Ministr Bartoš: Národní plán obnovy máme ve zřeteli. Je to trochu danajský dar minulé vlády

Já vám děkuji za slovo a děkuji všem poslankyním a poslancům, že jsme dnes tady strávili den, kdy se probíraly věcné, většinou věcné výhrady, které jsou jakýmsi střetem dvou pohledů na to, jak má vypadat stavební řízení v České republice v budoucnosti. Zda to má být podle toho vzoru, který vznikl v minulém volebním období, či podle toho, co prosazovaly strany, které v tuto dobu jsou stranami vládními. Ten zákon nabyl pouze dílčí účinnosti.

Odložení jeho dílčí účinnosti je tak legitimní a není nijak protiústavní. Žádná práva nebudou potlačena, ani omezena. Zákon je účinný pouze ve vzniku stavební správy a vládní koalice, současná vláda, když byla v opozici, po celou dobu deklarovala, že tento systém, tato systémová změna pro nás není přijatelná a že se budeme snažit vrátit, pokud ve volbách uspějeme, zpátky ten model, kde zůstanou stavební úřady sice v tom omezeném množství podle pravidel, která navrhlo Ministerstvo vnitra už v předchozím volebním období na těch jednotlivých stavebních úřadech. Takže je možné predikovat, že toto bylo očekáváním od stran současné koalice, že se tak stane. Tudíž, a dovolte mi si to odvodit i z výsledků voleb, odvozuji z toho i jakousi vůli občanů, že toto, což bylo deklarováno v minulém volebním období a bylo to i v jednotlivých programech obou dvou koalic, je logický krok, ke kterému se naše koalice nebo současná vláda uchýlila.

Já bych v rychlosti jenom zareagoval na pana Fialu. Já jsem velmi prost reagovat na třeba velmi zkrácené - a neberu si příklad - pana Radima Fialu, prostřednictvím pana předsedajícího - co kdo píše na Facebook. Většinou se snažím hledat kontextuální články. Já jsem nikdy nic o tom, že by měla fungovat automatická povolení na cokoliv, nehovořil. Platí fikce souhlasu, ta už je platná, platí k některým vyjádřením, ke stanoviskům, neplatí třeba pro otázky životního prostředí nebo EU ochranu.

Chtěl jsem i poděkovat paní ministryni nebo bývalé ministryni Dostálové, předsedkyni výboru pro veřejnou správu, a velmi rád s ní budu dále věci a parametry toho nového návrhu zákona diskutovat. A byl jsem dotázán, co bude ta přinesená změna. Přinesená změna bude to, že nebudeme v tuto chvíli stavět síť krajských úřadů, najímat - kdyby platilo tedy to, že pak z toho uděláme ten speciální stavební úřad, najímat nebo převádět někam sedm tisíc lidí, abych pak řekl, že toto dále platit nebude a převádět to. Národní plán obnovy máme ve zřeteli. On to je v řadě případ takový trošku danajský dar minulé vlády, neboť spousta věcí, které se nestihly udělat, tam spadly. Jednáme s Evropskou komisí, neboť Nejvyšší stavební úřad je tam zmíněn jako milník, nicméně já věřím, že i tou zákonnou úpravou a existencí toho zákonného schválení se nám toto podaří přejednat tak, aby byl dosažen ten cíl. A my hledáme - ten cíl toho projektu je zrychlení stavebního řízení v České republice.

Jenom k tomu environmentálnímu stanovisku. To není super razítko, naopak nahrazuje asi dvacet jiných razítek, takže na stavění psí body, ona je tím vždycky ilustrována nějaká jednoduchá stavba, že to je ta psí bouda, skutečně potřebovat nebude. Bude jej potřebovat na ty stavby, kde potřebujete vyjádření dvou či více orgánů, která se týkají životního prostředí.

Já bych naopak chtěl požádat o podporu hlasování toho návrhu, který zde přednesl Marek Výborný, to je ta zkrácená lhůta na 30 dní, a to zejména z toho důvodu, že všichni zde hovoří o časové urgenci. My v tuto chvíli pouze zastavujeme ten náběh nežádoucí struktury úřadů na úrovni krajů a Nejvyššího stavebního úřadu a naopak prodlužování tohoto může zvyšovat nejistotu. Naše ambice je na přelomu těchto měsíců předložit ty komplexní změny věcné a potom můžeme strávit na výborech, na grémiích, na kulatých stolech, ve spolupráci s opozicí debatu nad tím, zda a jakým způsobem naplňuje představy o těch věcech, o kterých jsme zde hovořili, a paradoxně s nimi i souhlasíme, vyjma toho zjevně rozdílného pojetí, jak má být postavena stavební soustava v České republice pro povolování staveb. Tam se naše názory liší a vzhledem k výsledku voleb tak i tato naše změna této změny byla předvídatelná. Děkuji.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

