Michálek (Piráti): Vykradl dvě internetová tržiště, kde se prodával heroin a fentanyl

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, my jsme původně měli mít včera interpelace, ale bohužel kvůli mimořádné schůzi se na interpelace nedostalo. Já jsem tudíž místo interpelací osobně navštívil Ministerstvo spravedlnosti, kde měl pan ministr, který teď telefonuje, tiskovou konferenci, abych si přímo z jeho úst vyslechl vysvětlení té velmi složité situace. A když se bavím se spoustou lidí, tak říkají, že je v tom velmi zmatená, co se vlastně stalo, jak je možné, že ministerstvo vzalo miliardu od drogového dealera, tak myslím, že na začátek by bylo dobré i vysvětlit, co se v dané situaci stalo.

Ale ještě předtím jsem chtěl uvést, že opravdu naším cílem není zdržovat projednání trestního zákoníku, protože my jako Pirátská strana podporujeme, aby se trestní zákoník novelizoval, ale domnívám se, že tato kauza, ve které jde o jednu, potažmo tři miliardy korun, potažmo možná až deset miliard korun, které byly na tržišti Nucleus Market, tak je natolik významná a vyvolává tak významné obavy ve vztahu ke schopnosti ministra spravedlnosti zastávat svůj úřad, že se domnívám, že bychom jí měli věnovat čas přednostně.

Opravdu, když jsem byl včera na té tiskové konferenci, tak jsem si připadal jak v banánové republice, protože transakce, které jsou typické pro praní špinavých peněz, byly vydávány slovy pana ministra Blažka za ultralegální peníze. No, a když si vzpomenu z historie, tak zakladatel stejné politické strany Václav Klaus říkal, že nezná špinavé peníze. A bohužel i po třiceti letech tahle mentalita přetrvala nejenom v části státu, ale dokonce na Ministerstvu spravedlnosti, které podle zákona je tím ústředním úřadem, který má na starosti oblast praní špinavých peněz a tyto záležitosti z hlediska té justiční složky. Pak je tam samozřejmě ještě ministerstvo financí, které má část působnosti.

Takže pojďme si krátce shrnout tuto kauzu. A je to samozřejmě odůvodnění toho, proč navrhuji zařadit dva body do programu dnešního jednání. Ten první bod se nazývá Vysvětlení ministra Blažka k ultralegální miliardě, kterou Ministerstvo spravedlnosti získalo z peněženky drogového dealera, který vykradl dvě internetová tržiště, kde se prodával heroin a fentanyl.

Ten druhý bod zní: Záměr ministra spravedlnosti Blažka zajišťovat ubytování za 300 milionů korun pro Vrchní soud v Praze, Vrchní státní zastupitelství a Vězeňskou službu z peněz drogového dealera. Čili abychom se v tom všichni orientovali, protože je velmi jednoduché smíchat jablka s hruškami. V roce 2013 pan Jiříkovský provozuje darknetové tržiště Sheep Marketplace. Tam se prodávají heroin, drogy, léky, zbraně, nelegální, fejkové doklady a tak dále. Takže to je první tržiště Sheep Marketplace, 2013.

Vedle toho v roce 2014 až 2016 funguje druhé tržiště na internetu Nucleus Market. To je jiné tržiště. Je potřeba říct, že tržiště nefunguje tak, že byste si zadali webovou stránku a hnedka se tam dostali, ale funguje přes sítě typu Tor, takzvaný darknet, které jsou nastavené takovým způsobem, že nikdo nemůže zjistit, jakou konkrétní webovou stránku navštěvujete, ani váš telefonní operátor. To je v důsledku toho, že díky použití cibulového principu jeden server kontaktuje druhý, ten kontaktuje třetí, ten kontaktuje čtvrtý, pátý a tak dále. Přes až třeba padesát nebo sto serverů se tímto způsobem složitě přeposílá požadavek na přístup ke konkrétní internetové adrese, až je prakticky nemožné dohledat, jakým způsobem někdo přistupuje k té dané webové stránce.

V tomto prostředí za využití Toru funguje ta temná část internetu, takzvaný darknet. Tam jsou tato tržiště, kde se prodávají drogy, kde se prodávají zbraně, nelegální léky, fiktivní doklady totožnosti a podobně. Taky si tam můžete objednat třeba únos, vraždu a nějakou další velmi závažnou trestnou činnost. V těchto konkrétních případech, v obou dvou, jak v případě Sheep Marketplace, tak v případě Nucleus Market, se tam prodávaly i velmi tvrdé drogy, heroin, metamfetamin, fentanyl. To jsou takové ty drogy. Po fentanylu chodí zombíci po městě, lidi, kteří úplně ztratili jakoukoliv orientaci a dostali se do stavu, kdy o sobě prakticky nevědí a nemůžou kontrolovat svoje základní tělesné funkce.

V roce 2016, čili ve stejný rok - velká shoda okolností - kdy skončilo tržiště Nucleus Market, zasahuje policie proti Jiříkovskému a zabavuje mu elektroniku, která obsahuje peněženku s bitcoiny. Musím říct, že to je něco neuvěřitelného, co jsem slyšel ze strany ministra spravedlnosti, který útočí na naše policisty, že nedokázali rozšifrovat zašifrovaný harddisk - zašifrovanou peněženku, která je zašifrovaná pomocí kryptometod - který... Kdybyste si udělali výpočty, tak by musely běžet ty nejvýkonnější počítače po dobu desítek let, aby takové věci dokázaly rozšifrovat.

Takže buď ty výhrady jsou zcela účelové, aby zmátly novináře, aby zmátly veřejnost, anebo jsou dané prostě neznalostí pana ministra, toho, jak funguje zašifrovaná elektronika. Vytýkat naší policii, že nedokáže prolomit ty nejsofistikovanější šifrovací prostředky, kterými jsou šifrována právě ta nejcennější aktiva, jako jsou bitcoinové peněženky, případně i celý harddisk bez toho, aby znala ty klíče... Protože shodou okolností ten pachatel tam nepřišel a neřekl: Tady máte klíče od mých kryptografických peněženek, abyste si mohli vybrat ty tři miliardy. To se opravdu nestalo. Tak kritizovat za to policii a stavět se do role zachránce - já jsem ten, který dokázal to, co policie nedokázala - tak to už je opravdu vrchol.

Tak to máme rok 2016. Jiříkovskému byla zabavena elektronika s peněženkou. Ta peněženka jenom, abychom si to představili, to samozřejmě není peněženka, jako takhle máme každý peněženku v ruce. To je součást počítače. Je to prostě nějaké místo na disku nebo na flešce nebo na něčem podobném, kde jsou uloženy soukromé klíče, které umožňují s tou peněženkou disponovat. No, a peněženka je propojená s bitcoinem, což znamená, že bitcoin je takový velký otevřený účetní systém, kde přímo na webu je uvedeno, kolik peněz je v jaké peněžence. Ale každá ta peněženka má velmi dlouhý identifikátor sestavený z různých hausnumer, takže pokud nevíte, komu patří, pokud ten člověk se třeba nepřihlásí, že mu patří tato bitcoinová peněženka, tak nikdo neví, komu ta bitcoinová peněženka patří. Takže to jenom abychom si rozuměli, v jakém prostředí se pohybujeme.

Takže když si dneska zadáte číslo té bitcoinové peněženky, tak přímo zjistíte, že ta peněženka, co si Ministerstvo spravedlnosti půjčilo od ÚZSVM, jak na ní probíhaly převody, a z kterých zdrojů se peníze na bitcoinovou peněženku Ministerstva spravedlnosti dostaly. To je právě to zajímavé, protože když si to zadáte do Googlu, tak vám okamžitě vyběhne, že tato adresa té peněženky je spojená s tržištěm Nucleus Market, který skončil v roce 2016 takzvaným exit scamem. To znamená, že provozovatel toho tržiště sbalil všechny peníze a zmizel s nimi neznámo kam. Takže už v tom březnu jsou dohledatelné.

Jakmile ministerstvo začalo dělat převody na těch peněženkách, tak světová bitcoinová komunita se vzbudila a začala si klást otázku - je to dohledatelné na mnoha a mnoha článcích v zahraničí - co se to děje s těmi peněženkami na Nucleus Marketu? Jak je možné, že ty peněženky, o kterých se říká, že tam bylo uloženo 5 000 bitcoinů, tak jak je možné, že ta jedna peněženka se aktivovala, peněženka, na které je 1 400 bitcoinů, se najednou vzbudila po takové dlouhé době, co to spalo od roku 2016? Takže všichni v zahraničí, kteří nemají nic společného s Českou republikou, věděli, že tahleta peněženka je propojená s tržištěm na darknetu, kde se prodával mimo jiné heroin, metamfetamin a fentanyl.

Ale naše Ministerstvo spravedlnosti si pročetlo rozsudky v jiné kauze, která se týkala jiného tržiště - Sheep Marketplace - a dospělo k závěru, že ty peníze, ty tři miliardy, jsou ultralegální. Neprovedlo v podstatě žádné zjišťování. Policii, státní zastupitelství, to vypadá, že kontaktovalo až ex post. Na to jsem se chtěl zeptat na té tiskové konferenci. Pan ministr spravedlnosti na to odmítl odpovědět. Řekl, že je to kampaň. Kde to asi slyšel, že to je volební kampaň? Takže jak je možné, že Ministerstvo spravedlnosti - orgán, který se má starat o dodržování zákonů, který řídí, spravuje justiční soustavu - jak to, že předem takovýto zjevný pokus, který zakládá podezření z pokusu praní špinavých peněz, neoznámilo předem orgánům činným v trestním řízení?

Když se podíváme do trestního zákoníku, tak v takovémto rozsahu, pokud jde o miliardu korun - jsme v nějakém § 4 až 6, kde je povinnost překažení trestného činu praní špinavých peněz, povinnost oznámit, oznamovací povinnost - jak je možné, že o tom státní zástupci nevěděli předem tak, aby dokázali v případě, že by došlo k závěru, že má ministerstvo provést tuto transakci, že má přijmout ten dar, aby o tom byla informována policie? Mohla tam nasadit veškeré potřebné prostředky a v případě, že se prokáže skutečně to spojení s Nucleus Marketem, které je dneska veřejně známé, tak aby dokázala zabavit veškerý výnos z té trestné činnosti, aby si stát sáhnul na tři miliardy, nejenom jednu miliardu korun. Tak tohleto je samozřejmě zásadní otázka.

Budeme pokračovat v tom našem příběhu. V roce 2017 byl pan Jiřikovský pravomocně odsouzen za zpronevěru, nedovolené nakládání s omamnými látkami a přečin nedovoleného ozbrojování. Takže není to jenom o tom, že by provozovat tržiště s drogami, ale ještě ho vytuneloval, to tržiště. To je druhý trestný čin, ta zpronevěra. Vytuneloval tržiště a peníze lidí, které tam byly, tak si ponechal pro vlastní užití. A ty zůstaly tedy na té elektronice zašifrované a čekaly tam, spaly tam, než přijde zachránce - ministr spravedlnosti pan Blažek s brněnským advokátem - a ty miliardy z toho vysvobodí.

V roce 2021 propuštěn z vězení. A příběh pokračuje, že se handrkuje o tu elektroniku. Kde jsou ty miliardy? No, teď je samozřejmě otázka, jestli soudy rozhodly a státní zástupci jestli postupovali zcela nezávisle. V situaci, kdy teď pozorujeme, že prostě celé to vypadá jako deal, že pán přišel, řekl mám tady tři miliardy, když mi to tedy vrátíte, tak vám z toho dám miliardu. A nejhezčí je, že ty peníze potom skončí zpátky u těch soudců a státních zástupců.

To mně přijde tedy úplný vrchol, protože v tom, co představoval pan ministr spravedlnosti včera na tiskové konferenci, a já jsem tam byl na tiskové konferenci, takže jsem viděl rozpad těch peněz, tak největší částka z té miliardy, konkrétně 300 milionů korun, jde údajně podle té prezentace pana ministra spravedlnosti na ubytování pro Vrchní soud v Praze, Vrchní státní zastupitelství v Praze a Vězeňskou službu.

Já samozřejmě přeju příslušníkům Vězeňské služby a dalším pracovníkům pro stát, aby tam, kde to je vhodné, a tam, kde jsou nízké platy, o které se ministerstvo nepostaralo, tak že by měly získat tyhlety možnosti. Ale udělat deal, kde vystupují soudy, vzít si miliardu od tuneláře a obchodníka s tvrdými drogami a z toho potom platit to ubytování, na základě dohody platit ubytování takhle pro soudy a státní zástupce a tak dále, to mně přijde tedy už trošku za hranou. A přece jenom nevím, jak se musí cítit potom ten soudce, který dostane ten byt s tím, že třeba ten jeho byt byl postaven nebo nakoupen za peníze z heroinu. To by bylo snad lepší, aby se to rozpustilo ve státním rozpočtu.

To je další věc, ke které se dostaneme, protože ono samozřejmě tyhlety úvahy, ještě to, že ministerstvo získalo peníze navíc, ještě neznamená, že je může dát na nějaké další výdajové položky. To vyžaduje taky nějaké další postupy, ke kterým dosud nedošlo, a nebyl tam souhlas ze strany Ministerstva financí. Takže my ještě nevíme, co se s tím děje.

Takže každopádně nakonec možná na základě nějakých přímluv, nevíme, to samozřejmě nevíme, to možná vyjde ještě najevo, v lednu 2025 teprve soud rozhoduje o vracení zabavené elektroniky Jiřikovskému. A tam je právě ta peněženka s 1 500 bitcoiny z Nucleus Marketu. A ten Nucleus Market, pokud vím, tak se nestíhal. To bude dobré, když si tady objasníme, jestli se ten Nucleus Market stíhal českými orgány činnými v trestním řízení, nebo jak to tam bylo.

(Do sálu vchází ministr Blažek.)

Pan ministr se vrátil. Ono jsou ty projevy delší, tak samozřejmě taky není úplně vždy možné být v sále, to chápu. Ale důležité je, abychom skutečně objasnili pro naši veřejnost tak, aby měla důvěru v justici, ty klíčové okolnosti této transakce.

Pokračujeme v našem příběhu. V únoru 2025 pan advokát Kárim Titz kontaktuje pana ministra Blažka s nabídkou daru procent procent obsahu peněženky s tím, že pan ministr uvedl, že věc konzultoval s FAÚ, s Ministerstvem financí a nejvyšším státním zástupcem, nejvyšší státním zástupcem asi v té době ještě. Takže to bychom teda opravdu rádi slyšeli, jestli to bylo předem, kdy to bylo a jaké doporučení k dané záležitosti tyto tři orgány panu ministru dali? Protože na té tiskové konferenci jsme to neslyšeli.

Začátek března 2025, otvírá se peněženka za účasti pana náměstka Daňhela, pana notáře, Miky a znalce. Pochybnosti ohledně zaznamenání úkonu ze strany notáře, ty už tady zazněly. V peněžence nalezeno 1 561 bitcoinů v tehdejší hodnotě přes tři miliardy korun a dohodnutý dar činí 468 bitcoinů. To je asi ta miliarda, těch třicet procent. A tyto peníze se následně 7. března 2025 převádí na peněženku ministerstva vedenou přes ÚZSVM. A celý bitcoinový svět sleduje příběh o tom, že se otevřela peněženka z darknetového tržiště Nucleus Market. Ale nikdo zatím neví, kdo to je, kdo je zatím otevřením. Takže se různě spekuluje, jestli to otevřely orgány činné v trestním řízení nějakého státu, nebo jestli ten majitel toho tržiště to nechal spát a teď si chce ty penízky proměnit na hotovost, jakým způsobem ty peníze skutečně komu plynuly? Follow the money, žejo?

Druhá polovina března, ministerstvo zahajuje prodej bitcoinů v aukci. V aukci získáno téměř 957 milionů korun, to znamená, jsme nějakých padesát milionů korun pod tržní hodnotou, která by byla dosažitelná na burze. Získávají to nějaké čtyři firmy. Můžeme si položit otázku, jestli tohleto je vhodný způsob, když na burze bychom získali lepší cenu, tak to prodávat v aukci. NCOZ si vyžádává dokumentaci, protože to nevěděli předem, že bude ministerstvo najednou pomáhat drogovému dealeru. A on ještě není... Ani to nemá zahlazené... Je v podmínce. Takže nemá, opravdu tady nemá smysl operovat s presumpcí neviny, protože jde o pravomocně odsouzeného člověka, který vytuneloval tržiště.

Konec března, dubna 2025 policie formuluje podezření, že neznámý, vysoce postavený státní úředník mohl vědomě napomoci legalizaci. A pan ministr Blažek případ bagatelizuje s tím, že dar nešlo odmítnout. A teprve v květnu se o takto závažné věci dovídáme díky tomu, že to vyčmuchali novináři, ne kvůli tomu, že by pan ministr přišel s tím a informoval by o tom. Vyčmuchali to novináři. Pan ministr v návaznosti na to oznámil tiskovou konferenci.

Takže jak to, že není Poslanecká sněmovna o takto závažné věci informována? Já sám jsem zpravodaj státního rozpočtu Ministerstva spravedlnosti a nemáme žádné informace o tom, že tam přispěje navíc miliarda. Velmi těžko pochopitelná záležitost.

Já se teď domnívám, že by pan ministr měl vystoupit a zodpovídat se Poslanecké sněmovně a vysvětlit několik základních věcí. Za prvé, proč neinformoval předem policii nebo orgány činné v trestním řízení tak, aby měly dostatek času ve spojení s dalšími skutečnostmi, které mají při prověřování trestné činnosti zajistit případně celou tu částku tří miliard korun?

Když si to spočítáme, tak to znamená, že stát mohl v důsledku této nečinnosti přijít o dvě miliardy korun.

Druhá otázka, proč neověřoval pan ministr původ jedné miliardy korun, kterou dostal? Protože i s využitím velmi jednoduchých rešerší po tom, co byla rozklíčovaná ta peněženka, by mohl dospět k závěru, že to není ultralegální miliarda, jak si asi myslel údajně, ale že to je miliarda tržiště Nucleus Market s drogami. Co tam dělal ten notář? Ten notář, který je vázán standardy proti praní špinavých peněz a má povinnost oznamovat podezřelé obchody předem?

Třetí otázka, pan ministr by tady měl vystoupit a místopřísežně prohlásit, že v tom vydání peněženky nevyvíjel sám ani prostřednictvím jiných osob žádnou aktivitu, protože jinak to všechno vypadá, že to byl nějaký domluvený obchod a samozřejmě to zpochybňuje celé fungování české justice.

Za čtvrté, jak to, že tyto prostředky jsou dále použity na ubytování pro Vrchní soud v Praze, Vrchní státní zastupitelství? Vždyť to jsou peníze z drogové trestné činnosti, které šlo velmi jednoduše dohledat. A pan ministr určitě jako zkušený právník musí mít povědomí o soudobých standardech praní špinavých peněz. Ta situace se za těch třicet let od legendárního výroku Václava Klause posunula.

Za páté, je velmi pochybné působení pana Kárima Titze, který současně kromě toho, že se angažuje v kauze bitcoiny za tři miliardy korun, tak je taky tím, kdo v kauze brněnských městských bytů zachraňuje paní primátorku Vaňkovou tím, že znedůvěryhodňuje svědka v této kauze. Je to všechno celé nějak divně pospojované.

Za šesté, proč pan ministr rozděluje ty peníze, když je ještě nemá schválené na základě rozpočtového opatření a souhlasu Ministerstva financí?

Za sedmé, proč pan ministr, který se má starat o důvěru v justici, o důvěru ve schopnost orgánů činných v trestním řízení rozkrývat a řešit záležitosti, zcela, řekl bych, neadekvátně kritizuje policii, že policie nedokázala rozšifrovat zašifrované prostředky, což nejde, neumí to žádná policie na světě, neumí to nikdo na světě, protože kdyby to uměl, tak to šifrování nemá smysl, a proč vypouští ze svých úst takové výroky, jako že policisti závidí tu miliardu, kterou on dokázal vyjednat, a to je ten důvod, proč se v té dané záležitosti angažují? Vždyť to je zcela nedůvěryhodné a nepochopitelné.

Já považuju za důležité zmínit ještě jednu zásadní věc, a to, že nesmíme zapomínat, že pan premiér Fiala, vláda, uložili panu ministru spravedlnosti, aby do roku 2024 zpracoval právní úpravu, která bude umožňovat, aby se zabavily výnosy z trestné činnosti, u kterých není jednoznačně dohledatelný ten přesný zdrojový trestný čin, ale je u nich zřejmé, že to jsou výnosy z trestné činnosti. To znamená, příklad čistě hypotetický, někdo provozuje darknetové tržiště, je zjevné a na základě důkazů, že tam docházelo k prodeji nelegálních aktiv, že ta aktiva jsou z nelegálního zdroje, ale nebude se dokazovat každá jednotlivá transakce jako zdrojový trestný čin. I v takovém případě přece musí být možné, abychom organizovanému zločinu zabavovali výnosy z trestné činnosti. Je to požadavek podle Evropské unie. Mají se řešit takzvané průtokové účty. Všichni víme, že to zneužívá mimo jiné ruská mafie, aby prala tady peníze přes Českou republiku, podle údajů policie ve výroční zprávě se bavíme o nějakých padesáti miliardách korun. A přesto Ministerstvo spravedlnosti nedokázalo předložit tento důležitý zákon v patřičné lhůtě. A kdyby tento zákon platil, tak věřím, že naše orgány činné v trestním řízení mají v ruce silnější nástroje, aby dokázaly zabavit celé ty tři miliardy korun, aby dokázaly zabavit celý ten prostředek. A díky tomu by se organizovanému zločinu ty dvě miliardy odčerpaly.

Takže to jsou všechno důležité dotazy, u kterých se domnívám, že pan ministr by zde měl vystoupit a zodpovídat se z nich, protože jinak vypadáme jako banánová republika. A pro mě je to další otřesení důvěry pana ministra i po těch mnoha kauzách, které se opakují a opakují, protože v jeho moci bylo připravit zákon o průtokových účtech, neudělal to, ten zákon odkládal, ten zákon se nestihne v tomto volebním období, to znamená, nebude možné zabavovat tyto výnosy z trestné činnosti a dostanou se zpátky do rukou zločinců.

Nebudu už mluvit o tom, jakým způsobem, že je evidentní, že ten člověk si nemohl svojí vlastní činností vydělat na takto vysoký prospěch. Je to evidentní i z těch soudních rozsudků, které tady byly citovány. To je na nějakou jinou diskusi a já bych opravdu poprosil, aby pan ministr tady vystoupil a k těm záležitostem se vyjádřil a případně abychom jako Poslanecká sněmovna zařadili ty dva body, které jsem navrhoval, do programu dnešního jednání. Děkuji za pozornost.

