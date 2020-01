Mihola (KDU-ČSL): Prosím, neztrapňujme se před veřejností

Hezké odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Diskuze je dobrá věc, ale já jsem tady skoro nabyl dojmu - a pozorně poslouchám, nikam neodcházím - jako bychom dnes tu matematiku rušili snad zcela, nebo úplně pohřbívali. Zbývá se jenom skládat na věnec a vymýšlet, co bude místo ní. Takhle na mě působí ta debata. Já nechci v žádném případě polemizovat s tím, jak je matematika důležitá, že určitě patří k nejdůležitějším, klíčovým, předmětům, jak rozvíjí logiku, to si skoro, myslím, nemusíme tady ujasňovat.

Ale přece, když ona je v každém ročníku, tak tu logiku rozvíjí dál bez ohledu na to, jestli z ní bude maturitní zkouška nebo ne. Tady zaznělo - a to se musím trošku ohradit v dobrém k jedné kolegyni - že pomalu jakoby v civilizované zemi prostě maturita z matematiky byla a z toho mi tedy logicky vyplývá, že kde není, tak jakoby to ani civilizované nebylo, nebo jakoby ten, kdo nematuroval z matematiky, byl nějaký student druhé kategorie. To si opravdu, ale opravdu nemyslím. A myslím si, že takto se nedá argumentovat.

Určitě si myslím, že by přispěly trošku i vysoké školy v tom, že by měly určité požadavky, na co matematika potřeba je a nejede přes to vlak. Tam se zaměřme na to, aby opravdu nám prostě nechodili studenti, kteří nejsou způsobilí, na nějaký obor, kde jim něco klíčového schází. Ale našel bych vám řadu studentů, kteří by se vás ptali. A co my, kteří jsme prošli těmi šesti hodinami matematiky týdně a nevidíme z toho nijaký zvláštní přínos pro praxi nebo pro život nebo nějaký rozdíl oproti tomu, když mají dnes leckde těch hodin méně?

Takže já bych spíš doporučil, abychom trošku popřemýšleli o tom, jak je důležité ta klíčová témata - klíčové nejen školské zákony, ale teď máme školství, takže školské zákony - hledat pro ně prostě konsenzus napříč politickými kluby. Protože když to tady vezmeme, tak tady není jednota v tom pohledu - jestli to vnímám dobře - ani ve vládní koalici, která by měla ten vývoj tak nějak logicky určovat, jak to tedy bude, nebo nebude.

Vnímám to, že není ani napříč těmi kluby na to jednotný názor. A z toho mi tedy vyplývá, že to, že jsme tuhle debatu takhle vážně zahájili - a teď jsou tady skutečně téměř filosofické meditace o tom, zda maturita z matematiky povinně nebo ne - tak vlastně jsme ji rovnou odsunuli. No, to skutečně není seriózní vůči těm studentům, aby - je rok 2020, 2021 má být povinná maturita z matematiky podle toho aktuálního znění školského zákona - a tady je to rozpolcené, kam se člověk podívá. No, to se prostě vžijte jaksi do pozice toho studenta, který má z tohohle vycházet. To jde opravdu velmi těžko.

Teď ještě odhlédnu od toho, že padají samozřejmě ty argumenty pro z různých stran, kde chápu, že když ten člověk, který argumentuje pro, je z techniky, nebo k tomu má celoživotně vztah, tak najde logicky spíše ty argumenty pro. Na druhé straně někdo zase cítí, že studenti tu matematiku nemají rádi, tak je lepší říkat ne, nedělejme to vůbec. A varoval bych před tím, jak tady zazněly ty přísliby, tak to udělejme do dvou let. Sami víme, jak ten čas rychle běží a za dva roky budeme před tím stejným problémem.

Třicet let je tady ta matematika volitelně, celkem se nic neodehrálo a teď se vždycky spustí ty zběsilé diskuze o tom, jestli učit matematiku klasicky, nebo do toho vpustit ty alternativní metody jako Hejný a další, anebo co s tím. Já jsem už, když jsme se bavili před tím, než se rozhodovalo o tom povinném zavedení matematiky, upozorňoval, ať řešíme napřed obsah předmětu. To teď tady taky padá, jako bavme se o obsahu předmětu, o tom, ať je to více spojeno s praxí a tak. Ale sami víte, že to nejde udělat za měsíc. To nezvládneme během té jedné sáhodlouhé diskuze.

Takže prosím, ať se neztrapňujeme před veřejností, ale i před těmi studenty tím, že za dva roky budeme ve stejných nedbalkách řešit, co tedy s tím. Podle mě skutečně, když ta diskuze tady takhle naplno začala, ministr školství, klíčová osoba, v tom má nějaký názor, je tady něco předložené, je tady poslanecký návrh, tak podle mě je to víceméně rozhodnuté a měli bychom jenom urychlit, aby to bylo jasné a nenechávali jsme ty studenty v nejistotě. To je celé.

A mezitím se bavme - nechme si na to opravdu nějaký čas - bavme se na výborech, na seminářích a jinde, co s tím zatraktivněním té matematiky udělat. Jako předmět ona zůstává, takže nikdo o logiku nepřijde, nebude mít akorát, když nebude chtít, maturitu z matematiky. Když to mohlo třicet let fungovat, určitě se ani Česká republika ani svět nezastaví, když tedy se nejdřív zaměříme opravdu na obsah předmětu a na to zaměření pro praxi nebo spojení prostě i s vysokoškolským studiem a podobně a nebudeme dělat nějaká zbrklá rozhodnutí, která - nakonec přijde jiná vláda a zase to bude úplně jinak. Takže prosím nějaký široký konsenzus a opravdu mysleme na studenty.

Děkuji.

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. KDU-ČSL



