou přípravu na jeho ukončení a poskytla krajům veškerou podporu při přípravě na stav nebezpečí a v jeho průběhu. Protože tím, že končíme tento nouzový stav, se vláda nezříká své odpovědnosti. A naopak její podpora a ty prostředky z peněz daňových poplatníků, které spravuje, je potřeba nadále vynaložit prostřednictvím těch mechanismů, které budou fungovat i po ukončení nouzového stavu.

Děkuji za pozornost.

