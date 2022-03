Dostálová (ANO): Že jsme si koupili zákon? Už toho mám plný zuby, ministře Bartoši

reklama

Děkuji, děkuji. Já budu opravdu velmi stručná v rámci faktické. Já jenom bych ráda zareagovala na pana ministra.

Vy jste říkali, že to, co bylo diskutováno, se nakonec tady neprosadilo, proto jste nesouhlasili. No vy jste nesouhlasili ani s tím, co bylo diskutováno.

Za druhé, nový stavební zákon versus starý zákon. Prosím vás, my se tady bavíme o zjednodušení, a vy tady úplně na férovku řeknete, že pro stavebníky budou platit dva zákony, jeden starý, jeden nový. No to teda moc zjednodušení není.

Pak prosím, doložte mi jedinou fakturu vůči Hospodářské komoře, že jsme si nakoupili zákon. Já už toho mám plný zuby. Nic takového se nestalo, žádný zákon jsme si jako MMR nenakoupili.

Co se týká změnového zákona, tak vy říkáte, že lidi budou vědět, kam mají jít. Já znovu říkám, ve změnovém zákoně je napsáno, že půjdou ty dotčené orgány na Nejvyšší stavební úřad. Ten ale nevzniká. Tak kam teda půjdou ti lidi, když nebudou mít úřad, který má vzniknout? Tak mi neříkejte, že budou všichni vědět, kam mají jít, když to opravdu z toho jasné není.

Pak musím souhlasit s paní místopředsedkyní Vildumetzovou. Starostové, skutečně ti, kteří dodržují zákon, si opravdu stěžují na to, že si lidé chodí stěžovat k nim, ale že oni nemohou nic dělat, pokud dodržují zákon. Proto tito starostové velmi volali po tom a říkali mně - vemte si to. Prostě stavební úřady, to je pro nás zlo, protože nám všichni nadávají a my nemůžeme nic dělat.

Souhlasím i s panem poslancem Adamcem prostřednictvím vás, omlouvám se, paní předsedající, že novela vždy je cesta k tomu horšímu. Proto varuji i před touto novelou. Proto bylo 25 novel a vždycky se vyrobilo razítko navíc. Prostě cesta špatným směrem. Proto jsme přistoupili i na základě doporučení OECD ke kompletní reformě. Děkuji.

