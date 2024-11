Mikula (TOP 09): Berte prachy a neotravujte! Zelení s Piráty ignorují osadní výbory, které sami zřídili

Myslíte si, že je správné být aktivní a přinášet nápady na zlepšení svého okolí? Že opravdu mají v radničních výšinách zájem o podněty, doporučení a připomínky? Jste vedle! Nikdo to nečte a nikoho to nezajímá!

Participace jako zaklínadlo

Zapojení veřejnosti do rozhodování (vzývaná ‚participace‘) je mantrou Pirátů a Zelených. Prosadili osadní výbory pro každou část Jablonce nad Nisou, takže jich dnes je 10. „Osadní výbory jsou taková malá zastupitelstva místních částí,“ hlásal oficiální facebook města.

Jenže jde jen o poradní orgán, co nic nerozhoduje. Pouze doporučuje. Záleží jen a pouze na vedení města, jestli bude výborům naslouchat.

Na počátku bylo odhodlání

Pro nás to začínalo před 6 lety, kdy vše vypadalo slibně. Jednali jsme přímo na radnici, dostali zapisovatele a občas i zpětnou vazbu. Velmi brzy jsme však přišli o zapisovatele i možnost jednat na radnici a byli jsme vyhnáni do hospod (což se z dnešního pohledu jeví jako vlastně to nejvíce pozitivní, protože to členy alespoň trochu baví). Ačkoli jsme na radnici posílali různé návrhy a usnesení, reálný výsledek byl nulový.

Po posledních volbách jsem byl požádán členy OV Centrum, zda bych nedělal předsedu. Náš dosavadní Lukáš Pleticha odmítl pokračovat pro „vyhoření a pocit marnosti“. Bláhově jsem si ze slov našich propagátorů participace myslel, že konečně bude osadním výborům dopřáno sluchu. Byla totiž vytvořena nová pozice náměstkyně pro zeleň a participaci včetně osadních výborů, kterou následně obsadila Lenka Opočenská ze Zelených. Věřil jsem, že to bude ten správný článek, kudy se návrhy osadních výborů dostanou na porady vedení města. Realita?

Aktivita nežádoucí!

Po první sadě podnětů jsme se dozvěděli, že toho má paní náměstkyně moc a jestli bychom nemohli pracovat méně. Zároveň to bylo naposledy, co jsme na náš zápis dostali zpětnou vazbu od politického vedení města. Pravda, občas jsme dostali reakci od některých dotčených úředníků, kterým to přeposlal radniční koordinátor osadních výborů. Ovšem úředníci to odpinkli zpět, protože o tom musí rozhodnout politici. A od těch nepřišlo nikdy nic.

Už rok a půl tak čekáme na zcela základní podklady pro svou práci, jako je přehled plánovaných investic města v centru. Čekáme na jakoukoliv reakci k tomu, zda by mohl osadní výbor vyslat zástupce na kontrolní dny významných staveb, zda by mohl být předseda výboru přizván do pracovní skupiny k přípravě nového terminálu… Nic…

Sice nám pravidelně chodí informace, že Rada města bude povolovat např. plynovou přípojku k nějakému domu, ale žádané včasné informace k plánovaným uzavírkám k nám nedoputovaly nikdy.

Přitom kdo jiný by nám naprostou většinu těchto zásadních informací mohl poskytnout, než odbory náměstků pro strategii a rozvoj, tedy Lenky Opočenské (Zelení) a Jakuba Chuchlíka (Piráti). Zatímco oba zásadní část své politické propagace staví na otevřenosti a participaci, tak realita je přesně opačná.

Příklad za vše: participativní rozpočet Vyšperkuj Jablonec, kde bylo osadním výborům slíbeno zapojení. Nakonec však výbory nic navrhnout nemohly (pouze jednotliví členové jako občané) a k připomínkám výboru nebyl brán ohled. Většina návrhů členů byla dokonce vyřazena často s absurdním zdůvodněním, například že by byl nutný souhlas Policie ČR nebo že se nejedná o městský pozemek, ačkoli ikatastr.cz dokazuje, že majitelem je město.

Zelení: Nevíme, co připravujeme, paní šla do důchodu.

Perlička na závěr.

Že naše zápisy nikdo nečte, na to už jsme si zvykli. Vyslovenou komedií ale byla odpověď při setkání osadních výborů s vedením města. Na opakovanou žádost o přehled plánovaných investic města v centru radní za Zelené Petr Klápště prohlásil, že takový přehled nemohou poskytnout, protože „paní, co to dělala, odešla do důchodu“ (...a od té doby nevíme, co děláme - pozn.aut.).

Neměly by být plánované investice součástí např. připravovaného rozpočtu města? A ty větší a časově vzdálenější součástí rozpočtového výhledu? To náměstek pro rozvoj Chuchlík neví, na čem pracují jemu podřízení úředníci?

Pozitivní tečka aneb ještě to nevzdáváme.

Jsme rádi, že se povedlo alespoň navázat přímou komunikaci s Kanceláří architektury města, kterou jsme upozornili například na provozně nerealizovatelné návrhy arch. Pavlišty na sídlišti Na Vršku a dostali jsme příslib, že se budeme moci podílet na zadáních nových projektů.

Tak ještě stále doufáme, že naše práce má nějaký smysl, že nebudeme jen obtížným hmyzem a že naše výstupy tu a tam někomu na správné místo vnutíme. »Že jsme to říkali«, není pro nás zadostiučinění. Raději jsme, když různé nesmysly pomůžeme včas napravit.

Petr Mikula

Autor je předsedou Osadního výboru Centrum v Jablonci nad Nisou