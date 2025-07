Konec Fialova režimu? Holec o výhodě Motoristů

Komentátor Petr Holec se ve svém textu vrací ke krizovému sněmu hnutí Motoristé sobě, na kterém zazněla překvapivě sebekritická slova. Předseda hnutí Petr Macinka přiznal, že hnutí zdaleka nevzkvétá, a podobně se vyjádřil i volební lídr Filip Turek. Anketa Máte důvěru ve velení Armády České republiky? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1657 lidí

Podle Holce to znamená zásadní obrat: Motoristi si konečně přestali lhát a pochopili, že chyba není jen venku, ale u nich samotných.

A přestože vládní média skutečně proti opozici včetně Motoristů tvrdě vystupují, podle Holce to nemění nic na tom, že klíčová je sebereflexe.

Ve svém komentáři na webu Gazetisto připomíná, že motoristé – podobně jako ANO, SPD či Stačilo! – představují pro vládu třídního nepřítele, protože otevřeně říkají, že chtějí skončit s režimem Petra Fialy.

Ačkoli průzkumy naznačují, že Motoristé sobě se nemusejí dostat přes pětiprocentní hranici, podle Holce mají alespoň šanci – právě díky tomu, že se nebojí říci nahlas, co nefunguje. „To ještě neznamená, že ve volbách uspějí. Ale znamená to, že nejsou ztraceni. To by byli, kdyby si na sněmu lhali stejně hanebně jako fialovci.“

Popírání chyb a neúspěchů ve vládě znamená podle něj to samé pro celou zemi. A cítíme to na vlastní kůži víc, než si zasloužíme: rekordní inflace, ekonomická stagnace, drahota. A ve vládních stranách přesto slaví samé úspěchy.

