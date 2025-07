„Drž h***!“ Aktivista od Oganesjana s kamerou pronásledoval Maláčovou. Skončilo to chvaty

Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová, která bude v čele kandidátky hnutí Stačilo! v Praze, se ocitla v nečekané konfrontaci s Vojtěchem „Pérákem“ Pšenákem, asistentem známého youtubera Mikaela Oganesjana – obě známé postavy z autorské dvojice tvořící kanál DETEKTIV MIKE. Anketa Máte důvěru ve velení Armády České republiky? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1472 lidí

Mikael Oganesjan je známý svou konfrontační tvorbou, kdy politiky bez ohledu na stranickou příslušnost pravidelně označuje za „dezoláty“. V poslední době se například zaměřili na předsedkyni KSČM Kateřinu Konečnou, jejíž strana tvoří základ hnutí Stačilo!.

Video zřejmě vzniklo v době, kdy se Maláčová snažila se zakladatelem a předsedou hnutí Stačilo! Danielem Sterzikem známým pod přezdívkou Vidlák, dojednat podmínky koaliční spolupráce.

K záznamu, který Vojtěch Pšenák, vystupující na sociální síti X pod přezdívkou Pérák, zveřejnil na svém profilu a v němž se pokouší oslovit Maláčovou osobně, připojil komentář: „Tohle se stane, když se chcete Jany Maláčové zeptat osobně, protože vás blokuje. Ano, uteče do sídla KSČM, kde vás napadnou bolševický kurvy.“

V momentě, kdy Maláčovou chce následovat do centrály, se v jedné chvíli otočí na ženu, která stojí opodál, a vykřikne na ni hrubou nadávku: „Drž hubu.“ Na to okamžitě reaguje Roman Roun – mluvčí KSČM a lídr v Pardubickém kraji –, který na něj naštvaně vyběhne a postaví se mezi Pšenáka a uráženou ženu. Roun Pšenákovi říká: „Co sis to dovolil k ženský!“ Následně na něj vystartuje, strká do něj a označí ho za „hajzla“, přičemž ho důrazně vytlačuje z místa, kde k incidentu došlo. Pérák Pšenák končí natlačený na budku vrátnice.

Foto: X / Pérák

Pod příspěvkem se následně rozproudila živá diskuse, v níž se střetly hlasy kritické i podporující. Někteří komentující se zastávali Pšenáka. Jiní naopak kritizovali jeho styl vystupování.

K incidentu se vyjádřil také bývalý politik a bloger František Matějka, který reagoval ostře proti Pšenákovi. Ve svém komentáři napsal: „Podle mě jste z toho za svoje chování vyvázl zbytečně lacino, přičemž je v takovém případě úplně jedno, za jakého personálního složení k tomu konfliktu došlo.“

Někteří lidé zase napak radili Pšenákovi, aby na Romana Rouna podal trestní oznámení – podle jejich pozorování jej měl během potyčky udeřit loktem. Objevily se ale také hlasy, které Pšenákovi vyčítaly, že opakovaně „otravuje“ politiky ve veřejném prostoru.

Vojtěch Pšenák také na svém profilu zveřejnil fotografii, na které jsou společně zachyceni Kateřina Konečná, Lubomír Zaorálek, Michal Klusáček, Jiří Nedvěd a v popředí Daniel Sterzik. Ke snímku připojil opět hrubý komentář: „Píča Konečná přišla v doprovodu holohlavých chlapců, ostatní se taky bavit nechtěli, kundy rudý.“

V nedávném rozhovoru Mikaela Oganesjana a Vojtěcha Pšenáka pro Debatní deník, na který ParlamentníListy.cz upozornily, se vymezili vůči tvrzení, že šikanují politické oponenty, a hájili svůj styl komunikace s tím, že „snížit důstojnost komunisty nelze“.

Za mimořádně kontroverzní byla považována část rozhovoru, v níž Pšenák navázal na dřívější slova vládního koordinátora pro boj s dezinformacemi Otakara Foltýna, který označil část šiřitelů dezinformací za „svině“. Pšenák s tímto výrokem souhlasil a dodal: „To, co řekl pan Foltýn, je velmi správně. Část lidí je pomýlená, část z nich je nějakým způsobem zoufalá, ale nějaká část jsou prostě svině. A já si myslím, že ty svině jsou i mezi voliči – kteří volí nejenom nutně, protože jsou pomýlení, ale mají typ myšlení, že já bych se měl zase dobře, kdyby sem přišel Rus. Kdyby tady zase byla éra, kde můžu udávat a mít se dobře – ne protože jsem schopný, ale protože nemám páteř. Svině je někdo, kdo vymění osobní prospěch za hodnoty, jako je svoboda. Hodnoty jako to, že jsme západní evropská civilizace,“ uvedl Pšenák.

Mikael Oganesjan pak v téže debatě zároveň predikoval, že mimo parlamentní hnutí Stačilo!, Přísaha nebo Motoristé sobě se podle něj do Sněmovny nedostanou.

Pšenák na sebe výrazně upozornil také během oslav osvobození Plzně, kde se osobně objevil a natáčel dění přímo na místě. Městští policisté jej podle svědků opakovaně vykázali z prostoru oficiálního mítinku, na což Pšenák zareagoval tím, že přivolal státní policii – s odůvodněním, že je údajně městskou policií diskriminován.



Aktivistická skupina, kterou vede Mikael Oganesjan a jíž je Pšenák součástí, navštěvuje veřejná shromáždění často s cílem konfrontovat politiky opozičních stran, přičemž jeho tým často používá vulgární jazyk a pořizuje záznamy, které následně publikuje pro předplatitele na platformě HeroHero.

Během akce se pak podle organizátorů snažil Pšenák pošlapat velké plátno s heslem, které bylo položeno na trávníku. Podle svědků z řad pořadatelů se spekulovalo, že by vlajky i transparenty mohl zapálit, pokud by jej nezastavili přítomní policisté a členové antikonfliktního týmu.

I zde nebylo výjimkou, že Pšenák opakovaně vulgárně urážel přítomné občany, především ženy, což podle několika svědků vyvolalo napětí i mezi přítomnými členy KSČM. Někteří z nich uvažovali, že jej fyzicky zpacifikují, nakonec však zasáhnout odmítli, údajně z obavy z právních následků. „Na něj sáhnete, stačí píchnout prstem, on upadne a v tu ránu máte soud a trestní záznam,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz tehdy jeden z plzeňských obvodních zastupitelů.

Hnutí Stačilo! a Sociální demokracie v čele s Janou Maláčovou se v červenci 2025 dohodly na předvolební spolupráci. Kandidáti SOCDEM budou figurovat na společných kandidátkách Stačilo!, přičemž obě strany podepsaly memorandum s cílem sjednotit levicové hlasy před podzimními volbami. Spolupráce SOCDEM s uskupením, jehož dominantní složkou je KSČM, však vyvolala silnou vnitrostranickou bouři. Z řad sociálních demokratů odešlo mnoho výrazných osobností, které považují koalici se Stačilo! za překročení ideové čáry. Spory se vedou zejména o hodnotové ukotvení Stačilo! a jeho postoje k NATO, Evropské unii nebo válce na Ukrajině.

