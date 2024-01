Ministr Bartoš: Mise digitalizace 2023

reklama

Založení a rozjezd Digitální a informační agentury (DIA), Portál občana v novém kabátě s lepší nadstavbou datovek, schválení občanky v mobilu, postupný přesun webových a e-mailových adres orgánů státní správy na jednotnou doménu gov.cz, hardwarové posílení centrálních registrů či druhý a velmi úspěšný ročník svátku digitálního vzdělávání - Týdne pro Digitální Česko, to jsou nejdůležitější projekty v oblasti digitalizace uskutečněné v končícím roce.

V naplňování agendy digitalizace státní správy jsme postupovali jak systémovými změnami, tak i menšími postupnými vylepšeními. A v příštím roce hodláme skrze můj mikrokabinet při úřadu vlády ve spolupráci s DIA v digitalizaci státu pokračovat. Rozjede se státní cloud pro 4. úroveň zabezpečení, lidé si budou moci stáhnout občanku do mobilu, Portál občana používat v nové mobilní aplikaci či vyřídit plnou moc online v rámci Registru zastupování (REZA).

Narovinu musím říct, že nadresortní i resortní (digitální řešení agend, kterou mají na starosti jednotlivá ministerstva) není v ČR věc jednoduchá. Veliký technologický firmy jsou často zaháčkovaný skrze licenční politiku v úplně nesmyslných schématech za nesmyslný dardy - rozuměj stamiliony a miliardy (nebudu jmenovat, ale snažíme se i centrálně některý věci přejednat). Zbavit se letitého vendor lock-in je téměř mission impossible, neboť “chytrými” kroky, zákulisními dohodami a přes “janabrachysmus”, existuje spousta cest, kde vám někdy i monopolní řešitel (paradoxně často přes antimonopolní úřad), dokáže do jakyhokoliv kroku, kterej by přinesl lepší služby(některý věci jsou třeba 20 let starý - jak technologicky tak ideově), významný finanční úspory nebo moderní řešení do tolik potřebných změn nasypat písek tak efektivně, že si udrží svoji pozici klidně další rok a dva. Ale jde to zlomit, i když to je někdy s velikým humbukem.

Digitalizace a automatizace služeb pro občana jako váženého klienta státu a jako úspora výdajů, které lze pak vrazit třeba…do školství a vzdělávání by neměla byt věcí politickýho boje. Já se to tak snažím vést a cením si každého, kdo to tak skutečně chápe a dělá. Tak schválně jak to bude v roce 2024?

Co říci závěrem? Díky všem od měst, přes kraje až po ministerstva, NGOs, etickým IT firmám, partnerům, knihovnám, středním školám i univerzitám, Českýmu digitálnímu týmu, RVIS, až po jednotlivce, prostě všem, který nezištně vyšívají nebo vlastně bojují za modernizaci naší země. Díky!

“Se štítem nebo na štítu!“

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

