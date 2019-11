Michalik (STAN): Participativní rozpočet? Jen další hejtmančin fond

Zatímco v mnohých českých městech a obcích už o rozpočtu rozhodují sami lidé, kraje zatím cestu participativních rozpočtů opatrně zkouší. Nově ho navrhuje Středočeský kraj - podle návrhu, který schválilo středočeské zastupitelstvo, by lidé směli rozhodovat o částce 50 milionů korun.

Jde o další fond, s participativním rozpočtem to nemá nic společného, varuje hnutí STAN. Do rozhodování o tom, kam půjdou veřejné peníze, mají být zapojeni hlavně občané, kteří projekty navrhují, a obce či kraje pak realizují.

„Kraj ale navrhuje, aby projekty mohly podávat i příspěvkové organizace kraje. Ty se však mají obracet na svého zřizovatele, tedy kraj. Dále kraj říká, že návrhy mohou podávat i obce. Pro ně je ale určena řada dotačních výzev a grantových řízení, nemají ubírat částku určenou občanům. Kraj navíc nepředpokládá, že by jednotlivé projekty realizoval – to už přenáší na navrhovatele. S participativním rozpočtováním to nemá nic společného,“ namítl šéf středočeských zastupitelů za STAN Věslav Michalik.

Předložený návrh rozpočtu zastupitelé za STAN nepodpořili, jakkoli ve městech a obcích už participativní rozpočty prosazují. Kraj totiž ve svém návrhu nerespektoval ani strukturu, jakou tento typ rozhodování o veřejných rozpočtech má.

„Občané navrhují projekty, které vylepšují jejich život ve městě. Musí si pro ně získat podporu, obhájit je. Obec jen ověřuje uvedený rozpočet projektu a jeho realizovatelnost. Když se spustí hlasování, rozhodují opět občané a vybírají svými hlasy nejlepší projekty, mezi které se rozdělí peníze. Občané se tak stávají skutečnou součástí správy města. To by mělo být cílem také Středočeského kraje, což se podle mě neděje. Kraj do hry zbytečně vtáhl i své příspěvkové organizace a obce,“ dodala starostka středočeských Mnichovic Petra Pecková (STAN).

Podle ní má návrh několik dalších vad: není například stanovena maximální částka na jeden projekt, hlasovat je možné mnoha způsoby, není specifikován žádný chráněný systém. Vybudovaný majetek se má předávat, není specifikováno, za jakých podmínek a komu, realizátorem projektů není Středočeský kraj.

