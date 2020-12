Mihola (KDU-ČSL): Chválím zvyšování platů, opravdu upřímně

reklama

Děkuji. Opravdu krátká reakce. Já jsem chtěl vlastně připomenout to, co kolega Staněk uváděl ve svém projevu. Totiž tu situaci s těmi lékaři, která tady, to si jistě vzpomenete, nedávno byla, my jsme to velmi vážně probírali. Já si nemyslím, že děti v rukách učitelů ve škole jsou něco méně, než pacienti v rukou lékařů. Tak si myslím, že je to docela dobrý příklad. Jinak já věřím, že i pan ministr, tak jak spolu diskutujeme, to bere, že diskutujeme věcně. A já přesto, že jsem z opozice, chválím tedy záležitost se zvyšováním platů, opravdu upřímně, kudy chodím, pane ministře, tudy vás chválím, neřeším, z jaké strany je - koalice, opozice, chválím. Když se řešil odklad maturity z matematiky, víte, že jsme byli z opozice na vaší straně víc možná, než někteří z koalice. Takže fakt věřím, že to i takto berete, že to není nějaké úporné zápolení, a kdykoli vystupuji, tak se snažím držet opravdu problému jako takového a nepředčítal jsem nikdy z nějaké jiné knihy. Ale těch otázek v těch vystoupeních tady je víc, než těch odpovědí, možná jsme se mohli dočkat nějaké větší moderace, jak to vidíte s těmi příplatky za třídnictví a podobně. A protože tam je opravdu mnoho těch pozměňovacích návrhů a já si myslím, že je to velmi vážná věc, kterou nemůžeme jen tak vyřešit, že nějak to zkrátka dopadne, nebo to vůbec nedopadne, tak bych si dovolil navrhnout podle § 93 odst. 2 jednacího řádu vrátit návrh zákona garančnímu výboru k novému projednání. Děkuji.

