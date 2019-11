Michálek (Piráti): Vy vlastně nevíte, co, do kdy, kdo za to zodpovídá a kde na to vezmete

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, budu mluvit o Národním investičním plánu České republiky, což je věc, o které už jsme tady diskutovali několikrát. Teď už ho konečně máme. Ten investiční plán, který byl původně tajný. (Ukazuje několik vytištěných papírů. Vrchní strana má na sobě tmavě modrý obrázek.)

Předně bych chtěl říct, že podporujeme aktivitu, aby stát měl investiční plán, abychom měli sepsány investice. A v tomto jsme konstruktivní. A oceňujeme taky to, že jste slíbil, že ten plán dáte veřejnosti k připomínkám. Ale tenhle plán má jeden drobný problém. On to totiž žádný plán není. Má sice krásný obal, ale uvnitř je zatím velký špatný. (Premiér chce vidět obal plánu, co drží řečník.) Tady máte obal. (Premiér ihned reaguje: Máte blbej plán.)

Takže co je tam za problém? Vy vlastně nevíte, co, do kdy, kdo za to zodpovídá a kde na to vezmete. Já budu velmi rád, pokud zde představíte - a dokonce to budu říkat na konci té interpelace... Tam jsou slova jako - klíčovou otázkou, zda projekty budou realizovány, zatím nelze odpovědět - na straně 30.

Nevím teda, proč tomu říkáte plán. Sami tam píšete, že to je jenom koncept metodických pravidel. Takže vy teda nevíte, z čeho se to bude platit. To tam píšete. Šest let pracujete na Ministerstvu pro místní rozvoj. Máte finance. Šest let máte dopravu. Šest let vládnete. Ale nevíte, co budete realizovat. Píšete tam, že další dva roky se bude dělat evaluace projektů a rozpracování konkrétních postupů. Takže na konci, po osmi letech vašeho vládnutí, budeme mít zase jenom papír. A to je málo.

Já se vás ptám, kdy nám představíte skutečný plán - kdo, kdy, za co - abychom věděli, co se v této zemi bude stavět.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Piráti: Sněmovnu čeká hlasování o zásadních digitálních zákonech, rozpočtu či státních maturitách „To je krutý...“ Havel má novou sochu. Štěstí, že ji neviděl? Je to sranda Je těžké spolupracovat s někým, kdo o vás napíše, že jste kretén, říká Pirát Zandl Michálek (Piráti): Stát si to přendával z jedné kapsy do druhé

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.